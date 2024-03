El PRI Tehuacán se conforma con candidaturas a regidurías; las postulaciones fuertes son panistas

Tehuacán. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Tehuacán, se tuvo que conformar con llevar solo candidatos a regidurías, ya que las designaciones a candidaturas por la presidencia municipal y las diputaciones quedaron en manos de panistas. Al respecto el presidente del tricolor en el municipio, Enrique Ximello Salaya, justificó lo anterior señalando que esas decisiones se tomaron desde los comités estatales con base en que el principal interés no son lo partidos sino el futuro del país, el estado y el municipio, al tiempo de reconocer que las mujeres priistas no quisieron participar.

En rueda de prensa donde junto con el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Ximello presentó a los candidatos que irán por el PRI, PAN y PRD, siendo Eliseo Lezama Prieto, por la presidencia municipal, Francisco Javier Díaz Fernández y Enriqueta Sánchez Flores, por las diputaciones locales, así como René López Cárdenas por la diputación federal, todos ellos emanados del albiazul.

Si bien en el registro de las candidaturas se registro a Enriqueta Sánchez bajo las siglas del tricolor, quien lleva como suplente a María del Carmen Culebro, lo cierto es que se trata de dos reconocidas militantes panistas.

Cuestionado sobre el hecho de que por primera vez en la historia su partido no va a llevar a ningún militante encabezando las candidaturas, Enrique Ximello aseveró que hicieron la invitación a reconocidas militantes del PRI, pero ninguna de las convocadas aceptó participar.

- Advertisement -

Para Ximello Salaya fue necesario pasar de ser rivales con el PAN a convertirse en aliados, pues reconoció que ir cada partido por su lado era resignarse a perder porque MORENA ganaría con facilidad, de modo que solo unidos, consideró, es posible que puedan enfrentar y ganar a los morenistas.

Expuso que la decisión de los tres partidos políticos es dejar de lado los intereses partidarios y personales y poner en primer lugar el objetivo de sacar adelante a Tehuacán, todo ello con miras a un futuro mejor para México y Puebla.

- Advertisement -

Para el tricolor solo habrá cuatro candidaturas por regidurías en la planilla de Eliseo Lezama, adelantó el presidente priista, sin aportar detalles sobre quiénes serán sus compañeros que estarán en esa lista.

Finalmente enfatizó que irán en busca de la militancia tricolor para explicarles la importancia de cerrar filas en torno a las candidaturas comunes, llamado que igualmente hizo para los diferentes sectores del PAN, a fin de que unan fuerzas no solo en lo que se refiere al compromiso del voto, sino en activarse para formar las estructuras y promoción que se necesita.

Lee también: Destapa Néstor Camarillo a Eliseo Lezama como candidato a la presidencia de Tehuacán