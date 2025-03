El naufragio

¿A qué juega el Puebla? Pregunta difícil de responder. Pero intentémoslo: a encerrarse atrás para invitar a que se le venga encima el ataque más productivo del Clausura 2025; a no saber qué hacer cuando el Toluca le cedió balón y terreno tras la temprana apertura del marcador (Gallardo, 14´); a trotar sin rumbo, sin más señales de voluntad de luchar que los de un Quiñones empeñado en confundir el coraje con su grosera tendencia al golpeo; a simplemente mirar cuando la visita decidió retomar el mando y clavó otros dos goles en cinco minutos (57´: Paulinho, tomando a bocajarro un equivocado rechace de Julio González a remate suave de Marcel Ruiz; y 62´: penalti bien ejecutado por Vega en castigo a burda falta de Fedorco sobre el ariete portugués). Y si no hubo más se debió en parte a la dejación del Toluca y en parte a dos salvamentos in extremis de Julio González, una de las contrataciones más inexplicables de los últimos tiempos, pues miren que gastarse buena plata en un internacional para mantenerlo durante once jornadas en la banca cuando el resto del cuadro clama por refuerzos, por modestos que sean, pero indispensables para evitar ese naufragio total que hoy vive la Franja.

El problema alcanza ya tal magnitud que se hacen obligadas unas cuantas preguntas: ¿Estará cumpliendo la directiva con sus obligaciones contractuales, que se supone incluyen pagar a tiempo salarios y demás prestaciones prometidas? ¿Estarán tomando en cuenta los jugadores las instrucciones del DT o ahí cada quien se mueve a su aire, como todo parece indicar? ¿En qué consistirán los entrenamientos y la preparación del partido de cada fin de semana? ¿Qué tan grave será el problema de las camarillas de vestidor?

Ahí tienen los especialistas de la fuente buen material para sus investigaciones y reportajes periodísticos.

Jornada 12. Ya es líder el América, luego de la segunda derrota consecutiva del León (Necaxa 2-1) y su exhibición de superioridad en su visita al Atlas (1-3), que sirvió para confirmar que cuenta con el mejor ataque y además con el portero titular de la Selección. Y ahí anda Tigres, ya sin el lastre de Paunovic y con Pizarro dirigiendo con firmeza al equipo dentro y fuera de la cancha (3-0 Santos). Los azulcremas tienen 27 puntos por 26 de los panzas verdes, 25 de los norteños y 24 del Toluca.

En seguida, con 22, está el Cruz Azul, luego de su fácil triunfo en CU (3-0) sobre Atlético San Luis, otro de los equipos comparsa que son cada vez más en nuestra devaluada liga. Dos de ellos, Juárez y Chivas igualaron a uno al ladito de la raya fronteriza, y el encuentro entre otro par digno de la liga de Expansión lo resolvió en su favor el Querétaro (1-0 Mazatlán). Los puestos de cola confirman la debacle de San Luis (9 puntitos), Puebla (8), Santos y Tijuana (ambos con 7), los Xolos antes de jugar anoche en Pachuca.

PSG-Liverpool: partidazo y sorpresa. El DT del líder de la Premier no estaba decepcionado con su temprana eliminación: “Es el mejor partido que he dirigido en mi vida” (…) La intensidad, la calidad, las ocasiones que se generaron… ¡Fue increíble!”, aseveró Arne Slot. Nadie podrá discutir su sinceridad. Porque el encuentro, que empezó a todo tren, con el Liverpool decidido a liquidar cuanto antes el compromiso, para lo cual invirtió drásticamente el libreto del Parque de los Príncipes y llenó de balones el área visitante y sus inmediaciones, no llegaría a establecer un dominio tan abrumador ni a exhibir un juego tan variado y atractivo como el del PSG una semana atrás. Detalle indicativo de quién era quién en esa eliminatoria.

Confirmación al canto: conforme el encuentro de Anfield se desarrollaba, las acciones se fueron nivelando. Lo que nunca decayó fue el ritmo de la contienda, gobernada al cabo por un infalible Vitinha, buscado siempre por sus compañeros en la seguridad de que poseía la combinación de una caja fuerte que jamás estuvo al alcance del conjunto inglés, tan exactos fueron los movimientos por todo el campo y las decisiones tomadas sobre la marcha por el pequeño mediocampista portugués, eficazmente auxiliado por su compatriota Neves, mientras en el centro de la zaga el joven ecuatoriano Willian Pacho dictaba cátedra al lado de Marquinhos y Nuno Mendes, y adelante Dembelé se destapaba con un gol tempranero –12´: grave error de Konaté, que le quitó el balón a su portero. Al permanecer intocado ese 0-1, pese al alivión de ocasiones, primero para el local y después para la visita, llegó la prórroga y allí ya no hubo más pipa que la del París, justo prólogo de la gesta de Donnarumma al detenerles sus ejecuciones desde los once pasos a Núñez y Jones, mientras burlaban en fila los intentos de Alisson por atajar sus disparos Vitinha, Goncalo Ramos, Doué y Dembelé. Sólo Salah impidió que los locales se fueran en blanco, pero ese 1-4 del desempate desde el manchón del área dejaba fuera, contra todo pronóstico, al superlíder de la primera fase y seguro campeón de la Premier inglesa.

El enorme partido de Anfield opaco el resto de la función, por más que el derby madrileño también se haya resuelto desde el punto de penalti, allí donde el Real Madrid resulta prácticamente imbatible. Y eso que Vini Jr. se dio el lujo de fallar uno más en el segundo tiempo que hubiera igualado el tanto de vestidor con el que el Atlético empató la serie (Gallagher, 1´); lo que siguió fue un duelo forcejeado y parejo pero sin más goles (2-2 global), resuelto gracias a la certeza de las ejecuciones de Mbappé, Bellingham y Rudiger –sólo falló Valverde-, en tanto los colchoneros erraban dos veces seguidas, la segunda por culpa de un desafortunado resbalón de Julián Álvarez al lanzar su disparo, cuando la puso dentro pero, por puro accidente, había tocado dos veces la pelota. Una de esas cosas que jamás le sucederán a un jugador del Madrid.

Los otros resultados simplemente confirmaron a los de antemano favoritos con la relativa excepción del Dortmund, que venció 1-2 en casa del Lille (global 3-2), y la digna despedida del PSV al empatar a 2 en Londres con el mismo Arsenal que los había barrido 1-7 en territorio holandés. Los marcadores de los restantes encuentros de vuelta fueron los siguientes: Barcelona 3-1 Benfica (4-1 global), Inter 2-1 Feyenoord (4-1), Aston Villa 3-0 Brujas (6-1), Leverkusen 0-2 Bayern (5-0). Y las llaves para los cuartos de final quedan así: para el 8 de abril Bayern-Inter y Arsenal-Real Madrid; y al día siguiente Barcelona-Dortmund y PSG-Aston Villa. Devoluciones de visita con una semana de por medio.

Concachampions. Aunque la histórica superioridad de los equipos mexicanos sobre los de la MLS quedó quebrada por la eliminación del Monterrey al dejarse empatar a 2 por Vancouver en la urbe regia (3-3 en el agregado y calificado el once canadiense por sus goles de visitante), al calor del hogar sí lograron calificarse Tigres (3-1 Cincinnati, para un agregado de 4-2) y Cruz Azul (4-1 Seattle y mismo resultado global).

En cambio, fue de pura lógica la superioridad del América sobre el Guadalajara, ya anticipada en nuestra columna anterior –pese a la ventaja de 1-0 cobrada por los rojiblancos– bajo la frase “con poco que empujen en la vuelta tendrán para eliminar a las depauperadas Chivas”, ¿la recuerdan? Pues dicho y hecho. Y fue un 4-0 sangrante, con exhibición redonda del ataque azulcrema –que es donde reside la superioridad de este equipo sobre el resto de la Primera División “mexicana”— y la infaltable expulsión de un tapatío al que la desesperación le ganó (Alan Mozo, 46´).

En cuartos de final se verán las caras América-Cruz Azul, LA Galaxy-Tigres y Vancouver-Pumas, éstos el 2 de abril, los primeros un día antes, quedando emplazados todos para jugar el desquite a la semana siguiente.

Lo que nunca debería suceder. Hay un entrenador de gimnasia femenil acusado por jóvenes deportistas de pederastia y abuso sexual en Monterrey, un tal Eduardo Dámaso Rodríguez. Lamentable.

Y, en medio de la consternada indignación por los hallazgos en el rancho Izaguirre del municipio de Teuchitlán, a una hora de Guadalajara, la indignante noticia de que el exgobernador de Jalisco Enrique Alfaro, tocado directa e inevitablemente por tan macabras novedades, se encuentra muy quitado de la vida tomando un curso que lo convierta en DT de futbol en España, donde residen otros políticos evadidos de la justicia mexicana sin carpeta procesal abierta pero sabidamente responsables de latrocinio, corrupción, fuga de capitales y un número indeterminado de delitos adicionales. El señor dice aspirar a dirigir algún día a sus amadas Chivas Rayadas. Qué vergüenza.