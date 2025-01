El plan C de la derecha en México

¿Cómo deben interpretarse las amenazas que Donald Trump, siendo presidente electo, pero no presidente en funciones, viene haciendo a distintos gobiernos del mundo? ¿Bravuconería, ocurrencias o, disparates? De poco o ningún aprecio goza el hombre común que recurre a estas conductas en sus relaciones con los demás. ¿Cómo se ven esas amenazas proviniendo de quien, en una semana, será el jefe de Estado del país más guerrerista del mundo? Al entrar en funciones el 20 de enero, ¿cambiará su discurso violento o, intentará cumplir las amenazas? Lo cierto es que las relaciones internacionales basadas en el respeto entre las naciones, por lo menos desde Estados Unidos (EU), irán modificando las viejas nociones de la diplomacia para darle, a ésta, el tono pendenciero que ya le imprime este político. Los planos de discusión con el gobierno de EU serán extremadamente difíciles de establecer cuando algún gobierno intente hablar de razón frente al broncudo fabricante de armas; equivaldrá a pedirle honradez al espíritu de comerciante. Sin embargo, todo indica que el mundo tendrá que pasar por un periodo sombrío en el ámbito de sus relaciones internacionales con ese país.

Va quedando claro que en su desempeño presidencial Trump jugará, hacia el exterior, con las amenazas de imposición de aranceles, invasión militar, intenciones anexionistas y, “recuperación” de lo ajeno; y, hacia el interior, con la disminución del Estado y la represión a opositores e “izquierdistas radicales”. Promete ser el gobierno de la violencia y el despojo elevadas a categoría de diplomacia y gobernanza. Su arrogancia le impide ver que no todas las cartas de triunfo pueden estar en una sola mano y, entender que violencia e inteligencia nunca caminan juntas. Subyugar parece el verbo que Trump querrá conjugar en todos sus tiempos verbales de gobierno. Las expresiones que viene dirigiendo a México rayan, de plano, en la bajeza político diplomática. Siendo el principal socio comercial de EU <<Trump ha basado sus amenazas de imponer nuevos aranceles a sus principales socios comerciales con los déficits que Estados Unidos tiene con estos países, con la idea de que una balanza comercial negativa es una manera de subsidiar a la otra economía>>. (Más pólvora para Trump: déficit comercial de EU crece en noviembre). (“Si subsidiamos a México, que se convierta en un estado de EU”, dice Trump; asegura que aranceles “son hermosos” | El Universal). Esa actitud poco reflexiva ya le trajo un fuerte correctivo del exterior: <<Antes de hacer declaraciones públicas sobre que Wayne Gretsky debería postularse para primer ministro, primero obtenga información sobre la naturaleza de la democracia parlamentaria… donde nadie se postula para primer ministro. Sugiero que el señor Trump busque uno de los libros escolares de sus nietos y busque el año 1776, lo que puede explicarle algunas cosas sobre por qué nuestros sistemas de gobierno son diferentes>>. (Funcionaria de Canadá manda mensaje a Trump: ‘California, Oregon y Washington sí les gustaría unirse a nosotros’ – El Financiero).

Sobre México, los republicanos con Trump a la cabeza, han venido construyendo una narrativa de ataque al gobierno, anterior y actual, pretendiendo sembrar la pervertida idea que busca asociar gobierno de izquierda con narcotráfico. Esta idea, coincidentemente, fue usada en el periodo electoral por la oposición, aquí, para diseñar las etiquetas “narcopresidente” y “narcocandidata” que, sin pudor, endilgaron al expresidente López Obrador y a la, entonces, candidata del oficialismo. La otra cara de la moneda en estos ataques fue que, en el Zócalo de la CDMX, al culminar la marcha En defensa de la democracia, del 26 de mayo, ante los asistentes Xóchitl Gálvez sentenció el valor político de la elección: “Nos jugamos si los siguientes años serán de opresión o de libertad”. Mientras desde EU, el Departamento de Estado emitió una alerta sobre posible violencia el día de las elecciones (La Jornada: Alertan por posible violencia), aquí surgió, y se encargaron de hacer viral en redes sociales, el concepto “Golpe de Estado” (“Golpe de Estado” es tendencia en redes sociales a poco de las elecciones del 2 de junio (msn.com)), para posicionarlo en el imaginario colectivo.

