El momento político en Colombia

En los años setenta y a comienzos de los ochenta las corrientes sociológicas de corte reformista y burgués difundieron una determinada interpretación de los movimientos sociales, que partía de un concepto de “sociedad civil”, sin piso materialista ni dialéctico, centrado en la necesidad del encuentro o mixtura entre lo público y lo privado. Estaba al servicio de la política de legitimación de los Estados – especialmente en América Latina -, afectados siempre por una profunda crisis, cuestionados y con la necesidad de adecuarse para la implementación del neoliberalismo y de las reformas “democráticas” como elementos distractores o disuasivos de la lucha popular y revolucionaría.

Esto exigía que se atascara el trabajo de organización y conciencia rebelde de la izquierda, que se mellara la naturaleza levantisca y el cuestionamiento que se gestaba ante el poder burgués Fue así que se desvirtuaron los contenidos clasistas y extra- institucionales que había en los movimientos sociales, y que todos sus reclamos y energías se canalizarán por vías institucionales, o que fueran fragmentados, de modo que pudieran ser controlados por el estado, o que medraran en un reformismo parroquial.

La arremetida ideológica y política de tales corrientes, marchó al unísono con la ofensiva del imperialismo y la burguesía en contra el comunismo, el socialismo o de la validez de la lucha de los pueblos, la lucha de clases o la revolución. Fueron enfáticas sus descalificaciones contra la izquierda revolucionaria en momentos de “triunfos’ de la economía de mercado. Esto ayudó a la magnificación de tales “hallazgos” de corte social demócrata, que trataron en las tergiversaciones de teorías respetadas en la izquierda, como la de Gramsci al que volvieron instrumento de conciliación de clases, o en lecturas parciales de él, y que por las formas en que fueron presentadas sus tesis, cooptaron incluso a sectores de la izquierda, que siguieron una ruta anti-lucha revolucionaria, reformista, contraria a los contenidos clasistas, que dieron a los movimientos cívicos, y utilizaron al servicio del poder burgués que impulsaron; presentándolos en Colombia, como alternativos, y de fin del bipartidismo. Una de esas corrientes políticas que abanderó la versión social -demócrata de los movimientos sociales fue la AD-M19, pero que bien pronto los límites de su concepción se dejaron sentir hasta en los fracasos electorales, para no hablar de la falta de una base de masas que afectó a la lucha organizada.

En realidad esa visión contribuyó a reproducir la fragmentación de las clases populares, de momento fomentada -también- por la economía de mercado y la reforma política. Así, redujo el alcance de las luchas sociales a asuntos sectoriales, gremiales o locales, a ventajas burocráticas o de grupo y relegó la necesidad de un proyecto social global. Por ello es que luchar contra la institucionalidad burguesa no ha dejado hasta hoy de ser la ruta de los pueblos para recuperar la democracia con bases reales cambiando la concentración de la riqueza, y los pilares antidemocráticos que se derivan de la dependencia, y que son inherentes al estado, los que se han incorporado al ejercicio de la política, los que rigen las aún sólidas instituciones represivas y los que continúan desde estas para que actúe la impunidad.

Hay que aprovechar toda inconsistencia de las clases dominantes para seguir neutralizando sus objetivos y generar más espacios para el pueblo. Hay que intensificar el trabajo de las bases sociales con el norte del poder popular, y los cambios, que se observan en el movimiento de masas, que seguirán necesitando formas de organización independientes del estado (legales e ilegales), variadas y que puedan plantearse también la lucha contra la subyugación de las clases dominantes, en todos los campos y contra su aparato estatal, militar, policial y paramilitar renovado.

Se debe crecer en la paz con cambios, por reivindicaciones parciales con autoridad para representar legítima y directamente a su sector frente al estado, fiscalizando y denunciando al gobierno como pueblo soberano.

