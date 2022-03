EL OSCAR: AHORA SÍ, INOLVIDABLE

El pasado domingo, la entrega del Oscar se vio empañada por el affaire Will Smith, ya muy comentado. Una de las consecuencias principales fue que se terminó hablando de eso, y ya poco de lo importante: reconocer a lo mejor del año cinematográfico, desde la perspectiva de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood. Cual se sabe, “bateando mil de porcentaje” (tres nominaciones, tres estatuillas), CODA, de Sian Heder, fue considerada la mejor película del 2021, mientras que esa distinción correspondió como “Film Internacional” a Drive my car (Japón), de Ryusuke Hamaguchi. Hubo presencia mexicana en la ceremonia; nos representaron Guillermo del Toro y Eugenio Derbez, pero también se recordó a Felipe Cazals y a Carmen Salinas en el In memoriam. Además, John Leguizamo hizo alusión a que fue Emilio “Indio” Fernández el modelo para la estatuilla, en una broma de implicaciones un tanto torcidas. Por ventura, nadie subió a golpearlo. Como nota triste (recordándonos cuánto devastan las enfermedades a veces), impactó ver en silla de ruedas –asistida por Lady Gaga– a la eternamente luminosa y vital Liza Minelli, ahora que Cabaret cumple 50 años. Justo fue Liza quien anunció ganadora a CODA, surgida –no todos lo saben– como remake de la cinta francesa La familia Belier (2014), de Eric Lartigau, también muy lograda.

De comentarse, el caso de El poder del perro. Nominada en 12 rubros, sólo pudo recoger el Oscar por dirección, reconocimiento más que merecido al impecable trabajo de Jane Campion, ya ganadora de la estatuilla en 1994 por el guión original de El piano. Una cosecha parca, tomando en cuenta que en el último año el film ha recibido 258 premios, a partir de 304 nominaciones. ¿Es frecuente que el director o directora de la mejor película del año no gane el Oscar a dirección? Pasa en ocasiones, pero esta vez Sian Heder, la realizadora de CODA, ni siquiera apareció entre los cinco nominados, aunque se marchó alegre a casa con la estatuilla a mejor guión adaptado. ¿Y cómo le fue a Belfast, tan valorada por todos lados? No mejor que a El poder del perro: nominada en 7 categorías, sólo pudo recoger el Oscar a mejor guión original, escrito por su director Kenneth Branagh.

En cuanto a los momentos más significativos de la ceremonia de esta 94ª entrega, la IMDb (International Movie Data Base) escogió los diez siguientes, más o menos en orden cronológico: 1) La interpretación de Beyoncé de la canción Be alive, de King Richard. 2) La hilarante explicación de Amy Schumer: “Este año la Academia se inclinó por tres mujeres para conducir la ceremonia, por ser más barato que contratar a un hombre”. 3) El agradecimiento de Ariana DeBose a Rita Moreno, en su speech al recibir el Oscar por West Side Story. 4) El mensaje de Troy Kotsur, dedicando su premio a las comunidades CODA, sorda y discapacitadas: “Este es nuestro momento”. 5) La interpretación de Billie Eilish de No time to die, canción que le mereció el Oscar (“¿Qué es esto?”, se preguntó al recibirlo). 6) El cariñoso recuerdo a Betty White, por parte de Jamie Lee Curtis, en el In memoriam: “Gracias por ser una amiga para todos nosotros”. 7) Al subir por su Oscar, el discurso de Will Smith, que incluyó sus disculpas “a la Academia y a mis compañeros nominados”. 8) Amy Schumer (después del incidente Will Smith), preguntando a la concurrencia: “¿Me perdí de algo? Percibo en el ambiente una vibra diferente”. 9) Las palabras de Jessica Chastain arriba, ya como mejor actriz: “Pienso en Tammy (Faye) y me inspiran sus actos radicales de amor. Quienes se sientan solos o sin esperanza, sepan que son incondicionalmente amados por la unicidad que cada uno de ustedes es”. 10) Después de anunciarse CODA como ganadora, la tumultuosa, sentida, emotiva recepción de la estatuilla por quienes trabajaron en ella (como Eugenio Derbez): “Gracias por reconocer a una película sobre amor y familia, lo que tanto necesitamos en estos tiempos difíciles”.