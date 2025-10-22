El PIB del estado crecerá un tercio menos que en 2024, prevé BBVA Research

El Producto Interno Bruto (PIB) del estado Puebla registrará un crecimiento estimado de 0.8 por ciento en 2025, frente al 1.3 por ciento alcanzado en 2024, por lo que el dinamismo económico será inferior al del año anterior, advierte el informe “Situación Regional Sectorial. Segundo semestre 2025” de BBVA Research.

En cifras absolutas, el valor del PIB pasará de 862.7 mil millones de pesos en 2024 a 869.6 mil millones en 2025. Aunque el estado se mantendrá ligeramente por encima del promedio nacional proyectado de 0.7 por ciento, el avance confirmará una desaceleración sostenida por segundo año consecutivo.

El estudio precisa que el crecimiento poblano se verá limitado por la debilidad de la manufactura, sobre todo en el sector automotriz, y por la caída de 18.8 por ciento en las exportaciones durante el primer semestre de 2025.

Además, la reducción del gasto público y de la inversión extranjera directa ha afectado el impulso industrial, restando dinamismo al mercado interno y a la generación de empleos.

Puebla también enfrenta una pérdida de competitividad, acentuada por la falta de nuevos proyectos fabriles y la baja demanda de autopartes. Aun así, el sector servicios será el eje del crecimiento local, con un incremento de 1.2 por ciento, impulsado por el comercio, la educación y la administración pública.

A nivel nacional, según las estimaciones del banco, la Ciudad de México liderará el crecimiento con 1.8 por ciento, seguida de Zacatecas, con 1.7 por ciento, y Sinaloa, con 1.4 por ciento.

En contraste, para Tabasco el pronóstico de caída es de 4.3 por ciento y de 3.2 por ciento para Campeche, ambas entidades sufrirán las mayores contracciones, derivadas del fin de los proyectos petroleros y de la menor producción energética.

En materia laboral, BBVA Research detalla que el empleo formal en Puebla creció 1.6 por ciento durante el primer trimestre de 2025, mientras la masa salarial real aumentó 4.1 por ciento. No obstante, advierte que estos niveles son insuficientes para detonar un crecimiento sólido y sostenido.

El banco enfatiza que la recuperación poblana podría consolidarse hasta 2026, una vez que se reactive la inversión pública y privada.

En el panorama nacional, el estudio de BBVA Research estima que el PIB de México crecerá 0.7 por ciento en 2025, con resultados contrastantes entre sectores: el producto interno bruto de actividades primarias aumentará 2.9 por ciento, el de actividades secundarias retrocederá 1.1 por ciento y el de terciarias aumentará 1.2 por ciento.

El informe también destaca el papel clave de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que concentran 70 por ciento del empleo nacional y 45 por ciento del valor agregado bruto, como un sostén fundamental frente a la debilidad manufacturera.

Asimismo, la inversión extranjera directa descendió 27.8 por ciento en el primer semestre del año, afectada por la incertidumbre comercial con Estados Unidos y la cautela empresarial ante las políticas fiscales.