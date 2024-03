El premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus fue liberado bajo fianza en Bangladesh

Dacar. – El día de ayer 3 de marzo, fue liberado bajo fianza el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, luego de ser declarado culpable a principios del 2024 de malversación de fondos por 2.3 millones de dólares.

Las declaraciones de la fiscalía afirman que el caso de malversación tiene que ver con un fondo para trabajadores de Grameen Telecom, propietaria del 34.2 por ciento de la empresa de telefonía celular más grande del país, Grameenphone, subsidiaria de la empresa noruega Telenor.

Se acusa que el dinero que debía ser entregado a los trabajadores, se entregó a los dirigentes sindicales.

No obstante, el caso fue calificado por Amnistía Internacional como un acto de acoso con motivaciones políticas.

A su vez, Yunus haría algunas declaraciones ante los medios luego de su liberación entre las que mencionó:

"Laws bring a sense of security and peace among people; again, this law gives birth to apprehensions and fear. Where will we lead this law?", said Dr Yunus to the press after getting bail.

