El odio a los migrantes en el discurso de Donald Trump

El 10 de septiembre, en el debate entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos (Kamala Harris por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano) ambos presentaron sus propuestas, pero en este caso sólo me ocuparé del discurso del republicano.

El discurso de Trump en política migratoria fue el más racista escuchado en cadena internacional. Un discurso de odio contra la comunidad migrante, en particular contra los haitianos, al señalar que en Springfield, Ohio, han estado comiendo a las mascotas de sus vecinos. El expresidente aseguró que los inmigrantes «se están comiendo los perros, los gatos, las mascotas que viven allí. Eso está pasando en nuestro país, es una vergüenza”.

Sin embargo, funcionarios del condado explicaron a la cadena de TV- BBC Verify que “no hay informes creíbles ni afirmaciones específicas sobre mascotas que hayan sido dañadas, heridas o maltratadas por individuos dentro de la comunidad migrante”. Esta es la primera mentira que un medio de comunicación desnudó.

Pero el republicano Trump dijo que escuchó a personas hacer denuncias en televisión. Para corroborar esta información la BBC Verify revisó videos de archivo de todas las principales cadenas de medios de comunicación corporativos de Estados Unidos: Fox, CNN y CBS.

Además, BBC Verify rastreó palabras clave en la redes sociales para buscar videos relevantes, pero no identificó una sola entrevista televisada con esta información. Sin embargo, el candidato no se quedó solo con esa versión, sino que dijo que a Estados Unidos están llegando criminales y locos que salieron de las cárceles y manicomios.

El moderador David Muir le preguntó a Trump sobre cómo será la operación masiva antinmigrantes que prometió para deportar a 10 millones personas; el republicano no dio detalle, dijo que será “el mayor operativo de la historia”.

Donald Trump afirmó: “Tenemos millones de personas que llegan a nuestro país procedentes de prisiones y cárceles, de instituciones psiquiátricas y manicomios”, lo dijo sin presentar una prueba que refuerce estas cifras.

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por su siglas en inglés (ICE) que de 2021 a 2024, en Estados Unidos hubo alrededor de 10 millones de encuentros con migrantes que cruzaron la frontera Sur.

No hay cifras o registros de alguna persona migrante que haya estado en prisión u hospitales psiquiátricos. De los 1.4 millones de personas que cruzaron la frontera de forma irregular en este año, apenas 14 mil 700 personas tenían condenas penales previas, con información de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

El republicano dijo que la política migratoria de Biden y Harris permitió que entraran criminales de países sudamericanos, lo que ha provocado disminución de crímenes en países como Venezuela. “Los demócratas han destruido el tejido social de nuestro país, millones de personas han llegado y en el resto del mundo el crimen ha bajado… aquí se ha disparado”.

Luego sostuvo: “El crimen en Venezuela… ha disminuido mucho porque han sacado a sus criminales de las calles y se los han entregado a ella (Harris) para que los introduzca en nuestro país”. Esta afirmación no está verificada. No hay datos sostenibles de que en Venezuela hayan disminuido la violencia e inseguridad. La organización independiente, Observatorio Venezolano, publicó en su informe de 2023 que las muertes violentas ese año, como los homicidios, se redujeron en una cuarta parte en comparación con 2022.

Pero este fenómeno lo asocian con reducción de oportunidades para cometer delitos: “La delincuencia se reduce en Venezuela por una reducción en las oportunidades de delinquir: los robos a bancos desaparecen porque no hay dinero para robar; los secuestros se reducen porque no hay efectivo para pagar los rescates”.

Así los republicanos en Estados Unidos utilizan la desinformación para confundir a la población y a la vez aumentar el discurso de odio que puede llevar a un genocidio en contra de la población migrantes en este país.

La campaña de odio que el expresidente Donald Trump puso en marcha con el fin de ganar la presidencia de los Estados Unidos es la misma estrategia que han utilizado la derecha para ganar en las urnas; lo difícil es que acusan a la población que aporta a la economía de su país de ser los causantes de la desigualdad social.

Bolivia: la autoinmolación política del MAS*

Rafael Bautista S.

Mientras se morían y se nos mueren los imprescindibles

y sólo quedan los carroñeros,uno se pregunta:

¿quién tiene el poder para hacernos creer que semejante escoria es lo único que hay?

El conflicto del MAS nunca fue un conflicto sólo interno. Es lo que arrastra el “movimientismo” como cultura política; y el MAS, siendo heredero de ella, nunca supo resolver esta aporía que retrata a la izquierda nacional. Nacido como una expresión popular, pero inclinándose siempre a la reposición del Estado que se proponía transformar, hace inevitable su distanciamiento del horizonte popular que le dio origen; entonces, cuando ya no hay modo de disimular aquello y su derechización se hace evidente, sucede inevitablemente su descomposición y la fractura.

Pero en la trifulca actual, ambos componentes de lo político, se lo pretende concebir sólo desde el cálculo de intereses, es decir, desde la idiosincrasia demagógica de la política usual. Así podemos describir una pérdida de horizonte que ya era recurrente en la gestión de los 14 años del anterior “gobierno del cambio”.

Su versión actual muestra que, no sólo no comprendieron las razones y el modo cómo se produjo y tuvo éxito el golpe de Estado de 2019, sino que pareciera que el abandono de las banderas iniciales y legítimas del “proceso de cambio”, se van reduciendo a una mera administración de las apuestas que ya se habían generado en la gestión pasada, cuando se fueron abandonando paulatinamente el “vivir bien”, la “descolonización” y lo “plurinacional”.

Presenciamos, con el respaldo de los propios sectores protagonistas del cambio, el abandono del horizonte que el sujeto plurinacional había originado como revolución democrático-cultural. Por eso se va advirtiendo que, en la contienda entre Evo y Arce, aparece un tercero excluido que, curiosamente, es la única voz que insiste todavía, solitaria e infructuosamente, en las banderas originales del cambio. Ello nos lleva a considerar que es el indio y aquello en lo que cree el indio, lo realmente excluido en esta disputa. Ya decía la juventud “linerista” antes del golpe de 2019, aupada en el poder político y legislativo: “el sujeto del cambio ahora lo constituye la clase media”. Esa clase media, a la que quería empoderarse, fue la que se movilizó a favor y aplaudió el golpe de Estado.

Todas las críticas que puedan hacerse ambos bandos (porque degeneraron en eso) del MAS, son en parte ciertas, hasta las exageradas por la belicosidad creciente, pero de nada sirven cuando ninguno de los polos de la confrontación manifiesta prudencia política, cuando lo que está en juego no es su jefatura sino la propia viabilidad del Estado plurinacional. Eso sucede cuando se pierde el horizonte político y todo se reduce a la mantención del poder a toda costa. Ambos juegan, sin saberlo o sin ya importarles, no sólo a su mutua anulación política sino a la mutilación del horizonte indígena-popular.

Mientras el gobierno se pierde otra vez, en el obrismo ocasional, como en la anterior gestión, pecando de ingenuidad política, creyendo que las obras generan, por sí mismas, consciencia revolucionaria o fidelidad ideológica, no se da cuenta que cae en la ilusión progresista. El gobierno anterior, fiel al credo socialista de cumplir las tareas pendientes de la burguesía, no reparó que eso puede significar la reposición de las condiciones subjetivas para restituir el sistema de creencias del capitalismo. Nunca aprendieron que, sin revolución cultural, el ascenso social sólo produce el aburguesamiento del pueblo. En eso fracasa también el gobierno actual: la sola objetividad, las obras (sobre todo las que promueven los mitos del desarrollo y el progreso), no producen el óptimo social de cambio, o sea, conciencia revolucionaria.

Si por lo menos los ministerios productivos y los encargados del financiamiento, se dieran cuenta del necesario factor descolonial en la lectura geopolítica del contexto actual –regional y global–, ello les brindaría una lucidez actualizada de las posibilidades nacionales y regionales que abre la inevitable transición civilizatoria. De ese modo podríamos proponernos, en vez de la consigna de “industrialización con sustitución de importaciones” (que además respondía y enfrentaba a un diseño geopolítico que ha entrado en colapso), por el más sugerente de “industrialización con sustitución de paradigmas” (hasta China se plantea, en las siguientes décadas, la transición a un paradigma post-capitalista y la Federación Rusa señala un nuevo orden post-occidental).

Pero lo que impulsa el gobierno es el paradigma desarrollista que ya no es posible en la nueva realidad y las nuevas y más complejas condiciones y escenarios que están replanteando todo lo referente a patrones y bases energéticas, procesos de industrialización sostenibles en medio del paradigma postindustrial atravesado por la IA, nuevos modos y procesos de integración en correspondencia con los nuevos corredores geoestratégicos y la cadena de suministros globales, etc. Nuevos modelos explicativos y cambio de paradigmas se hacen urgentes, pero esto sólo puede provenir de un nuevo horizonte político que proyecta un pueblo hecho poder popular; y que el Estado debe promover.

Como en la gestión anterior, el pueblo es de nuevo recluido a mero obediente o llamado a acompañar, de modo instrumentalizado, las apuestas que se realizan en esferas divorciadas del campo popular. Y sucede en ambos bandos. Porque en ambos se nota que la idiosincrasia es la misma. Todos luchan sólo por su sobrevivencia política.

En este contexto es que la propia figura de Evo ya es anacrónica. Y quienes le rodean y miman sus aspiraciones son precisamente quienes no supieron leer lo que se les venía encima y lo que eso significaba para el pueblo. Ahora irresponsablemente están haciendo los mejores trámites para que la derecha se rearticule y haga del chenko (el embrollo) producido, el caldo de cultivo de la defenestración del proyecto plurinacional, que era los más genuino que se podía proponer como superación del concepto Estado-nación.

La figura del Evo está tan desgastada que, la apuesta del conflicto continuo a un gobierno que, hay que decirlo, él mismo organizó, a su conveniencia (desde Buenos Aires), sólo genera la erosión creciente de sus posibilidades políticas. Su sola presencia electoral servirá únicamente para que la derecha se una en bloque. Aun cuando hipotéticamente triunfara, será por un margen tan exiguo que le obligará a pactar y así repetir el oprobioso fin de aquellos que “cruzaron ríos de sangre”.

(…) Pues en la preocupante disputa geopolítica que estamos enfrentando regionalmente, atizar una crisis desde adentro sólo le hace el favor a la injerencia gringa que, después de fracasar, otra vez, en Venezuela, puede acelerar el escenario (con la complicidad de los países vecinos) del Estado fallido. Pero hoy asistimos a una paradoja mucho más trágica: para terminar por destruir una recomposición del campo popular, la entronización del indio sólo serviría para concluir en esta advertencia: “con un indio quisieron soñar en cambiar todo, con el mismo indio les enseñaremos que nada se puede cambiar”.

Guion para el Mapeo en defensa de territorios y espacios de la lucha anticapitalista

Recuperamos la sugerencia que realizó la Casa de los Pueblos- México para hacer el guión del mapeo planteada por el CNI CIG a las organizaciones participantes de la Asamblea nacional anticapitalista y antipatriarcal y en reparación de la segunda Asamblea que debía realizarse en el Istmo de Tehuantepec:

¿Qué proyectos o problemáticas se están desarrollando en nuestros territorios sea ciudad o comunidades rurales?;

2 ¿Cómo afectan al territorio, lugar de trabajo, forma de vida etc.?

¿Cómo y de qué forma nos están despojando, (métodos)? ¿Qué empresas, grupos económicos nacionales o extranjeros se benefician?; ¿Quién gobierna en nuestra zona, municipio, estado) partidos y corrientes políticas?; ¿Qué grupos de la delincuencia o paramilitares operan en el territorio (contra quienes actúan principalmente)?; ¿Cuántos y quiénes son los Presos, Muertos, Desaparecidos se han presentado en el territorio o espacio de nuestro trabajo y vida en los últimos tres años y en particular con el nuevo gobierno?;

8 ¿Quién defiende el territorio o espacio de nuestra lucha: pueblo, organización, ONG, etc.?

¿Qué formas, métodos de defensa utilizamos y con qué resultados? ; ¿Quiénes son nuestros aliados, quien apoya la lucha o los reclamos?;

11.¿Con qué medios internos y de difusión contamos, propios o de cercanos y mercantiles?

¿Contamos con defensa jurídica, tenemos gente preparada en lo técnico para las luchas que emprendemos? Etc.

Está bien que se recoja y tengan claras además las necesidades, demandas y condiciones en las que se inscribe nuestra lucha. Para poder delinear una buena estrategia de defensa entre todos.

Se planteó como un primer análisis de esos resultados:

Distinguir entre problemáticas y conflictos, considerando en estos los que potencian la lucha y la participación de más gente y durante mayor tiempo y compromiso. Para priorizarlos en nuestra estrategia. Hay que ir colectivamente precisando los actores de la lucha más dispuestos y participativos: ¿mujeres, jóvenes, jubilad@s, trabajadores, etc.?; y distinguir en las regiones o zonas a los sectores que llevan en la coyuntura actual y en el periodo la avanzada o el empuje a las demás luchas.

III Se recomienda que para las respuestas se tengan sesiones colectivas en talleres o asambleas y que haya primero una respuesta personal al cuestionario y luego una en grupos para presentar al pleno los resultados más precisos, más concretos (datos no sólo opiniones).

IV Se sugiere subrayar ante cada pregunta que: En caso de no conocer la respuesta o el dato concreto, preguntarse por qué no conozco ese dato no tengo una respuesta. Para luego preguntarse ¿cómo puedo obtener esa información?

V Un principio es que el guión y mapeo lo responden y manejan autónomamente cada colectivo, organización y comunidad. Otros usos de esa información tienen que contar con el aval de la organización de la que emana y de la comisión de enlace, siempre respondiendo ¿para qué se necesita esa información?

Este es un guión de análisis político social de los problemas y las fuerzas. Otra cuestión aparte es el proceso de preparación o de apoyo en estudios técnicos, jurídicos y de formación de conciencia de lucha que cada colectivo autónomamente debe buscar, que en articulación e intercambio con otras comunidades, organizaciones aprenderán mutuamente y para fortalecerse ante el enemigo común de nuestros pueblos, comunidades y organizaciones.