Por ejemplo, en la actualidad el problema agrario en Colombia, no es sólo un asunto de parcelación o de recolonización. El primer aspecto de la lucha campesina es la lucha por la tierra y contra el para-militarismo y, a la vez, la lucha por la vida, contra la militarización y contra el narcotráfico. La lucha es por la defensa de la tierra, y mejorar las formas de producción, agredidas por los bombardeos, las fumigaciones y/o el glifosato. Todo a conquistar con un enfoque multilateral, propio de campesinos, indígenas, comunidades negras, obrer@s. Como un movimiento en defensa de la unidad popular, la paz con cambios y contra las diversas formas de impunidad y del fuero militar y sus aliados paramilitares.

Seguiremos firmes en el crecimiento con los sectores democráticos del pueblo, la defensa del diálogo, la profundización de la unidad, la liberación de l@s presos políticos, la disputa jurídica la movilización popular y la solidaridad de clase e internacional y por las implicaciones del derecho internacional humanitario, la lucha por la soberanía nacional, contra el imperialismo y por la defensa de las conquistas revolucionarias y democráticas de los pueblos.

La lucha por el socialismo debe comenzar hoy, empezando por construir la socialidad y la vida comunitaria.*

Entrevista a Mustafá Karasu

Mustafa Karasu es fundador del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) y miembro del Consejo Ejecutivo de la Comunidad de Sociedades del Kurdistán. En esta entrevista que se realizó en mayo de 2023.

¿Qué tipo de lucha política deben librar hoy las fuerzas de la modernidad democrática, especialmente las fuerzas socialistas?

En primer lugar, debemos subrayar que las fuerzas de la modernidad capitalista están permanentemente en estado de crisis. Pero esto no significa que la modernidad capitalista simplemente se desintegrará por sí misma en esta crisis y será así superada. No basta con decir simplemente que al capitalismo le seguirá definitivamente el socialismo. […]

Las fuerzas antisistémicas -incluidas las fuerzas socialistas- no están consiguiendo avanzar lo suficiente en este tipo de organización y lucha. El capitalismo no es un sistema de explotación cualquiera. La modernidad de este sistema es también muy diferente de las modernidades del pasado. El capitalismo no sólo explota y oprime a una clase. Este sistema se dirige contra la sociedad en su conjunto. La destrucción de la sociedad es característica del capitalismo. El socialismo defiende la socialidad frente al capitalismo. En fin, debe organizarse según una línea política ideológico-teórica que se ocupe no sólo de los problemas de una sola clase, sino de la sociedad en su conjunto. […]

Las fuerzas socialistas deben desempeñar un papel importante en el desarrollo de la orientación ideológica. Si no lo hacen, muchas de las fuerzas antisistémicas no podrán librar una lucha eficaz o las fuerzas de la modernidad capitalista junto con su ideología liberal trabajarán sobre estas fuerzas de tal manera que ya no supondrán una amenaza para el sistema. Por lo tanto, es necesario que las fuerzas socialistas, es decir, los defensores de la socialidad democrática, desarrollen claridad ideológica. Todavía las fuerzas democrático-socialistas no tienen suficiente claridad en el terreno ideológico, no se han liberado de la mentalidad estatal. Y los anarquistas, que también forman parte de las fuerzas antisistémicas, aún no consiguen implantar un sistema alternativo a la modernidad capitalista. En cuanto a las feministas, que desempeñan un papel muy decisivo en los movimientos antisistémicos, aunque tienen grandes problemas para desarrollar un sistema alternativo basado en la mujer y lleno del espíritu de la mujer. De hecho, algunas de ellas están muy bajo la influencia del liberalismo.

Otra cuestión es la enorme influencia del planteamiento meramente económico en la lucha librada en nombre de la clase obrera y del socialismo. En lugar de ser instrumentos de lucha contra el capitalismo y por la construcción del socialismo, los sindicatos se han convertido en organizaciones que liberalizan la lucha. Rêber Apo, también llamado Ocallam, lo llama “mendigar más salarios” cuando la lucha económico-democrática no se lleva a cabo de la manera correcta. Los sindicatos no trabajan por la superación del capitalismo, sino que desempeñan el papel de organizaciones cuyo fin es la mejora material de la vida bajo el capitalismo. Es esencial para la existencia del sistema dar a los trabajadores un salario limitado y darles cierto acceso a los bienes de consumo. Los sindicatos mantienen vivo el capitalismo y se convierten en parte de él. La lucha de todos los socialistas debe librar una lucha para empezar a construir hoy la socialidad y la vida en común. La modernidad capitalista ha transformado a las personas en seres que sólo se esfuerzan por el consumo de bienes materiales. Sin consumo, el capitalismo no puede sobrevivir. […]

