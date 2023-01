Hace semanas leí algo que me dejó profundamente intrigado. En el portal La Brújula Verde, se publicó en diciembre de 2018 el reportaje titulado “El primer museo de la historia, creado en el año 530 a.C. en la ciudad de Ur por la princesa Ennigaldi” (disponible en https://www.labrujulaverde.com/2018/12/el-primer-museo-de-la-historia-creado-en-el-ano-530-a-c-en-la-ciudad-de-ur-por-la-princesa-ennigaldi). De acuerdo con el texto, el arqueólogo inglés Leonard Woolley habría encontrado en las excavaciones que encabezó entre 1922 y 1934 en la ciudad sumeria de Ur, no sólo las tumbas reales que datan del 2700 a. C. sino evidencia de lo que, según afirma el reportaje, podría ser el primer museo del mundo. “Mientras excavaban el complejo palacial y el templo de Ur, comenzaron a aparecer en determinadas estancias objetos y artefactos, docenas de ellos, que enseguida llamaron su atención. (…) Por una razón muy concreta, y es que todos ellos pertenecían a épocas diferentes, algunos con diferencias de varios siglos. El objeto más reciente era siete siglos más antiguo que el pavimento del edificio, y el más viejo dos milenios anterior, según escribió el propio Woolley. (…) Es más, junto a cada uno había un pequeño tambor cilíndrico de arcilla con inscripciones en cuatro columnas: la primera en sumerio antiguo y las otras en tres lenguas diferentes, con explicaciones sobre cada uno de los objetos, a la manera de los museos actuales”. Bien, en principio, suena interesante la nota, pero como ya es costumbre en esta columna, he de poner bajo sospecha aquello que se afirma en ella, es decir, si es que en verdad estamos hablando de un museo, o se trata de otra cosa. Parto de la idea de que, desafortunadamente, es con demasiada frecuencia que se observen los fenómenos del pasado con ojos del presente. Esto es particularmente grave por la gratuidad de conceptos, categorías y afirmaciones, en espacial cuando se trata de un pasado tan remoto. De hecho, son comunes afirmaciones como “la cuna de la civilización”, el lugar del “inicio de la agricultura”, “el primer hombre/ cazador/ barco/ o lo que sea”. Mucho de lo anterior está relacionado con la diferencia entre civilización y barbarie, dicotomía inserta en nuestro pensamiento desde la modernidad que, de acuerdo con el pensamiento decolonial, entró en 1492, no en la Ilustración. Por tanto, a ojos occidentales -también nuestros, pues al seguir siendo trágicamente colonizamos, pensamos de la misma manera- todo aquello que es exótico, clasificado de esa manera por quien coloniza, pertenece a un museo. Por tanto, debemos preguntarnos antes que otra cosa, qué estamos entendiendo por “museo”.

Rolando Vázquez, en su artículo “El Museo, Decolonialidad y el Fin de la Contemporaneidad” (2018), publicado en Otros Logos, revista de estudios críticos, publicación del Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad Universidad Nacional del Comahue, afirma que el “museo delinea la alteridad y, por oposición, crea el ‘yo’ normativo que se convierte en humano, moderno, universal y ausente ante la pluralidad del mundo. El ‘yo’ normativo se constituye como tal al distinguirse de la Tierra, de los animales y de los mundos de otras personas que habitan una exterioridad fuera del aquí y ahora de la modernidad. Su experiencia estética es una expresión de su separación de otros mundos de sentido y de realidades encarnadas. Cuando nos preguntamos cuál ha sido la función moderna/colonial del museo, vemos que se afirma en la construcción de un archivo cultural (Wekker, 2016) y se orienta hacia una formación normativa del sujeto. La formación de colecciones, narrativas y públicos son procesos co-implicados de configuración de archivos culturales, visiones globales y formación de sujetos”. Lo anterior quiere decir que los museos han servido como una forma en que la modernidad reafirma su existencia y proyecta hacia los sujetos sus principales fundamentos, a la par de determinar aquello que no lo es, es decir, aquello que no es moderno, pero que, en el mejor de los casos, queda caracterizado como un estadio en la evolución. “La modernidad del museo -continúa Vázquez-, como movimiento de afirmación y normatividad, se refiere a la manera en la que éste ha sido uno de los mecanismos para la formación del sujeto ideal normativo: Ciudadano (Museo de Historia Nacional), Humano (Museo de Historia Natural), blanco (Museo Etnográfico), ‘yo’ moderno y contemporáneo (Museo de Arte y Arte Contemporáneo). Por supuesto, estas funciones no son exclusivas de cada tipo de museo sino que se encuentran entremezcladas. Todas ellas muestran cómo ingresar en la civilización, en la humanidad; enseñan cómo volverse modernos, cómo convertirse en el ‘yo’ al centro del ahora”. Es necesario decir en este punto, que el sentido de alteridad al que se refiere Vázquez va en un sentido de verticalidad, de más a menos, de mejor a peor, de civilizado a bárbaro.

