El peligro de la IRA

En medicina se conoce como IRA a la infección respiratoria aguda. Siempre he considerado que el hecho de que no podamos dejar de respirar, convierte a estos problemas en los más frecuentes, hablando en términos infecciosos e irritativos.

Es indudable que debido a la frecuencia con la que se presentan, deberían de ser las enfermedades mejor tratadas y más conocidas, aunque esto es definitivamente falso pues constituye un factor muy importante de mortalidad y enfermedad que tiene un impacto inconmensurable en todo lo que se refiere a la salud pública.

Se sabe que los virus constituyen los agentes biológicos que provocan más enfermedades infecciosas, debiendo de considerar a los Adenovirus, Coronavirus, Metapneumovirus humano, Virus Parainfluenza, Gripe (Influenza), Virus Sincitial Respiratorio (RSV) y Rinovirus/Enterovirus, como los protagonistas.

Cada uno de estos merece un capítulo de análisis aparte, aunque en este momento se deben de considerar en su conjunto.

Se está viendo un incremento en el ingreso a través de las áreas de urgencias, de niños con enfermedad respiratoria complicada. De alguna manera esto se esperaba; sin embargo, se está dando antes de lo previsto. Pareciera que la capacidad de respuesta inmunológica en términos poblacionales ha disminuido y se pueden deducir una serie de factores que contribuyen al fenómeno.

Puede estar ocurriendo un suceso conocido como interferencia viral, donde predominó el virus SARS-CoV-2, causante de covid-19, desde hace 2 años en la población. Se debe de describir a esta situación como el fenómeno por el cual, la infección por un virus resulta en la inhibición de la replicación de otro distinto, en una célula. Hay tres tipos de interferencia: la heteróloga directa, la heteróloga mediada por interferón y la interferencia homóloga mediada por partículas defectuosas interferentes. Al margen de la explicación técnica, debemos entender que hay una exclusión competitiva que impide que dos virus compartan las mismas rutas de transmisión y el mismo órgano “diana”.

Hasta en los más diminutos seres se refleja la evolución darwiniana.

La orientación para prevenir una enfermedad grave en Influenza y COVID-19 generó la producción de vacunas que brindan una protección, si no total, definitivamente efectiva para estos padecimientos; pero se carecen vacunas para otros virus (principalmente Rinovirus, Adenovirus y Metapneumovirus), ante los cuales no solamente no existen tratamientos específicos sino que, únicamente se pueden brindar apoyos para mantener una adecuada frecuencia cardiaca, una presión sanguínea apropiada y un buen nivel de oxigenación, a través de la ventilación mecánica asistida, si llegase a ser necesario. Esto se refleja en una condición de gravedad extrema en personas inmunodeprimidas (con las “defensas bajas”), niños pequeños cuyo sistema inmunológico no está plenamente desarrollado y adultos mayores.

Durante la “emergencia sanitaria” no hubo circulación de virus respiratorios por nuestra búsqueda de control para el SARS-CoV-2; lo que se ha reflejado en una disminución de nuestra capacidad de respuesta frente a las infecciones en general. Esto explica el que, en la medida que hemos abandonado las estrategias de prevención, la frecuencia de enfermedad respiratoria se ha literalmente disparado, en formas particularmente variables. No es que los agentes biológicos sean más virulentos (agresivos). Simplemente no estamos tan preparados como en otros años para enfrentar estas infecciones, no solamente en una forma individual sino también, colectiva. Lo peor de todo es que, a pesar de que hemos avanzado en la comprensión de estas enfermedades, los médicos continuamos enfrentándolas en una forma deficiente y empírica.

Puedo percibir en la práctica cotidiana que se sigue abusando de los antibióticos, los esteroides, los antitusivos y un largo etcétera que lejos de resolver el problema, lo agravan. Ante esta situación, es fundamental entender que nada será mejor que el prevenir y en este sentido tenemos el conocimiento para lograrlo con medidas de control que no son difíciles de llevar a cabo.

Por último, entendemos por “ira” a un sentimiento notable y violento, que implica enojo, enfado, indignación y coraje. Pareciera ser que las Infecciones Respiratorias Agudas son así… amenazantes. Nos esperan ante nuestra incapacidad de controlarlas. Por eso debemos de tomar en cuenta que, ninguna estrategia de control será suficiente para poder combatirlas si no efectuamos las adecuadas medidas preventivas. Esta pandemia pasará, así como muchas otras; sin embargo, las enfermedades por estos diminutos elementos que ni siquiera son seres vivos, continuarán por siempre y para siempre, a pesar de su aparente simplicidad biológica. Su control será un reto constante, imposible de esquivar.

