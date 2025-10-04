Viernes, octubre 3, 2025
El parpadeo del gigante

Ricardo Antonio Landa

Se despereza,
lentamente abandona
la pesadilla de no tener pensión
ni ingreso suficiente
para acabar el mes comiendo.

Alguien le dijo, cada mañana
mírate ante espejo
descubre cuan grande eres,
si tú te decidieras
espantarías a los amos.

Por eso parpadea,
se quita el miedo de las pestañas
y mira que no cabe en esa cama.

Que roza el techo con la frente.
Que si abre la ventana y resopla
los árboles tiritan.
Y si baja a la calle
se arremolina la gente admirada.

No es un sueño iluso,
tampoco es un milagro,
sólo es tener conciencia
de valer tanto, porque
como él, parpadean
millones de gigantes que despiertan.

Ricardo Landa, 30 de septiembre  2025. ç
A la memoria de un ejemplo de comunista gigante y generoso: el comunero Pedro Castillo Salgado 1946- 2025.
(Foto de El Coloso de los Apeninos. Giambologna.Italia, 1580)