Por ello debe seguirse el principio: Cuanto más organizada esté la sociedad, más fuerte será la lucha. De lo contrario, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes y otros grupos de la sociedad sólo serán activos en relación con las cuestiones que les conciernen con meras acciones de protesta. Sin embargo, los grupos sociales organizados dirigen una lucha con objetivos claros. En las condiciones de la modernidad capitalista, existen acciones y opresiones permanentes, que provocan el rechazo y la crítica por parte de diferentes grupos sociales y fuerzas antisistémicas. Contra esto se producen reacciones organizadas y no organizadas. Si la organización es sólo una lucha contra estas formas de opresión, la lucha no tendrá un carácter continuo. Sólo cuando el objetivo sea la construcción de un sistema social habrá una lucha continua. Es muy importante transformar la organización de los diferentes grupos sociales en un sistema basado en un modo de organización democrático-confederal. […] La medida de ser socialista es desempeñar un papel dirigente en la construcción de comunas y consejos. Dirigir no debe significar ocupar el lugar del pueblo y dirigir en su nombre. Dirigir es educar y organizar. El papel dirigente debe estar en manos del pueblo. Todo socialista debe llevar una vida comunitaria que mantenga una fuerte distancia con el materialismo y el individualismo.

La modernidad capitalista concede a diferentes grupos la oportunidad de protestar de vez en cuando. Las acciones de protesta y reivindicación no molestan especialmente a los capitalistas. Este tipo de protestas siguen su curso al cabo de cierto tiempo. Esto se debe a que la sociedad no se ha organizado del todo y no pretende construir un sistema. A menudo existe la actitud de primero aplastar al Estado y luego construir el propio sistema. Así, la vida social y el sistema se posponen para el futuro. Estas actitudes no garantizan una lucha continua. Y no hacen posible la organización y las estructuras capaces de aplastar al Estado y construir un sistema social democrático en caso de crisis. Si empezamos a construir la sociedad democrática como un sistema propio al lado del Estado, habrá que crear una organización correspondiente y una estructura organizativa democrático-confederal. Una sociedad así requiere un fuerte sistema de autodefensa. Las comunidades organizadas saben cómo defenderse. Cuando las fuerzas antisistémicas se han desarrollado en un sistema democrático-confederal a nivel local, regional y global, existe la fuerza de autodefensa que puede repeler una variedad de ataques.

Al Ajuste y a la Derecha los paramos en la calle

Argentina 14 de septiembre Jornada Nacional de Lucha con cientos de miles de manifestantes.

Frente a las medidas de ajuste que golpean a les trabajadores, jubilades y más a los precarizades y desocupades, que ya sufrimos salarios de hambre y fuimos nuevamente sacudidos por una devaluación de más del 20 %, el consiguiente estallido inflacionario que aumentó los precios de los productos de primera necesidad. Y ante la amenaza de candidatos que anuncian la eliminación de derechos, la destrucción lisa y llana de la salud y educación pública apoyados en parte en la demolición de los presupuestos públicos de parte de los gobiernos de las últimas décadas, llamamos a luchar contra el ajuste que destruye los salarios, las jubilaciones y los presupuestos de salud y educación y que convierte en papel mojado la defensa de esas conquista para millones de trabajadores precarizades y desocupades.

Convocamos a unir fuerzas para enfrentar a los ajustadores del gobierno, del Fondo y la derecha que amenaza con derribar todos los derechos de los trabajadores. Tenemos la fuerza, la clase trabajadora en unidad junto al pueblo, somos la mayoría que producimos todas las riquezas y garantizamos todos los servicios.

Esta acción de lucha convocada por organizaciones obreras y populares será el primer paso para impulsar nuestros reclamos, con la unidad de la clase trabajadora ocupada y desocupada, que desafíe la parálisis de la burocracia sindical y su complicidad con la devaluación de Massa y hasta con los planteos de Milei.