Siguiendo este orden de ideas, entenderíamos que los museos, como la universidad y la propia familia, cumplen ese sentido reproduccionista, tan necesario para que el modelo perviva, es decir, garantizan que los sujetos comprendan cuál es su sentido en este mundo, el rol que han de cumplir y con quiénes y con qué objetivos han de hacerlo. En principio esto suena bien cuando pensamos que el modelo es justo y que su interés primordial es del beneficio y crecimiento de la comunidad; empero, lo sabemos, el modelo que nos rige para nada busca eso y el resultado es que, varios siglos después de que se diseminara el pensamiento moderno por el orbe, producto de conquistas y colonizaciones, tenemos desigualdades sociales entre las regiones y al interior de las propias naciones surgidas de estos procesos. ¿Es ese el modelo que buscamos reproducir? El asunto -y el triunfo del modelo lo lleva implícito- es que ni siquiera nos damos cuenta de que colaboramos en esa reproducción. Sé que parecerá que divago, pero no lo hago. Si aceptamos sin chistar que lo que dice el reportaje de la Brújula Verde es verdad y nos creemos que ahí estuvo el “primer museo del mundo”, entonces estamos aceptando el pensamiento único que nos marca la modernidad. En consecuencia, podemos hablar libremente de que el capitalismo, la ambición política, el engaño, la especulación, la manipulación ideológica y todas las lacras surgidas de la modernidad, son aplicables al resto de la historia de la humanidad. Cualquiera que decida estudiar y comprender a la historia en otra clave, centrada más en los sujetos que la vivieron y en sus sistemas de pensamiento, sabrá que eso no es posible.

Necesitamos un cambio de perspectiva que nos permita saber, creer y defender, que existen muchas otras formas de ver el mundo, de pensarlo, comunicarlo y sentirlo y no son unas inferiores a otras. Esto es una verdad histórica fundamental. Si no aceptamos que existieron complejos sistemas de pensamiento en diferentes latitudes del orbe, estaremos aceptando, junto con los conservadores modernos, religiosos o científicos, que sólo existe una línea de pensamiento válida, sólo un dios verdadero y sólo un tipo de gobierno válido, que es la democracia, muy a la 300 de Zac Znyder; concomitantemente pensaremos que la “Madre de la civilización” fue Grecia, que la cuna del Capitalismo es Inglaterra, que los que saben de los Derechos del Hombre son los franceses y que los únicos que piensan y todo lo ven, son los europeos. En pocas palabras, su pensamiento, obra y acción, son la medida de todas las cosas. Me niego a aceptarlo. Vázquez lo pone en estas palabras: “Pareciera que el primer paso a dar es el de interpelar y acotar sus propias narrativas para reconocer los límites de su propia episteme y, de esta manera, comenzar a escuchar otras voces. Es preciso reconocer el modo en el cual el museo ha estado implicado en la diferencia moderna/colonial. (…) El segundo paso es lograr que el museo pueda reconocer su participación en el orden colonial/moderno y el modo en el que ha estado implicado. La noción de estar implicado, proveniente del pensamiento negro y feminista chicano (Anzaldúa, 2007; Alexander, 2006; Lugones, 2010; Wekker, 2016), es una herramienta contra la “ignorancia arrogante” de la modernidad. Cuando se habla desde una posición de abstracción, cuando se está en ese “no lugar” desde donde se posee el poder de ver sin ser visto (Haraway, 1988) no se asume ninguna responsabilidad. (…) El tercer paso que vemos para descolonizar el museo, vinculado a la estética decolonial, es el de comprometerse con la tarea de escuchar, atravesando la diferencia colonial”. E igual que decolonizar el museo, es necesario decolonizar la forma en que se ve y se estudia la Historia, para escuchar esas otras historias que se produjeron y se producen en la enorme diversidad de culturas que tiene este mundo. En el caso de las piezas encontradas en Ur, para seguir con este ejemplo, podríamos acaso aventurar la idea de que no se tratara de un museo, sino un espacio ritual que albergaba piezas de otras épocas con el fin de comulgar con las esencias, fuerzas y espiritualidades que esas piezas contenían. Como recogen Leonardo López Luján, Amaranta Argüelles y Saburo Sugiyama en su artículo “Más reliquias teotihuacanas en ofrendas de Tenochtitlan” publicado en la revista Arqueología Mexicana (118, noviembre- diciembre de 2012) “Abundan las evidencias arqueológicas e históricas que dan fe de sus asiduas visitas a las ya entonces ruinas de Teotihuacan (150-650 d.C.) y Tula (950-1150 d.C.). En estos espectaculares escenarios marcados por la desolación y el abandono, los mexicas emprendieron excavaciones premeditadas para exhumar vestigios que no consideraban creaciones de simples humanos, sino de dioses, gigantes o pueblos legendarios. Llevadas a cabo en gran escala, tales prácticas les permitieron adueñarse de un pasado mítico glorioso y erigirse así en legítimos herederos de un mundo del que acababan de apropiarse por la fuerza de las armas”. Como ellos mismos afirman, las reliquias que los exploradodes mexicas obtenían de esas excavaciones eran reutilizadas, en ocasiones intervenidas y eran consideradas bienes de prestigio al ser “obras de seres portentosos”. “Algunas de estas piezas – continúan- eran más tarde reinhumadas en el recinto sagrado como preciados dones dedicados a dioses o a difuntos de alto estatus”. Preguntémonos, ¿cuántas veces se ha utilizado el pasado prehispánico americano para explicar algún fenómeno histórico, social, económico o político de Europa?; ¿cuántas veces se ha utilizado la periodicidad, la arquitectura, la disposición astronómica, la escritura, la oralidad o cualquier otra producción mesoamericana para explicar cualquier fenómeno o sitio de la antigüedad o de la modernidad de Europa o de cualquier otro lugar? La respuesta es simple: no se ha hecho, pues en esencia se les considera inferiores, colonizados, dependientes. Lo cierto y lo triste, es que nuestras sociedades, profundamente colonizadas, tampoco lo imaginan. Es tiempo ya de dejar de ver los hechos del pasado con ópticas del presente colonizado en el que vivimos.

