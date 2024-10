Pareciera que ha pasado mucho tiempo y apenas está por cumplirse el primer mes del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Ello se debe a la gran intensidad del trabajo, iniciativas y anuncios dados, como si seis años fueran insuficientes para todo lo que se quiere hacer. Hay, sin duda, continuidad con respecto a su antecesor (claro está dice, “venimos del mismo proyecto político”), pero le ha empezado a imprimir su sello propio, lo que podrían caracterizar lo que ella ha llamado “segundo piso” de la Cuarta Transformación.

A pocas semanas, ahora entiendo por qué López Obrador sentenciaba que ella iba a ser mejor que él. Tiene las faldas bien puestas, no duda, decide y actúa con firmeza, debate sin miramientos, sin importar quién esté enfrente. Tiene otra forma de presentar la historia de México, pero lo hace, al igual del papel de las mujeres y de los contenidos del humanismo, que es la base de la 4T. Ha llevado en la práctica el Plan Ciencia, no dejó pasar la oportunidad para ello. Una buena parte de las iniciativas presentadas por AMLO el 5 de febrero ya son reformas Constitucionales, empezando la del Poder Judicial; la Guardia Nacional adscrita a las fuerzas armadas; el cambio de estatus de CFE y Pemex, pero también otras que han logrado la unanimidad, como la iniciativa de igualdad sustantiva, el salario por encima de la inflación, siempre; el derecho a la vivienda, entre otras. Hay más en la lista de pendientes, las cuales iremos viendo en las próximas semanas.

La oposición ya no siente lo duro sino lo tupido. No sale de las acciones contestatarias, que siguen evidenciando su pobreza programática y propositiva, aunque ellos digan lo contrario, al quejarse de que no hay diálogo y sus puntos de vista no son tomados en cuenta. Y con sus procesos internos fracturados, el PRI y el PAN, siguen caminando hacia el precipicio.

Las Mañaneras del Pueblo, como se llaman ahora, siguen siendo efectivos discursos que contra replican las apreciaciones de la oposición y sus decenas de voceros editoriales en prácticamente todos los medios escritos y electrónicos. Habrá que ver qué audiencia tienen hasta el momento.

El balance entonces, a un mes de iniciado el sexenio, es positivo, con buenos resultados, lo que no deja de tener sus prietitos en el arroz, los cuales son necesarios a considerar, no desdeñar y atender, como corresponda, pero tratar.

Aunque a futuro pueden aparecer otros, por ahora creo que son dos. Uno, es la continuación reactiva ante la reforma al Poder Judicial, no porque tengan razón, sino porque no se ha contrarrestado con la movilización popular que si está a favor de ella; la segunda, esa si preocupante, requiriéndose medidas inmediatas que empiecen a dar resultados. Me refiero a la inseguridad y violencia exacerbada en algunas entidades como Guanajuato, Sinaloa y Chiapas, además de menor virulencia en Guerrero, Tabasco y Michoacán. Este puede ser un trabuco difícil de vencer que no dependería solo con la estrategia de atacar las fuentes. Al tiempo…

