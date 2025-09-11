El papel amate, materia del Festival de Industrias Creativas y Culturales

El papel amate, soporte principal para la elaboración de los códices prehispánicos, es el nombre del taller que abrirá la serie de conferencias y talleres que se harán, del 22 al 24 de septiembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH) en su edición 38.

Impartido por Fausto Santos Rojas, quien ha continuado el legado que aprendió de su padre en la comunidad otomí de San Pablito Pahuatlán, comunidad de Puebla, este taller se inscribe a su vez en el Festival de Industrias Creativas y Culturales (FICC) que, por primera vez, se realizará como parte de la feria.

Otra ponencia del FICC abordará los alebrijes realizados con cartonería, a cargo de David Linares, artesano miembro de la dinastía Linares, originario de Xochimilco, quien ha llevado la magia de estas creaciones al mundo.

En cambio, el día 24 se impartirá un taller de papel picado, por Yuridia Independencia Torres Alfaro, especializada en su elaboración con técnicas tradicionales. El mismo día se ofrecerá el taller Elaboración de papel de la cuenca de Pátzcuaro, a cargo de Esteban Silva, quien hablará sobre este papel que se hace de la planta de lirio acuático, y el papel de maíz, a base de la hoja y caña de maíz, ambos una invención artesanal.

El programa del FICC presenta más de una veintena de actividades, entre conferencias, presentaciones de libros, cine, conciertos, exposiciones, talleres, muestras gastronómicas y actividades de recaudación, en las que creadores, promotores, académicos, iniciativa privada y público se unirán para adentrarse en la diversidad de culturas del país.

Asimismo, el festival germina como parte de las actividades que la Fundación Carmen Toscano IAP impulsa en su 33 aniversario y, por primera vez, entregará el Premio Una Vida Dedicada a la Promoción Cultural, al tipógrafo, impresor, escritor, investigador, promotor de las letras y la música, Juan Pascoe, por su dedicación en el rescate, reconstrucción y transmisión del patrimonio inmaterial sonoro de nuestra identidad colectiva.

En la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (BNAH), se inaugurará la exposición Juan Pascoe / Taller Martín Pescador, que reúne libros construidos por las manos del galardonado, bajo la curaduría de Juan Manuel Herrera.

En ese sentido, el 18 de septiembre en el Auditorio Tláloc se dictará la conferencia El papel del papel, el origen del origen, a cargo del director de la BNAH, Baltazar Brito Guadarrama, especialista en códices y curador en Puebla de la exposición Códices de Puebla: una tradición viva.

El FICC se celebrará, por primera vez, en el marco de la 36 FILAH que será del 18 al 28 de septiembre en el Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México, concebida como una plataforma de encuentro, impulso, creatividad y memoria de artistas, artesanos, emprendedores, promotores y gestores culturales, para la preservación cultural de México, como motor económico de transformación social y desarrollo comunitario.