El Pascual bailón de Santa Mónica se exhibirá en exposición internacional montada en Estados Unidos

La escultura de san Pascual bailón, patrono de las cocineras, pieza del acervo del Museo de arte religioso ex convento de Santa Mónica formará parte de la exposición Santos: la imagen de lo sagrado en la Nueva España, que abrirá en el Museo de Arte de Nuevo México (NMMA, por sus siglas en inglés).

La pieza del recinto poblano adscrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al lado de otras provenientes de los museos nacionales de Historia, de las Intervenciones y del Virreinato, de Guadalupe y de las Culturas de Oaxaca serán exhibidas a partir de este 20 de julio y hasta el 12 de enero de 2025 en el recinto estadunidense.

Saints and Santos: Picturing the Holy in New Spain, su título en inglés, detallará los modos en los que la imagen pictórica o escultórica fue crucial para la construcción social de “lo santo”, a la vez que brindará un acercamiento a los procesos oficiales que condujeron a la beatificación y canonización de diversas personalidades novohispanas.

Se mostrará cómo, durante el virreinato, la religión estuvo presente en diferentes ámbitos de la vida social y cultural de la Nueva España. Asimismo, cómo la pintura de aquella época, entre otras artes, fue permeada por representaciones sacras que ayudaron a propagar el fervor religioso entre amplios sectores de población.

La curaduría de la muestra estuvo a cargo de la especialista en cultura visual de la América española, Cristina Cruz González, con asesoría del excoordinador nacional de Museos y Exposiciones del INAH, José Enrique Ortiz Lanz.

La exposición Santos: la imagen de lo sagrado en la Nueva España reúne, por primera vez, 60 objetos de arte sacro, entre los que se incluyen pinturas y esculturas de los siglos XVII y XVIII.

Algunas de las piezas que se exhibirán son autoría de reconocidos pintores virreinales como Cristóbal de Villalpando, Nicolás Rodríguez Juárez y Miguel Cabrera. Asimismo, también podrán conocerse los trabajos de José Aragón y Juan Amadeo Sánchez, dos notables santeros.

Los museos mexicanos participarán con 18 objetos: 16 pinturas, un relicario de plata y la escultura de san Pascual Bailón, parte del acervo del museo de Santa Mónica, en donde las monjas agustinas recoletas pasaban gran parte de su tiempo cocinando, combinando ingredientes y creando platillos, como fue el caso del chile en nogada, que se cuenta se gestó en este recinto poblano.

La instalación estará dividida en cuatro ejes temáticos. El primero, La renovación de los santos medievales, se centrará en las figuras de los santos Hipólito, Santiago e Isidro Labrador, y santa Rosalía.