La derecha mexicana, sin duda, persigue por todos los medios, e incesantemente, el objetivo fundamental de desplazar al actual gobierno emanado del voto popular. Así lo indican, la actuación de la oposición en las elecciones; la oposición del Poder Judicial de la Federación (PJF) a la reforma judicial y, la actual escalada de Trump. ¿Donald Trump es el Plan C en este objetivo político? Para valorar esta posibilidad, habría que recordar los acontecimientos significativos de cada uno de esos procesos. Se hizo pública en televisión la estrategia electoral aconsejada por Jorge G. Castañeda: <<La otra parte que no hay, todavía no complementa eso, en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé, es la guerra sucia, pero sucia en serio contra Claudia. No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro, me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico. El manual ahorita es ‘go negative’ con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo>>. La expresión “con todo”, de inexpugnable significado, aunque imaginable, aparecía en el sentido de generar intrigas y golpes bajos en los que todo fuese posible, sugiriendo que el fin justificara los medios con tal de retornar al poder. “Con todo” podría ser la parte más importante de la orientación al indicar, en el fondo, que “todo” era válido. La autoridad política y moral de Castañeda, al dar esta directriz, provenía de dos hechos notorios: haber publicado, en 1999, el libro: La herencia. Arqueología de la sucesión presidencial en México, conteniendo la entrevista del expresidente Carlos Salinas de Gortari; y, haber sido canciller en el gobierno de Vicente Fox. Carlos, Vicente y Jorge son tres nombres clave para entender la alternancia democrática del año 2000.

El día 2 de junio, a las 19 horas, como acontecimiento significativo, Xóchitl Gálvez emitió un mensaje, aún sin resultados oficiales, declarándose ganadora de la elección. (Gálvez pide a AMLO “respetar” su triunfo y, sin mostrar un solo dato, dice que ganó (msn.com)); (Líderes del PAN, PRI y PRD exigen a medios no adelantarse con resultados electorales (msn.com)). Los resultados oficiales de la jornada electoral fueron su más grande revés. (Derrota de Xóchitl Gálvez cimbra a coalición opositora (msn.com)). Luego, otro acontecimiento significativo fue la postura asumida por jueces, magistrados y ministros del PJF, prohijando la posibilidad de destituir, inhabilitar y encarcelar a la presidenta Claudia Sheinbaum con base en el incidente de suspensión de un juicio de amparo. Tampoco consiguieron el objetivo, pero, quedó constancia de que con la juez Nancy Juárez Salas, el intento se hizo. La derecha no cejará en su objetivo y está buscando un tercer intento, pues, según el dicho, “la tercera es la vencida”.

En ella, el protagonista se llama Donald Trump: <<El candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que México está petrificado ante los cárteles del narcotráfico y es tal su poder, que en dos minutos podrían tirar al presidente de la República…el también expresidente estadounidense afirmó que “absolutamente” sigue sobre la mesa la posibilidad de atacar a estos grupos criminales en territorio mexicano>>. (México está petrificado ante cárteles, en dos minutos tiran al presidente, afirma Trump; insiste en atacarlos (msn.com). Ahora, el discurso de presidente electo señala: <<Tenemos un déficit con México. Y les ayudamos mucho. Esencialmente, están dirigidos por los cárteles. No puedo dejar que eso ocurra. México está realmente en problemas, muchos problemas. Es un lugar muy peligroso”. Adelantó que “pronto” anunciará cambios porque “hacemos la mayor parte del trabajo allí>>. (México “está esencialmente dirigido por los cárteles”, dice Trump; propone cambiar el nombre de Golfo de México a “Golfo de América”). (Trump declarará a cárteles como organizaciones terroristas; “fui muy duro con México, hablé con la nueva presidenta” | El Universal).

