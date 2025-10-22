Miércoles, octubre 22, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

El PIB del estado crecerá un tercio menos que en 2024, prevé BBVA Research

Exportaciones poblanas cayeron 18.8% en el primer semestre

BBVA Research estima que el PIB de Puebla crecerá 0.8% en 2025, por debajo del 1.3% de 2024; aunque supera la media nacional, su actividad industrial se debilita.
BBVA Research estima que el PIB de Puebla alcanzará 869.6 mil millones de pesos en 2025, impulsado por servicios y consumo interno.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

El Producto Interno Bruto (PIB) del estado Puebla registrará un crecimiento estimado de 0.8 por ciento en 2025, frente al 1.3 por ciento alcanzado en 2024, por lo que el dinamismo económico será inferior al del año anterior, advierte el informe “Situación Regional Sectorial. Segundo semestre 2025” de BBVA Research.

En cifras absolutas, el valor del PIB pasará de 862.7 mil millones de pesos en 2024 a 869.6 mil millones en 2025. Aunque el estado se mantendrá ligeramente por encima del promedio nacional proyectado de 0.7 por ciento, el avance confirmará una desaceleración sostenida por segundo año consecutivo.

El estudio precisa que el crecimiento poblano se verá limitado por la debilidad de la manufactura, sobre todo en el sector automotriz, y por la caída de 18.8 por ciento en las exportaciones durante el primer semestre de 2025.

Además, la reducción del gasto público y de la inversión extranjera directa ha afectado el impulso industrial, restando dinamismo al mercado interno y a la generación de empleos.

Puebla también enfrenta una pérdida de competitividad, acentuada por la falta de nuevos proyectos fabriles y la baja demanda de autopartes. Aun así, el sector servicios será el eje del crecimiento local, con un incremento de 1.2 por ciento, impulsado por el comercio, la educación y la administración pública.

A nivel nacional, según las estimaciones del banco, la Ciudad de México liderará el crecimiento con 1.8 por ciento, seguida de Zacatecas, con 1.7 por ciento, y Sinaloa, con 1.4 por ciento.

En contraste, para Tabasco el pronóstico de caída es de 4.3 por ciento y de 3.2 por ciento para Campeche, ambas entidades sufrirán las mayores contracciones, derivadas del fin de los proyectos petroleros y de la menor producción energética.

En materia laboral, BBVA Research detalla que el empleo formal en Puebla creció 1.6 por ciento durante el primer trimestre de 2025, mientras la masa salarial real aumentó 4.1 por ciento. No obstante, advierte que estos niveles son insuficientes para detonar un crecimiento sólido y sostenido.

El banco enfatiza que la recuperación poblana podría consolidarse hasta 2026, una vez que se reactive la inversión pública y privada.

En el panorama nacional, el estudio de BBVA Research estima que el PIB de México crecerá 0.7 por ciento en 2025, con resultados contrastantes entre sectores: el producto interno bruto de actividades primarias aumentará 2.9 por ciento, el de actividades secundarias retrocederá 1.1 por ciento y el de terciarias aumentará 1.2 por ciento.

El informe también destaca el papel clave de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que concentran 70 por ciento del empleo nacional y 45 por ciento del valor agregado bruto, como un sostén fundamental frente a la debilidad manufacturera.

Asimismo, la inversión extranjera directa descendió 27.8 por ciento en el primer semestre del año, afectada por la incertidumbre comercial con Estados Unidos y la cautela empresarial ante las políticas fiscales.

Temas

Más noticias

Internacional

Fallece Premio Nobel de Física de 1957 Chen Ning Yang a los 103 años

La Jornada -
Reuters Pekín. Chen Ning Yang, uno de los físicos más renombrados del mundo y ganador del Premio Nobel, falleció a los 103 años en Pekín este...
Internacional

Trump exige al Departamento de Justicia que le pague 230 millones de dólares por los casos en su contra

La Jornada -
The Independent El presidente Donald Trump exigió que el Departamento de Justicia le pague 230 millones de dólares en compensación por las investigaciones federales sobre...

Últimas

Últimas

Relacionadas

El PIB del estado crecerá un tercio menos que en 2024, preve BBVA Research

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El Producto Interno Bruto (PIB) de Puebla registrará un crecimiento estimado de 0.8 por ciento en 2025, frente al 1.3 por ciento alcanzado en...

Las posiciones del FMI frente a los retos de la economía mundial hoy

Arturo Huerta González -
El 16 de octubre de 2025 en la Reunión Anual del Banco Mundial y el FMI celebrada en Washington, la directora gerente del Fondo...

Destaca Chedraui orden, finanzas sanas y una inversión récord en infraestructura en su primer año de gobierno

Patricia Méndez -
A un año de haber asumido la presidencia municipal, José Chedraui Budib afirmó que Puebla avanzó hacia una nueva etapa de orden administrativo, transparencia...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025