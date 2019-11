El Partido Comunista Mexicano

“Me has hecho indestructible porque contigo no termino en mí mismo”.

Pablo Neruda, a mi partido

El 24 de noviembre, se cumplieron 100 años de la fundación del Partido Comunista Mexicano (PCM), que el 6 de noviembre de 1981, por decisión de su XX Congreso, dejó de existir para dar paso al Partido Socialista Unificado de México. Las siguientes líneas son un homenaje a los militantes comunistas que escribieron una historia política fascinante.

La aparición del PCM en la vida política del país, es el inicio de las organizaciones marxistas y proletarias. Su creación, tuvo, entre otras, cuatro particularidades que distinguen al PCM de otros partidos comunistas: I) al contrario de lo que sucedió en Europa, y en algunos países de Sudamérica, el PCM no provino de la ruptura de un partido socialdemócrata del que los marxistas revolucionarios, al llamado de la Tercera Internacional, se escinden para crear un nuevo partido cuyo horizonte histórico fuera la revolución mundial y el comunismo; II) entre la mayor parte de la clase obrera mexicana, había poco conocimiento del marxismo y escasas condiciones materiales para su difusión masiva; III) el PCM surge de la decisión de un pequeño grupo de marxistas y no de un movimiento de masas que reclamara una organización política que reivindicara y dirigiera la lucha por el socialismo; finalmente, IV) la fundación del PCM ocurre en un periodo “bonapartista”, donde la lucha por el poder transcurre entre dos fracciones de la burguesía agraria del norte del país que resultaron triunfantes en la lucha armada derrotando, primero, a la dictadura porfirista–huertista y, luego, a los ejércitos populares de Villa y Zapata que habían sido fundamentales no solo en la lucha armada contra el usurpador Victoriano Huerta, sino también en la orientación social del proceso revolucionario.

Estas particularidades, señala Arnoldo Martínez Verdugo, explican que el periodo de formación del PCM se extendiera de 1919 a 1935.

El antecedente inmediato del PCM, es el Partido Socialista Mexicano (PSM), creado en un congreso realizado en agosto–septiembre de 1919. El congreso fue presidido por José Allen, delegado de un pequeño grupo, “Jóvenes Socialistas Rojos”, quien finalmente resultó electo secretario general. Más tarde, relata Taibo II, Allen convoca a una “sesión extraordinaria” sin precisar de quién “si del comité nacional, del comité ejecutivo o de todo el partido”. La reunión, sigue Taibo II, celebrada en el café El Chino contó con la asistencia de no más de siete de los 22 miembros del Comité Nacional, y solo Allen como integrante del Comité Ejecutivo del PSM. Los asistentes decidieron cambiar el nombre a su organización por el de Partido Comunista Mexicano.

Se inicia, así, una historia cuyo conocimiento hace posible comprender, desde el marxismo, el desarrollo capitalista del país y la lucha política de la clase trabajadora mexicana en el marco de un régimen autoritario y represor que simulaba ser democrático. Historia heroica la de los comunistas que nos permite abrazar la certeza de que un futuro distinto para México y el mundo es posible.