El muerto 47.976

Leo en diversos medios de total confianza que el número de asesinados por el gobierno genocida de Israel supera la cifra de 65.000 y que seguramente hay muchos miles más que se encuentran debajo de los cascotes y las ruinas que han dejado años de bombardeos sobre las construcciones en las que vivían las habitantes de Gaza.

Son solamente frías cifras, que, por desgracia, me dan la absoluta seguridad de que existes, de que hubo un ser humano que fue asesinado después del 47.975 y justo antes del asesinado 47.977.

Sólo tengo de ti dos certezas, la primera es que el universo creó durante 13.800 millones de años los elementos y las condiciones necesarias para que tú llegaras a existir. La segunda certeza es que estás muerto.

No sé si eras joven o viejo, no sé si eras hombre o mujer, no sé si eras un niño pequeño, una anciana, un hombre desesperado que buscaba algo que comer para sus hijos, una bebé …

Tampoco sé cómo te asesinaron, si fue con un disparo, con un bombardeo, fue por las quemaduras, te moriste de hambre o si fue a causa de alguna de las enfermedades causadas por no tener agua potable.

No sé tantas cosas de ti, y sin embargo no dejo de sentir una profunda tristeza, una tristeza que se me instala y que me impregna hasta convertirse en uno de los materiales que me componen.

Pero, espera, paulatinamente vas tomando forma en mi pensamiento. Poco a poco te vas materializando en mi cerebro como una fotografía al revelarse. De forma cada vez más nítida.

Eres Salwa, una niña de doce años, tienes dos rasgos que destacan, una sonrisa permanente que parece inamovible de tu rostro pese a las duras condiciones de tu corta vida y unas ganas de correr fuera de lo normal. Aprendiste a correr antes que a andar. Tu correr es estético y eficiente. En las carreras que hacías en la aldea siempre ganabas a todas las niñas y niños de tu edad, pero también a los de mayor edad.

De pronto empiezo a saber muchas cosas de ti. Naciste en una aldea y tuviste una infancia relativamente feliz, tu mirada infantil solo veía el amor que te profesaba tu familia y la niña no se daba cuenta de los cientos de humillaciones que debían soportar los adultos para trabajar, para trasladarse, para vivir.

Eras muy pequeña cuando un grupo de colonos integristas y ultraortodoxos empezaron a construir al lado de tu aldea una colonia. Los aldeanos protestaron alegando los cientos de años que tus antepasados llevaban viviendo en ese lugar. De nada sirvió. Llegó el ejército y les enseño una orden judicial por la cual se otorgaban las tierras de la colonia a sus “legítimos propietarios”: los nuevos colonos.

Finalmente el ejército se fue, los nuevos vecinos acabaron sus casas con todas las comodidades e instalaron fuertes medidas de seguridad.

Se consuma la extraña metamorfosis, acabo siendo Salwa, he pasado de no saber nada de ti a ser tú misma, a darte voz.

Había una higuera que había quedado cerca de la valla electrificada que rodeaba la colonia. Mi tío Khalid cada año recogía un montón de higos a primeros de setiembre cuando la higuera estaba repleta. Ese año también fue pero un colono le disparó y mató alegando que se había acercado demasiado a la valla. El colono fue absuelto. Aseguró como le habían recomendado los abogados que mi tío tenía una actitud agresiva y que por tanto fue en defensa propia.

Los “incidentes” se fueron sucediendo, la carretera asfaltada que unía la aldea con la carretera general fue prohibida para matrículas no israelíes por motivos de seguridad. Algunas familias abandonaron la aldea y se acabaron trasladando a la ciudad. Mi primo Ahmad, uno de los hijos de Khalid, de solo 17 años desapareció un día, no lo hemos vuelto a ver. Todos sabemos que harto de ver y padecer injusticias se enroló en una milicia armada.

Nada de lo que ocurría a mí alrededor lograba borrar la sonrisa de niña en mi rostro, las ganas de jugar, las ganas de correr todo el día. Otra cosa era mi madre, apenas hablaba, pasaba el día sentada en una sillita de mimbre que apenas la levantaba unos centímetros del suelo, hacía lo imprescindible por inercia. Estaba embarazada, iba a tener un tercer hermanito que sumar a los dos que ya tenía y que ya andaban todo el día semidesnudos por la casa. Lo cierto es que las que se ocupaban de ellos éramos mi abuela y yo.

Finalmente nosotros también nos fuimos a la ciudad. Lo hicimos viajando por pistas ya que no podíamos pasar por la carretera. Todavía recuerdo con crudeza las risas y las burlas que nos dedicó un grupo de adolescentes de la colonia al ver cómo nos íbamos con nuestras escasas pertenencias pero con abundante dolor.

Nos instalamos en un apartamento de unos familiares de mi padre. Era una segunda planta, de un edificio de dos. Por el día las mujeres hacían vida en la terraza. Nunca llegue a saber cuántos vivíamos allí ya que había gente que entraba y que salía todo el día, pero nunca dormíamos menos de 25 personas por la noche, la mayoría en “la sala” la única estancia grande. La ciudad no me gustaba, había siempre mucha gente. En la calle tenías que estar muy concentrada para no chocar con otras personas o con cualquier tipo de vehículo. No podía correr.

Nació Jamal, mi hermano. Todo fue bien pero mi madre entró en una depresión cada vez más preocupante. Tenía poco más de treinta años y su aspecto era el de una anciana. Sus movimientos eran lentos y torpes.

De pronto se anunciaron los bombardeos. Una acción terrorista había matado inocentes israelíes y el gobierno anunciaba una venganza por ello. Los adultos estaban acostumbrados.

Calculaban que como habían muerto un millar de israelíes, su gobierno iba a matar 20.000 palestinos. Una especie de relación 1/20 macabra que se había dado en las últimas ocasiones. Solo había que esperar que el azar o Alá no nos eligiera a ninguno de nosotros.

Comenzaron los bombardeos. Como nos habían cortado la luz y el agua, las noches se hacían eternas con el ruido constante de los aviones y los edificios derrumbados enmarcado con el silencio de las numerosas personas que llenábamos la sala. Yo hasta agradecía el incesante lloro de Jamal que rompía ese silencio de terror en la oscuridad.

Fue en esos días cuando ocurrió, me vino la regla. En Gaza no hay compresas ni tampones. La sangre y por encima de todo, un fuerte olor salía de mi vagina y yo no podía hacer nada por evitarlo. El agua era cada vez más difícil de conseguir y había que racionarla.

Intentaba limpiarme con unos paños que lavaba una y otra vez con un agua ennegrecida por la sangre anterior. Pero lo peor fueron las noches, sonaban los aviones y los bombardeos pero yo solo estaba preocupada por el fuerte olor que desprendía mi vagina y que en mi cabeza impregnaba toda la sala. Para colmo, Jamil había dejado de llorar, pues ya se había acostumbrado al ruido de las bombas. El silencio y la oscuridad magnificaban un olor que en mi cabeza agredía a toda mi familia y me hacían sentir una vergüenza no menos intensa por lo involuntario de su causa.

Afortunadamente, los días de la regla pasaron y nadie hizo mención al olor. Los adultos estaban aturdidos, el gobierno israelí había sobrepasado con holgura la cifra de 20.000 palestinos asesinados y no se veía ningún síntoma de que la cosa iba a detenerse. El resto del mundo miraba otros asuntos y en todo caso hablaba de que había estallado una guerra en Gaza, como si se tratara de dos ejércitos enfrentados. Se prohibía la ayuda humanitaria y cada vez era más difícil conseguir lo básico para continuar con vida.

Estábamos en la sala, era de noche y reinaba la oscuridad y un premonitorio silencio. De pronto un inmenso estruendo acompañó la terrible sensación de que el suelo se inclinaba. No fue una bomba. Fue el disparo de un tanque. El ejército israelí había realizado una incursión por tierra en la ciudad con sus tanques y había lanzado una operación de muerte y destrucción. No, no era una sensación, el suelo se estaba inclinando porque el disparo había destruido la columna se hormigón armado que lo soportaba y ahora caían encima nuestro todos los cascotes del suelo de la terraza que se había también quedado sin puntal que la sostuviera.

Intenté levantarme y correr pero pronto me di cuenta que no podía hacerlo, tenía una fuerte herida en la pierna derecha con abundante sangre y tenía el brazo derecho atrapado por una viga que se había desmoronado. Una intensa nube de polvo se alió con la oscuridad para impedir la más mínima visión, pero el llanto de Jamal me hizo saber que estaba con vida e ileso a juzgar por la energía con la que era capaz de producirlo. De repente, unas luces fantasmagóricas aparecieron entre la oscuridad. Eran las linternas de los soldados que pasaban a inspeccionar sus resultados. Iban fuertemente armados y equipados, con chalecos antibalas, luces infrarrojas, casco con linterna y decenas de gadgets que colgaban por toda su indumentaria. Uno de ellos me vio, era un adolescente, temblaba de miedo, me hizo un gesto pasándose la mano plana por delante del cuello. Entendí que era mejor que me hiciera la muerta y disparó a una distancia suficiente para no darme. Fuera se seguían oyendo más disparos. Yo seguía sangrando y con los ojos cerrados. Jamal seguía llorando con fuerza hasta que de pronto sonó un disparo. Jamal dejó de llorar. Me desmayé.

Desperté en un hospital precario, casi sin medicinas, sin los materiales mínimos y abarrotado de heridos y enfermos. Poco a poco me fui enterando de la muerte de la mayor parte de mi familia, muchos de ellos por el proyectil lanzado por el tanque y el derrumbe posterior como mis dos hermanos pequeños pero algunos asesinados después por disparos del ejército como mi padre o mi hermano Jamil. El mundo seguía hablando de la guerra de Gaza. Cada vez que lo oía venía a mi mente la imagen de un bebé que llora contra un fanático pertrechado con el más avanzado armamento del mundo.

Curiosamente, mi madre había sobrevivido, pero su cerebro ya no había podido soportar tanto sufrimiento y había optado por colapsarse. No reconocía a nadie ni tenía ningún recuerdo ni conocimiento. Simplemente deambulaba y se dejaba hacer.

Nunca, nadie volvió a ver dibujarse una sonrisa en mi cara. Me dijeron que podrían salvar mi pierna aunque me quedaría una cojera para toda la vida. Por supuesto, no podría nunca volver a correr. El brazo era insalvable y había que amputar para que la infección no llegase a partes vitales del cuerpo.

No es que decidiera morirme, pero de alguna manera sabía cuándo me llevaban al destartalado quirófano que no iba a sobrevivir a la operación y que en parte era mejor ya que de superarla me esperaba una vida de sufrimiento y desesperación que me llevaría igual a la muerte (o, como mi madre, a la enfermedad mental) pasando muchas más amarguras, humillaciones e injusticias.

Sé que no son normales estas reflexiones en una niña de doce años a punto de ser operada, pero siempre fui muy lista y para nada quiero vivir en un mundo que permite un genocidio a sabiendas retransmitido en directo.

Poco a poco Salwa se va difuminando, se desvanece completamente. Vuelvo a ser yo. Pero ahora te conozco, sé tus capacidades, tus habilidades.

Conozco tu hermosa sonrisa, conozco a tus familiares, tu historia que me dispongo a contar y que hará que a partir de ahora dejes de ser únicamente la muerta 47.976.