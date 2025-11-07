El PAN no puede criticar el tema de seguridad; hizo de Puebla el primer lugar de robo de combustible: Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier lanzó este jueves un fuerte señalamiento contra el Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, al acusar que no pueden criticar el tema de seguridad en el estado, cuando sus anteriores administraciones convirtieron a Puebla en el “primer estado huachicolero del país”.

El pronunciamiento surgió en respuesta a la solicitud de diputados panistas para que comparezca el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Francisco Sánchez González.

En un tono desafiante, Armenta Mier recordó que, durante los gobiernos del PAN, secretarías clave y la policía judicial presuntamente “protegían y custodiaban a los huachicoleros”.

“Que no se les olvide que Puebla fue el primer estado huachicolero del país durante la administración panista. Y así tenemos muchos argumentos”, arguyó.

Alejandro Armenta no solo defendió a su secretario de Seguridad, sino que elevó el tono político al retar abiertamente a los diputados del PAN a prepararse con argumentos sólidos.

Ese sentido, el mandatario anunció que les dará “unos días” para que reúnan información y puedan confrontar la gestión actual de la Cuarta Transformación (4T) en materia de seguridad.

“Les vamos a dar unos días para que se preparen y tengan argumentos, porque tenemos con qué dejar en claro cómo gobierna la 4T en Puebla y cómo gobernaron ellos”, declaró, tras señalar que la intención es contrastar las estrategias de gobierno.

Respecto a la petición de comparecencia de Francisco Sánchez González, el gobernador dijo que la decisión será valorada.

Sin embargo, enfatizó que, si bien el PAN está en su “lógica de cuestionar” como oposición, la actual administración tiene “muchos argumentos” para debatir sobre la situación de seguridad que se recibió y la labor actual.

Podría interesarte: Puebla, cuarto lugar nacional en decomiso de huachicol

La acusación del gobernador reactivó el debate sobre la seguridad y el combate a la delincuencia en Puebla, poniendo el foco en los antecedentes históricos de la administración pública en el estado.

En la fase final para presentar el Paquete Económico

En otro tema, Alejandro Armenta anunció que el gobierno del estado está en la fase final de preparación para presentar el Paquete Económico 2026 de Puebla en los próximos días.

Este anuncio se realiza tras la reciente aprobación del paquete fiscal federal por parte del Congreso de la Unión, en el que Puebla recibirá 130 mil millones de pesos de la Federación.

“Vamos a presentar en breve ya con la información que nos dieron ayer, el monto de inversión que hay, la inversión para educación, para salud, para todas las áreas que corresponden”, detalló.

El mandatario poblano enfatizó que la administración estatal está cumpliendo con los plazos establecidos por la ley para la entrega de su presupuesto.

“Como ustedes saben, una vez que se aprueba el presupuesto de egresos y el paquete económico en el Senado y en la Cámara de Diputados, los estados tienen tiempo para la presentación del paquete económico de cada una de las entidades. Estamos en tiempo de ello”, explicó.

Consulta: Queman camión estacionado en el sur de Atlixco: frente a oficinas locales del PAN y en los alrededores del Campus BUAP