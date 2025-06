El Poder Judicial se caracterizó por el nepotismo brutal y el abuso en el ejercicio del recurso: Armenta

En el Poder Judicial del viejo régimen, la justicia solo era para unos cuántos, había un nepotismo brutal y obviamente un abuso del ejercicio del recurso público, señaló el gobernador Alejandro Armenta Mier, tras afirmar que siempre será mejor que miles de ciudadanos designen a sus integrantes que un puño de senadores.

Esta fue la postura que asumió el mandatario estatal, luego de las elecciones de este domingo para elegir a jueces, magistrados y ministros.

En rueda de prensa, dijo que los procesos democráticos son perfectibles, pero es mejor a que un grupo de senadores que, en el pasado eran impuestos por los factores de poder, se repartían los ministros.

Armenta Mier sostuvo que “hay un porcentaje de nepotismo brutal en el Poder Judicial y un abuso del ejercicio de los recursos públicos, que la convertían en una “zona oscura” donde no había transparencia ni revisión de cuentas.

Como ejemplo, citó los diversos fideicomisos de los que se beneficiaban principalmente los magistrados y ministros.

“La justicia solo era para unos cuantos, en la decisión de un dictamen judicial no había duda, se dictaba a favor del poderoso, principalmente empresas extranjeras, es la realidad, si no acuérdense de Melgarejo Construcciones”, refirió, al aludir a la empresa que exigió al gobierno de Puebla, mediante un juicio, pagar 2 mil millones de pesos por una obra que no realizó.

Después del proceso democrático, comentó que ahora viene un proceso de reformas a leyes secundarias.

En ese sentido, confió que el nuevo Poder Judicial hará una revisión de todos los procedimientos y será en beneficio de México.

Aseguró que la participación de los mexicanos fue un claro ejemplo de que la Cuarta Transformación en su segunda etapa honra al soberano, que es el pueblo.

Asimismo, expresó su total respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que México hoy es el país más democrático del mundo, pues los tres poderes son electos por el pueblo.

“Con el pueblo todo y sin el pueblo nada, es un principio esencial de la Cuarta Transformación que hoy se materializa con la democratización del Poder Judicial”, señaló.

Aspiro a ser el gobernador más justo de Puebla

A un año del triunfo electoral del pasado 2 de junio, Alejandro Armenta dijo que, con el trabajo diario, honra la confianza que depositaron los poblanos en su persona.

Sostuvo que no hay mejor forma de celebrar la victoria electoral en Puebla y en México, que con la democratización del Poder Judicial.

Al final, el mandatario estatal afirmó que su aspiración es “ser el gobernador más justo de Puebla”.