El discurso injerencista hacia México no es nuevo. Meses atrás, el influyente exsenador republicano Marco Rubio dijo: <<México es un socio importante de Estados Unidos. El país, sus instituciones. Pero López Obrador no es un buen aliado. El actual presidente, desafortunadamente, se dedica a decir disparates, a interferir en la política norteamericana. Tiene un pensamiento más allá de izquierda, un pensamiento raro en términos de esa línea con todos estos dictadores del hemisferio. Y tiene una política interna con la que ha entregado gran parte de su territorio nacional a los narcotraficantes que controlan esas áreas. Eso a nosotros nos importa porque estamos viendo las consecuencias de esa violencia, esa criminalidad entrando a nuestra frontera y a nuestro país>>. (AMLO no es un buen socio de Estados Unidos” (msn.com). Con esta visión sobre México, Marco Rubio será el nuevo secretario de Estado en el gobierno de Trump. En esa línea, personajes del Partido Republicano acusaron al gobierno mexicano de no hacer esfuerzos suficientes para contener el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Los entonces senadores John Kennedy y Tom Cotton dijeron que <<se podría necesitar enviar tropas estadunidenses a México sin permiso del gobierno mexicano>>. Greg Abbott, gobernador de Texas, y James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la cámara baja, opinaban que <<fue un error que Donald Trump no hubiera bombardeado laboratorios de metanfetaminas en México en 2020>>. Asa Hutchinson, quien fuera aspirante a la candidatura presidencial republicana, apoyaba <<la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras>>; y, Lindsey Graham sostenía que <<sería necesario emplear la fuerza militar contra los cárteles en México, para beneficio de los dos países>>. La pretensión directa en esos discursos ha sido fomentar la posibilidad de una invasión militar a México. El ascenso de Trump representa la posibilidad de que algunas de estas intenciones pudieran materializarse en perjuicio del pueblo mexicano. ¿Cuáles serían, aquí, los acontecimientos significativos que indican que Trump representa el Plan C de la derecha mexicana para retornar al poder?

En los pronunciamientos de Trump y los republicanos sobre México, es visible una aparente confusión sobre los hechos; sin embargo, mostrarla así es intencional; es decir, no es que realmente la tengan, sino que plantear los hechos de una manera y no de otra, conviene para los fines que se proponen con esos ataques: <<El flujo de armas a México desde Estados Unidos ha sido un problema importante entre los dos países durante años, ya que se descubrió que son utilizadas en la violencia de los cárteles y otros delitos. A esta situación se ha sumado el trasiego de fentanilo que ingresa hacia territorio estadunidense>>. (La Jornada: Estados Unidos envía hacia México armas de guerra, reconoce Biden). Cuando Trump plantea la construcción del muro en toda la frontera México-EU para detener el tránsito de migrantes a su país, ¿también propone que el muro detenga el trasiego de fentanilo hacia EU y de armas hacia México? La venta de armas es un negocio y el trasiego de fentanilo también. ¿Qué sentido tiene reclamar al gobierno mexicano no hacer esfuerzos suficientes para contener el tráfico de fentanilo que hagan los cárteles mexicanos hacia EU, existiendo reconocimiento oficial de que las “armas de guerra” fabricadas allá, son utilizadas, aquí, por los mismos cárteles que dicen querer combatir? ¿para qué dotar de alta letalidad a los cárteles de la droga consintiendo -por no impedirlo de ninguna manera como Estado- la compra libre de armas que, luego, llegan a los grupos criminales en México? (La Jornada: Imparable y al alza, tráfico de armas de EU a México)

La postura trumpista se hace más incomprensible, en tanto no puede explicar claramente cómo son las relaciones que EU mantiene con los cabecillas de los cárteles. (Capturan a «El Mayo» en avión encubierto de EE. UU.: el polémico rol de la HSI). (La Jornada – Dos hijos de El Chapo negocian acuerdo con el gobierno de EU). Otro acontecimiento significativo en la construcción de esta trama, es la coincidencia explícita entre las posturas de Trump para designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas (Trump declarará a carteles de narcotráfico como organizaciones terroristas) y, la de los dirigentes del PAN; (PAN prepara iniciativa para tipificar delito de “narcoterrorismo”; no implicaría intervencionismo de EU: Marko Cortés (msn.com)) pues, aunque lo niegan, esa es la condición requerida por EU para intervenir en otro país, bajo las normas de su “Ley Patriota”.

A diferencia de otros países, en las actuales circunstancias históricas, México reúne todo lo que, política e ideológicamente, desagrada al republicano. Es el exterior, al lado sur de su frontera; y, semeja al interior, por su tipo de gobierno. Distinguidas personalidades de la oposición han acudido a EU a pedir apoyo tanto para efectos electorales -Xóchitl Gálvez- como para oponerse a la reforma judicial -Norma Piña. El líder más visible de la oposición Claudio X. González desde hace varios años, recibe financiamiento para sus actividades a través de la embajada de EU. Quién dará el significado adecuado a las palabras del magnate que, de México, dice <<Esencialmente, están dirigidos por los cárteles. No puedo dejar que eso ocurra>>. ¿Los cárteles son la razón o, el pretexto? En México, desde luego, hay sectores sociales que verían con agrado una invasión militar que, alzando bandera contra los cárteles, extendiera la represión a los opositores a ella: los “izquierdistas radicales”. ¿Será la tercera oportunidad diseñada por la derecha internacional? El plan C.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 14 de enero de 2025.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO