El padre Tacho llama a la solidaridad con migrantes en Tehuacán, en el marco del Día Internacional del Migrante

En el marco del Día Internacional del Migrante, que se conmemora el 18 de diciembre, el sacerdote Anastasio Hidalgo Miramón, llamó a los tehuacanenses a no olvidarse del sentido humano y cristiano, así como a aprovechar las fiestas que se avecinan para compartir con quienes por situaciones diversas abandonan sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades de vida.

Resaltó que en Tehuacán es poca la solidaridad que se hace presente por parte de los ciudadanos, pues en general las personas se olvidan del compartir con el otro, motivo por el cual las fechas próximas deben mover a la sensibilidad y llevar a las personas a retomar el verdadero sentido de la Navidad, que es también uno de los signos más presentes de la migración.

Hidalgo Miramón destacó que para los cristianos es su deber no olvidar que Jesús y sus padres fueron migrantes, lo cual debe mover a las personas creyentes a actuar en consecuencia arropando a todas las personas que cruzan por esta región procedentes de diferentes países, quienes tienen la intención de llegar hasta Estados Unidos.

La migración, expuso, es la más clara señal de que la sociedad no está bien y el sistema social capitalista no ha respondido a las necesidades de los pueblos, lo que obliga a las personas a salir de sus comunidades dejando atrás familia y otros seres queridos con la esperanza de mejorar su situación económica no solo como un anhelo personal, sino familiar y comunitario.

Tehuacán no es una ciudad que se encuentre dentro de la ruta común de migración, pero es la ciudad que eligen aquellas personas que se van quedando rezagadas o bien que deciden abandonar las caravanas, explicó.

Hizo notar que por parte de la organización que encabeza de apoyo a migrantes, los reciben y les dan apoyo ya sea con alimentos, albergue y si su situación lo amerita les proporcionan atención médica y las medicinas.

Todo ese apoyo es a través de contribuciones de la sociedad, sobre todo de la comunidad parroquial que tiene a su cargo, pero no siempre es suficiente, motivo por el que expuso la importancia de que la gente se sensibilice ante el sufrimiento de los otros.

Este miércoles, por el Día Internacional del Migrante, encabezará una celebración eucarística para pedir por todos aquellos que en distintas partes del mundo transitan con incertidumbre por países que no son los suyos a fin de que alcancen sus objetivos y lleguen a su destino.