El parpadeo del gigante

Se despereza,

lentamente abandona

la pesadilla de no tener pensión

ni ingreso suficiente

para acabar el mes comiendo.

Alguien le dijo, cada mañana

mírate ante espejo

descubre cuan grande eres,

si tú te decidieras

espantarías a los amos.

Por eso parpadea,

se quita el miedo de las pestañas

y mira que no cabe en esa cama.

Que roza el techo con la frente.

Que si abre la ventana y resopla

los árboles tiritan.

Y si baja a la calle

se arremolina la gente admirada.

No es un sueño iluso,

tampoco es un milagro,

sólo es tener conciencia

de valer tanto, porque

como él, parpadean

millones de gigantes que despiertan.

Ricardo Landa, 30 de septiembre 2025. ç

A la memoria de un ejemplo de comunista gigante y generoso: el comunero Pedro Castillo Salgado 1946- 2025.

(Foto de El Coloso de los Apeninos. Giambologna.Italia, 1580)