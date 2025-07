El nuevo reglamento de la SC recupera lo funcional y tiene perspectiva comunitaria

El nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura (SC) federal evidentemente transmite una política en la materia y hace más eficiente la maquinaria, evita duplicar funciones y enfatiza directrices, como la centralidad de los pueblos indígenas y afromexicanos con la recién creada Unidad Estratégica de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, expresó en entrevista Claudia Curiel de Icaza, durante una larga conversación para desmenuzar el documento administrativo que se publicó el pasado 22 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La secretaria de Cultura expresó: “Lo único que dicen es: ‘se quitó, se recortó, desapareció’, pero el reglamento es un jeroglífico matemático, y muy pronto, aproximadamente en mes y medio, se publicará el Plan Sectorial (el cual surge del Plan Nacional de Desarrollo). Ahí se va a entender la política cultural que estamos haciendo.

Cuatro ejes de fortalecimiento

“Tal cual es la sustancia de lo que deseamos hacer, porque nada más quieren leer en clave morse el reglamento”. Augura que se comprenderán los cuatro ejes de la estructura por fortalecer en los próximos años.

La funcionaria se congratuló por la publicación de un reglamento después de nueve años del que le precedía: “simbólicamente es muy significativo”, pues el anterior estaba signado por Enrique Peña Nieto, quien decretó la conformación de la Secretaría de Cultura federal en 2015. Ahora va suscrito por la primera mujer Presidenta y por una secretaria de una corriente independiente, institucional y universitaria, con el ánimo de hacer los proyectos desde abajo, pues “tuve oportunidad de estar en la trinchera de los gestores”.

En su oficina en Chimalistac, Curiel de Icaza garabateó en una tarjeta de papel un organigrama para ilustrar las modificaciones que destacan en los nuevos lineamientos de la oficina a su cargo, entre ellas, el cambio en el número de unidades administrativas. “¿Qué dice el nuevo reglamento? Se está haciendo eficiente. Pasamos de 16 unidades a 12. Esas cuatro no desaparecen; estamos evitando burocracia, pues no es necesario tener a todos en direcciones generales”, señala. Es el caso de Asuntos Internacionales o del Centro Nacional de las Artes.

Te recomendamos: Suman 15 mil participantes para concurso México Canta: Secretaría de Cultura

“Pensamos en términos de derechos culturales, no de disciplinas artísticas. Estamos haciendo una política cultural para todos, pero ésta no sólo es para pensar en los creadores, sino en todas las comunidades y territorios. La cultura está en todos esos lugares, no es la alta cultura nada más. Es sin jerarquías, es lo cotidiano, lo que comes, una amplitud de la cultura que tenemos que ver como parte de nuestra vida cotidiana y que, por lo mismo, tenemos que instrumentalizar desde otro lugar”.

Ante los cuestionamientos a los cambios, considera: “tampoco estamos inventando el hilo negro. Estamos fortaleciendo, descentralizando, trabajando, escuchando y poniéndolo en el reglamento. Estamos recuperando lo más funcional y dando una perspectiva comunitaria y de la diversidad en este país”.

Patrimonio vivo, crucial

El enfoque, describe Curiel de Icaza, va a los apoyos a la creación, pues el interés es incrementarlos y descentralizar en coordinación con los estados. La unidad de Culturas Vivas, que encabeza el antropólogo Diego Prieto, es una apuesta importante que busca cuidar y salvaguardar el patrimonio vivo.

“No existía una fuerza de conservación y salvaguarda del patrimonio vivo con la contundencia que tiene este gobierno. Tenemos clarísimo que debemos trabajar con las comunidades con el fin de preservar sus lenguas y territorios como parte de la política pública de justicia con los pueblos originarios y afromexicanos. Todas las secretarías trabajan transversalmente con esto. No es retórica: está en la Constitución y en todo el andamiaje de la política pública”.

La Dirección de Acción Territorial y Promoción Comunitaria “se refiere claramente a un gobierno de territorio, más que teórico desde las oficinas; ahí te das cuenta del trabajo comunitario a profundidad. Culturas Populares lo ha hecho bien, pero realizará el cambio de manera fortalecida, institucional, con normativa y, por supuesto, con reforzamiento presupuestal”.

En cuanto a Circuitos y Festivales, promueve que se aglutine una visión de programación y de circulación que permita balancear el ecosistema de lo que se produce, se circula y se exhibe.

Se publica el reglamento interno a menos de un año del nombramiento de Claudia Curiel como secretaria de Cultura federal. Detrás hay “horas y horas de trabajo de reflexión.

“Cuando la Presidenta me invitó a trabajar como secretaria me puse a estudiar el reglamento pasado, así como el que nos pasó la administración anterior. Luego la operación de nueve meses me permitió revisar el organigrama en la práctica”.

A pregunta expresa aclara que el presupuesto es el mismo en estructura. Tampoco se harán nombramientos: “no hay nada nuevo, ya están los que están ahora”. Respecto de Lucina Jiménez, quien encabeza la Dirección de Formación y Gestión Cultural, de nueva creación, puntualizó que no aparece en el reglamento “porque depende directamente de mí; es parte de mi equipo estratégico”.

El andamiaje que establece el DOF plantea que el presupuesto esté equilibrado y fortalecido; que las áreas sean eficientes, operativas, sin ser burocráticas. “Es un Tetris brutal, pero me encantan las matemáticas y el diseño presupuestal”.