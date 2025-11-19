El peligro de la polarización

Se comprobó que las movilizaciones en varios estados de la República convocadas presuntamente por la llamada generación Z, fue un mero pretexto, pues correspondió a una iniciativa de la derecha mexicana, para tratar de abrir en resquicio en la fortaleza de la 4T, La participación de cuestionables personajes como el expresidente Vicente Fox o Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Belauzarán, solo por señalar a algunos, nos lo confirman.

Aún las intenciones de promoción de la violencia, al estilo de lo que se hizo en Nepal y las acciones que hubo al respecto, que medios masivos como TV Azteca y algunos periódicos quisieron voltear la tortilla para vender la versión de la actuación represiva de la policía, no logró al final conseguir cumplir con los objetivos fijados. Privó más las manifestaciones abiertas contra la política seguida por el gobierno federal y la presunta inefectividad de la lucha contra el el crimen organizado, reverdeciendo la categorización de “narcoestado”, olvidándoseles los tiempos de Felipe Calderón y García Luna.

Correspondió a un reciclamiento de las posturas políticas levantadas y defendidas por la Marea Rosa, en vista de buscar un nuevo momento, para tratar de minar al actual régimen, objetivo que no se les dio en el pasado y que, ahora, en el contexto del lamentable asesinato del presidente municipal de Uruapan, lo han tomado en la intención de redinamizar a la oposición y dibujarla como opción política para el país.

Otra cosa es si con la movilización hayan dado pasos suficientes para continuar en su proceso desestabilizador, creo que no, aunque una cuestión que tampoco podemos soslayar, es la tendencia a la polarización, a partir del eco que su postura pudo haber provocado en sectores de las clases medias, sobre todo urbanas, Al respecto solo habrá que ver la composición de los participantes en la marcha.

Un aspecto que tampoco podemos desconsiderar es que la derecha mexicana vive en un proceso de recomposición, orgánica, no necesariamente programática, donde el PAN ya no es visto por muchos conservadores como opción e instrumento político electoral. Sin duda está avanzando las posturas trumpianas, como sucede en varios países de Latinoamérica

Esta tendencia de readecuación efectiva de la derecha (ni siquiera con el posible registro legal de Somos México), requiere tiempo, lo cual no les va a dar porque empezaron tarde, sobre todo en su pretensión de impedir como primer paso, el refrendo de la 4T de su mayoría calificada para el 2027, salvo que ocurra algo extraordinario en demérito del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum.

Y si hablamos de polarización, hay que referirnos al otro extremo, el cual lo veo muy confiado, al amparo de las respuestas que se den o no desde la “mañanera”. Insisto que Morena declara y actúa a la cola de la presidenta y con mucho tiempo de rezago, va en un camino muy acelerado a convertirse en partido de Estado y eso está mal.

Más en la lucha contra la derecha. Por ejemplo, no les conozco ninguna política hacia la clase media, pero eso si, dicen que en su partido caben todos.

