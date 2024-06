El problema de la oposición

Son como como las cercas viejas, tienen salidas por todos lados. Nada que puedan aceptar, nada que no rebatan, nada que reconozcan. La humildad no se les da, porque la asocian a la pobreza material. No oyen consejo porque su soberbia les dice que no lo necesitan. Todos están equivocados menos ellos. El discurso a modo en cada auditorio y circunstancia se les hizo norma de conducta. Ni la dolorosa realidad del 2 de junio ha podido hacer que se sinceren con los demás y, seguro, ni consigo mismos. Sentirse grandes políticos, reconocidos intelectuales, grandes hombres y mujeres de negocios, artistas y periodistas de renombre, ser parte de la noticia cotidiana para adquirir fama de la que sea; ocupa todo su tiempo. Ningún espacio les queda para la reflexión y el análisis de los hechos y cosas; mucho menos para dar cabida a la sana autocrítica. Y así les fue. ¿Quién tuvo responsabilidad por la derrota electoral? Ellos no, por supuesto. Fueron el presidente, la mañanera, la elección de estado, el fraude, el piso disparejo, los que se colocaron otra vez las cadenas, etc.; y, hasta los meseros, limpiaparabrisas, los cerillos de almacén, y los pordioseros que votaron por Morena. La consigna se hizo viral en redes: ¡Ni una propina más! La difundieron como la conclusión más acabada de su elevado análisis político, no como la exhibición cruda de miseria moral. Según Carlos Heredia Zubieta el resultado electoral se debió a que <<la grosera e ilegal intervención de AMLO, el derroche de dinero público y la violencia criminal dañaron la integridad del proceso. Más de 33 millones votaron por la continuidad de un sistema imperfecto -que promete el bienestar popular, les aumenta el salario mínimo y les pone dinero en los bolsillos- por encima de la defensa de libertades democráticas que la injusticia cotidiana (sic) impide a muchos disfrutar. No hubo voto de castigo ni siquiera en los municipios más violentos>>. (‘Nos metieron una madriza’ (msn.com)).

La deshonestidad intelectual, la perversidad en la observación social, y en el uso del lenguaje forman parte fundamental del patrimonio inmaterial de intelectuales venidos a menos y de toda laya de opinantes que suponen que su análisis político es la más acabada expresión de la abstracción y el análisis de la realidad social dando lugar, en conjunto, a algo que podría denominarse genéricamente “las posturas políticas de la derecha”; en las que, por desgracia, caben también las confusiones conceptuales e inconsistencias teóricas que, sin recato, se han ocupado de difundir como parte de esas posturas. Este fenómeno dejó al descubierto tres hechos esenciales: la derecha no tiene ideólogos serios; en política no distingue entre zurcir retazos e hilar fino; y, detestar al pueblo le pasó factura. Esas características les impidieron ver que las acusaciones de desgobierno que lanzaron al presidente López Obrador, eran el fiel reflejo de lo que representaron hasta antes de 2018; que cada señalamiento contra el gobierno actual, era un balazo en el pie al evocar las maneras de gobernar de PRI, PAN y PRD.

También puedes leer: Anuncio de un golpe de estado

La elección del 2 de junio demostró que la marcha rosa cuyo lema fue “El INE no se toca”, ya estaba “tocada” por la insinceridad política de sus convocantes. No fue para defender al organismo como institución, sino al ocupante de su presidencia Lorenzo Córdoba y al consejero Ciro Murayama -plenamente identificados con los intereses políticos de la oposición- tal como lo acredita que luego de la derrota en las urnas, la oposición acuse la existencia de un fraude electoral. Cuando varios actores políticos aseguran que se trató de una elección de Estado, paradójicamente, ha tenido que ser Lorenzo Córdoba quien salga a orientarlos en el sentido de que en México no puede darse esa situación electoral: (Lorenzo Córdova: “No ocurre una elección de Estado en México” (msn.com)). Sin embargo, Xóchitl Gálvez, dubitativa entre reconocer la derrota o mantener el guion que le fue trazado desde el inicio de campaña -guerra sucia, no reconocer resultados de la elección, judicializar la elección en tribunales, y golpe de estado- anunció desde el lunes, en su cuenta de X, que impugnará los resultados de la elección presidencial del 2 de junio, alegando la intervención del Estado mexicano así como del crimen organizado en el proceso electoral: <<Esto no termina aquí. Sí presentaremos las impugnaciones que prueban esto que les digo y que todos sabemos>>. En sintonía, el dirigente nacional del PAN sentenció: <<Reconocemos que los resultados del PREP no nos favorecen, pero también denunciamos que no fue una contienda ni limpia ni legítima, que la cancha nunca estuvo pareja. (…). Cortés Mendoza acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de haber intervenido en la elección violentando de forma reiterada la constitución y la ley electoral, que el desvío y despilfarro de recursos fue brutal, porque todo esto generó una enorme inequidad en la contienda>>. (Marko Cortés: ‘Impugnaremos porque se trató de una elección de Estado’ (msn.com)).

