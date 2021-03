El Observatorio Ciudadano pide intervención de la Profepa en el Parque El Riego de Tehuacán

Tehuacán. El Observatorio Ciudadano, inició una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profrepa) por el caso del Parque El Riego, debido a que en evidencias fotográficas indican que se pudo incurrir en actos inadecuados en el manejo de plantas endémicas, según lo que informó Juan José Hernández, representante de esa organización

Las fotografías tomadas por usuarios del parque muestran biznagas tiradas a la intemperie, esa especie es protegida dentro de la norma 059, motivo por el cual el Observatorio Ciudadano decidió proceder ante la procuraduría, destacó Juan José Hernández.

Otra razón de la denuncia explicó, es que dentro de la página de transparencia del ayuntamiento, no existe documentación pública que haga referencia a las medidas aplicadas por el Gobierno Municipal, para efectuar el rescate y conservación de esas plantas.

Hernández aseveró que las autoridades no proporcionan datos de la procedencia de esas biznagas, lo cual es un aspecto que tocará a la Profepa investigar, así como el resto del proceso que llevó el Ayuntamiento para su protección, en caso de existir.

A decir del representante del Observatorio, debe existir un seguimiento para darle resguardo a la flora, pero no hay ninguna referencia al respecto en la página de transparencia de la Comuna.

Para Juan José, hay aspectos que las autoridades no entienden cuando se trata de ser transparentes en la información, pues no solo deben enfocarse en proporcionar los datos que la ley marca, sino también las acciones que se realizan e involucrar a la ciudadanía, lo cual no se cumplió en este caso.

Mientras tanto, organizaciones atletas que utilizan espacio para entrenar, dieron a conocer que ofrecieron su apoyo a las autoridades para llevar a cabo trabajos de limpieza y riego, por lo cual esperan una respuesta positiva.

Juan Libreros Hernández, del club de corredores Ángeles de Tehuacán, resaltó que pactaron una reunión para dialogar con los directores de Fomento Deportivo, Servicios Municipales y Ecología, a fin de definir las acciones para apoyar en la mejoría del parque.