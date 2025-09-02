Martes, septiembre 2, 2025
El MP federal pide a un juez que se le imputen cargos de daños a vías de comunicación a los defensores del agua Pascual Bermúdez y Renato Romero

La audiencia inicial se llevó a cabo este lunes, bajo un intenso operativo de seguridad

Efraín Núñez

El Ministerio Público federal pidió a un juez que se le imputen cargos de daños a las vías generales de comunicación a Pascual Bermúdez Chantés y Renato Romero, defensores del agua en Xoxtla, por el cierre de la autopista México-Puebla el pasado 28 de mayo. La audiencia inicial se llevó a cabo este lunes, bajo un intenso operativo de seguridad con presencia de la Policía estatal y la Guardia Nacional.

Durante la audiencia, la defensa legal de los denunciados, encabezada por Tonatiuh Sarabia Amador, solicitó la ampliación del término procesal antes de que el juez federal resuelva si procede la vinculación a proceso. Cabe destacar que el juez determinó la no aplicación de medidas cautelares, permitiendo que Bermúdez y Romero continúen en libertad y acudan el próximo viernes para que concluya la audiencia, en la que se pedirá la no vinculación a proceso.

Sarabia Amador afirmó que se trata de un delito fabricado cuyo objetivo es inhibir la protesta social en Xoxtla. En este municipio, el ayuntamiento firmó un acuerdo con la empresa Concesiones Integrales para la extracción de agua del pozo 4, lo que ha generado malestar y movilización entre los habitantes.

La denuncia contra los activistas fue interpuesta por Caminos y Puentes Federales (Capufe), y los testigos que aporta la Fiscalía pertenecen a la Secretaría de Gobernación estatal. El representante legal consideró “curioso” que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado haya hecho suya la denuncia, siendo que no tiene jurisdicción sobre la misma, ya que es de carácter federal.

La defensa de Bermúdez y Romero insiste en que estos procesos judiciales buscan desmovilizar la organización ciudadana y criminalizar la defensa del derecho al agua en Xoxtla, en el contexto de convenios que favorecen a la empresa privada sobre el interés colectivo.

El pasado 27 de agosto, habitantes de los pueblos de la región de Cholula realizaron una protesta frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al denunciar que mientras padecen escasez en sus comunidades, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) extrae 26 mil millones de litros anualmente.

Al cumplirse 30 años de los acuerdos que permitieron la extracción del recurso hídrico por parte del SOAPAP en la zona, los manifestantes arribaron con pancartas y equipo de sonido. La dependencia federal suspendió actividades y trámites al enterarse de la movilización de los cientos de pobladores procedentes de San Miguel Xoxtla, Nealtican, Juan C. Bonilla, Tlaltenango, San Pedro y San Andrés Cholula, respaldados por activistas de la región Libres-Oriental, Tepeaca y la Sierra Norte de Puebla. Los asistentes exigieron que la gestión del agua sea puesta bajo la tutela de los pueblos originarios, y que Conagua devuelva la capacidad de administración a las comunidades afectadas.

De acuerdo con estimaciones basadas en datos oficiales, en Nealtican funcionan cuatro pozos con una extracción anual de 6 mil millones de litros. En Acuexcomac, localidad de San Pedro Cholula, operan cinco pozos de los que se sacan 9 mil 500 millones de litros de agua al año. En Xoxtla existen tres pozos que generan mil millones de litros anuales, y en San Andrés Cholula 10 pozos aportan 9 mil 500 millones de litros.

Consulta: Asamblea comunitaria decidirá el futuro de la concesión del SOAPAP en Nealtican

Este volumen total representa 56 por ciento del agua concesionada en Nealtican, 51 por ciento en San Pedro Cholula, 22 por ciento en Xoxtla y 65 por ciento en San Andrés Cholula, mientras que las propias localidades sufren escasez y la sequía de ríos, norias y ameyales. Los manifestantes denunciaron que la empresa Concesiones Integrales destina la mayor parte del recurso para su venta en la ciudad de Puebla.

Puedes leer: Pascual Bermúdez recibe citatorio de los juzgados penales federales; teme que sea por una segunda denuncia

