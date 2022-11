El PRIAN es más letal que el coronavirus, dijo Antonio Martínez, en acto a favor de Sheinbaum

Tehuacán. – Durante la toma de protesta del colectivo en apoyo a Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de salud del estado, José Antonio Martínez García, sostuvo que hay un virus más letal que el coronavirus que se llama PRIAN, para la cual ya se tiene la vacuna que se denomina Morena.

Lo anterior lo expresó ante miles de personas que se reunieron en el polideportivo La Huizachera para manifestar su apoyo a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, a quien se comprometieron a apoyar.

Desde antes del mediodía, la gente comenzó a llegar al recinto donde se colocó una lona con la imagen de Claudia Sheinbaum junto al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, las personas que asistieron hicieron patente su simpatía con porras y pancartas.

Además de José Antonio Martínez, también acudieron al acto, la presidente de Morena en el estado, Olga Lucía Romero Garci Crespo; Olivia Salomón, secretaria de Economía, los diputados Iliana Yoselín Olivares López, Sergio Salomón Céspedes y Fernando Sánchez Sasia, además del presidente municipal, Pedro Tepole Hernández y Adrián Villegas Mendoza, presidente del consejo estatal de ese partido, Julio Huerta, Gómez, director de Gobernación estatal y Soledad Ramírez, todos ellos fueron presentados sin mencionar los cargos que actualmente ocupan y son quienes tomaron protesta como el colectivo [email protected] por Claudia.

En su intervención, Martínez García comparó la situación política del país con el escenario de la epidemia de Covid-19 indicando que el PRIAN es un virus más letal que el coronavirus, asimismo expuso que hay una variante que es muy mala la cual tienes cuatro proteínas con las letras Mier, en clara alusión a uno de los aspirantes a la candidatura morenista por el gobierno el estado.

Siguió en ese tenor calificando al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador como el científico social que ha logrado encontrar la vacuna Morena contra el virus del PRIAN, la cual tiene como sus fortalezas los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Manifestó que Claudia tiene en sus manos la tarea de llevar a cada persona del país la vacuna contra el PRIAN. Resaltó posteriormente que “a nivel nacional Andrés Manuel López Obrador está sanando a México, ¿quién va a continuar sanando a México?, Claudia Sheinbaum”.

Por su parte, la presidenta de Morena en Puebla, Olga Lucía Romero, expresó que en dos años más se retirará López Obrador de la vida pública ante lo cual muchos añoran ese momento y se frotan las manos mientras traicionan su legado. Sin dar nombres manifestó que esos son los que traicionan al movimiento morenista e intentaron afectarlo en las pasadas elecciones internas.

Olivia Salomón, mientras tanto, hizo alusión al hecho de que las mujeres saben hacer buenos gobiernos y consideró que Claudia Sheinbaum ya demostró que es una mujer capaz, que da resultados y está comprometida con la lucha contra la desigualdad y con visión de futuro.

Manifestó que fue Sheinbaum quien contribuyó con denuncias específicas para el esclarecimiento del reciente feminicidio de Ariadna Fernanda, por lo que calificó a la jefa de gobierno como una mujer valiente.

Julio Huerta expuso que sin duda será Claudia Sheinbaum la mujer con quien los morenistas van a caminar hacia el 2024, al tiempo de llamar a los asistentes a que se mantenga unidos en torno a López Obrador y Miguel Barbosa Huerta.

Finalmente, Gustavo Morales González, representante del equipo operativo de Sheinbaum, tomó protesta a los integrantes del colectivo, destacando que está seguro que todos están de acuerdo en que “la compañera Claudia Sheinbaum sea la que encabeza la cuarta transformación”.