Esta modalidad discursiva en que la oposición se asume como víctima, refleja el sesgo intencional que imprime a su argumentación: nunca aparecen en ella el papel del monopolio privado de los medios de difusión masiva; los apoyos económicos del empresariado, ni los provenientes de los poderes fácticos. Que sus prominentes intelectuales se hubieran prestado a aconsejar la guerra sucia electoral, pedir el voto en favor de una candidata con la esperanza de que les devuelvan los financiamientos gubernamentales, dedicarse a descalificar sin bases reales el trabajo de gobierno y a ofender con leperadas al presidente, tuvo por resultado que perdieran autoridad moral como intelectuales y, al mismo tiempo, exhibieran las bajezas políticas de las que son capaces. Muchos periodistas dejaron pedazos de profesionalismo en el camino con tal de subirse al carro opositor. Si el periodista estadunidense Tim Golden ya era famoso, ahora, es más, pero en sentido negativo. Las opiniones críticas de políticos, intelectuales y periodistas, terminaron por alcanzar el valor literal que siempre ha tenido la generalización y el lugar común.

Así, Héctor Aguilar Camín no puede entender cómo es que los mexicanos votaron a favor de Morena si las marchas rosas ya se habían encargado suficientemente de tildar a López Obrador de populista. Haciendo un esfuerzo de reflexión profunda, se pregunta, ¿por qué han votado así? <<No lo sé>>. <<Me propongo explorar sus razones. Pero son claras sus consecuencias. Los votantes mayoritarios del 2 de junio decidieron ponerse sin reservas en manos del siguiente gobierno, dándole los poderes necesarios para que haga lo que quiera con ellos. ¿Eso es lo que quieren los votantes? ¿Quedar en manos de lo que quieran sus políticos? No lo sé>>. Para Denise Dresser, la derrota electoral de la coalición de sus afectos políticos también es inexplicable: <<me entristece saber que la mayor parte de los compatriotas volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos>>. La divulgación de refritos sobre populismo que Enrique Krauze difundió como “documentales” para la elección presidencial de 2006, con sus mismos desatinos teóricos, se siguen escribiendo y presentando como actualidades analíticas donde predomina la descalificación y el uso del concepto en calidad de epíteto. (El populismo destruye países (msn.com)).

Otra vertiente de opinión sobre los resultados de la elección, pinta a una ciudadanía carente de elementos de juicio para emitir el voto: <<Nos dejó la evidencia de un México agraviado que votó guiado por sus sentimientos, por haberse sentido ignorado y marginado del desarrollo. Por ello votó impulsivamente sin conocer el modelo de país por el que estaba votando. (…). La democracia es cosa de números y las mayorías se manifestaron y esa es la única realidad existente que hoy debemos reconocer. Sin embargo, los riesgos que se vislumbran se derivan del “cheque en blanco” que ese México agraviado otorgó sin identificar los riesgos que esto genera…>>. (Un cheque en blanco (msn.com)).

La perspectiva político boxística de ese resultado la expresó la versión pugilística de Guillermo Sheridan, Jorge “El Travieso” Arce, quien determinó que <<2 de junio será recordado como el fraude del siglo; y los mexicanos serán recordados como agachones, la clase media huevona que no salió a votar, los dirigentes de los partidos como doblados, el TEPJF informa como fraguar y aprobar el fraude. Solame (sic) una mente perversa se atrevió>>. “2 de junio será recordado como el fraude del siglo y a los mexicanos como agachones”: “Travieso” Arce (msn.com). ¿Qué hace hablar así a esta estrella del boxeo mexicano? Haber contendido para diputado federal y perder la elección por casi 30 puntos.

El veleidoso hablantín Germán Martínez Cázares, con aire retador sostenía: <<Tenemos una cita con las urnas los mexicanos, una cita con una podredumbre de gobierno, que se llama cuarta transformación>>. Frente al resultado, Martínez señaló que la oposición debe denunciar que la elección fue una “elección de Estado” porque el oficialismo utilizó programas sociales para influir en el resultado; y acusó al presidente López Obrador de intervenir en los comicios>>. (Germán Martínez exigió a la oposición reconocer victoria de Sheinbaum y dejar discurso de fraude – Infobae). Con estos métodos y concepciones que la oposición mostró para hacer política buscando el respaldo electoral de la ciudadanía, ¿cuál sería la razón por la que debimos salir a votar por ella? Si la candidata, los partidos, los aliados, los intelectuales, los periodistas, los opinantes, y los comentaristas no advirtieron toda la bajeza moral encerrada en la recomendación “intelectual” de la guerra sucia que se siguió a pie juntillas para hacer la campaña electoral, el pueblo mexicano sí lo hizo. Quizá, quien mejor ha explicado la razón del descalabro opositor sea el panista Roberto Gil Zuarth a Ciro Gómez: <<El principal problema de la oposición es que no hemos entendido en qué consiste el movimiento y el régimen que están construyendo López Obrador y Morena>>.

Te podría interesar: Deshonestidad intelectual

Heroica Puebla de Zaragoza, a 10 de junio de 2024.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO