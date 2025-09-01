El MP federal pide a un juez que se le imputen cargos de daños a vías de comunicación a los defensores del agua Pascual Bermúdez y Renato Romero

El Ministerio Público federal pidió a un juez que se le imputen cargos de daños a las vías generales de comunicación a Pascual Bermúdez Chantés y Renato Romero, defensores del agua en Xoxtla, por el cierre de la autopista México-Puebla el pasado 28 de mayo. La audiencia inicial se llevó a cabo este lunes, bajo un intenso operativo de seguridad con presencia de la Policía estatal y la Guardia Nacional.

Durante la audiencia, la defensa legal de los denunciados, encabezada por Tonatiuh Sarabia Amador, solicitó la ampliación del término procesal antes de que el juez federal resuelva si procede la vinculación a proceso. Cabe destacar que el juez determinó la no aplicación de medidas cautelares, permitiendo que Bermúdez y Romero continúen en libertad y acudan el próximo viernes para que concluya la audiencia, en la que se pedirá la no vinculación a proceso.

Sarabia Amador afirmó que se trata de un delito fabricado cuyo objetivo es inhibir la protesta social en Xoxtla. En este municipio, el ayuntamiento firmó un acuerdo con la empresa Concesiones Integrales para la extracción de agua del pozo 4, lo que ha generado malestar y movilización entre los habitantes.

La denuncia contra los activistas fue interpuesta por Caminos y Puentes Federales (Capufe), y los testigos que aporta la Fiscalía pertenecen a la Secretaría de Gobernación estatal. El representante legal consideró “curioso” que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado haya hecho suya la denuncia, siendo que no tiene jurisdicción sobre la misma, ya que es de carácter federal.

La defensa de Bermúdez y Romero insiste en que estos procesos judiciales buscan desmovilizar la organización ciudadana y criminalizar la defensa del derecho al agua en Xoxtla, en el contexto de convenios que favorecen a la empresa privada sobre el interés colectivo.

