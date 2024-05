El movimiento “Marea Rosa” espera 15 mil asistentes en su marcha de este domingo

Con el argumento de defender la “República”, el “Estado de Derecho” y promover el voto, organizaciones ciudadanas que forman parte del movimiento “Marea Rosa” convocaron a una marcha este domingo en la que se prevé la asistencia de 15 mil personas.

El evento será presidido por los candidatos panistas a la gubernatura y a la alcaldía de Puebla, Eduardo Rivera Pérez y Mario Riestra Piña, respectivamente, así como por los abanderados de la coalición Fuerza y Corazón por México debido a que fueron quienes firmaron compromiso con las agrupaciones involucradas, según comentaron los organizadores.

En conferencia de prensa, Pablo López, coordinador del Frente Cívico Nacional, una de las agrupaciones que impulsa el evento, explicó que la concentración iniciará por la mañana en “El Gallito” para llegar al zócalo en donde habrá una transmisión de la marcha que también se realizará en la Ciudad de México.

Señaló que el objetivo principal de la protesta es hacer conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de que emita su voto el próximo dos de junio, al tiempo, indicó que el evento tiene sus antecedentes en las marchas que se han realizado anteriormente en favor del Instituto Nacional Electoral (INE), las cuales dijo que fueron aceptadas y acogidas por la ciudadanía, por lo que confió en que en esta ocasión también habrá una respuesta favorable.

“A nivel nacional se hizo la marcha del INE no se toca, así como la de Mi Voto no se toca, y finalmente haremos otra para buscar que exista el voto libre, que no haya injerencia del gobierno”, comentó.