Es una gran bocana de aire fresco que el 16 de setiembre, en el aniversario de La Noche de los Lápices el movimiento estudiantil secundario salga a la calle contra los represores de ayer y de hoy.

No es posible enfrentar a las amenazas de una derecha reaccionaria y hasta Fascista con la clase obrera maniatada y golpeada por el ajuste brutal que hunde en la pobreza y en la miseria a la mayoría de los trabajadores.

Los liberfachos mostraron los dientes con un acto negacionista, la abogada de genocidas y amiga de Etchecolaz, Victoria Villarruel realizó una provocación con un acto de reivindicación de la dictadura cívico militar genocida de Videla.

Pero no se trata solo de una reivindicación del pasado parte clave del programa de Milei y su vice consiste en la utilización de las FFAA para la seguridad interna, un planteo que comparte tcon Patricia Bullrich y con Sergio Massa.

Los militares no rechazarían la propuesta, solo piden que se les asegure que no serían juzgados por sus acciones. Una señal de que un compromiso así se cumpliría, es avanzar en la libertad de los genocidas detenidos. Volvemos a reafirmar: ¡Que fue un genocidio!

Deben seguir en la cárcel todos los genocidas y continuar con los juicios pendientes.

Los trabajadores no podemos bajar la guardia ni frente a las amenazas de los genocidas ni frente al ajuste del Gobierno y el FMI.

Mientras el Fondo Monetario sigue exigiendo más ajuste y más padecimiento, consideramos que es necesario responderles en unidad y en la calle a los ajustadores del gobierno y la derecha.

Es el camino del pueblo de Jujuy, que salió masivamente a enfrentar la reforma reaccionaria del gobierno de Morales y el PJ, y a reclamar contra el ajuste y en defensa de los salarios, en unidad entre los trabajadores desocupados, los trabajadores ocupados, sindicatos docentes y los pueblos originarios.

Una rebelión que se alzó contra la entrega del litio a las multinacionales, como lo hacen los pueblos que se levantan contra las empresas que contaminan y destruyen la cordillera con la megaminería, contra el avance de la soja y el intento de instalar petroleras en el Mar Argentino, extractivistas al servicio del pago de una deuda ilegal e ilegítima con el FMI

¡Abajo la reforma constitucional reaccionaria del dictador Morales! Basta de extractivismo saqueo y contaminación! Basta de criminalizar la protesta, desprocesamiento ya de quienes luchan! Defender el agua y los territorios no es delito!

Libertad a la Lamien Yessica Bonnefoi, presa por ser Mapuche y el racismo estructural.

Denunciamos al Poder Judicial, las corporaciones y los gobiernos de turno, que junto al aparato represor llevan las políticas de ajuste y de entrega de los bienes comunes.

Denunciamos la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación, que a través de la manipulación de la información profundizan los negacionismos, el miedo y el odio en la sociedad, en favor de los poderes concentrados.

Fuera la burocracia sindical por un paro y plan de lucha por un salario igual a la canasta familiar: Reclamamos y luchamos por un paro nacional y un plan de lucha a la CGT y a las CTA por el salario y en defensa de nuestros compañeres jubilades que vienen sufriendo un ajuste insoportable, alejándose cada día más de la canasta de jubilados.

Denunciamos la criminalización y persecución de los gobiernos contra los pueblos originarios, los luchadores antiburocráticos y el movimiento piquetero, el encarcelamiento de luchadores populares, la condena a Arakaki y Ruiz por la lucha contra el robo a los jubilados, las decenas de procesados por luchar amenazados con altas condenas como los docentes de Santa Cruz acusados de intento de homicidio por realizar un escrache, así como los hermanos y hermanas del Tercer Malón de las comunidades indígenas, a lo que hay que sumar la estigmatización de las organizaciones piqueteras por un arco político que va de Cristina a Milei y que ha llegado al extremo de pedir ”cárcel o bala” por parte del Fascista Espert integrante de Juntos por el Cambio, para los que luchamos.

Es necesario unir fuerza por abajo y construir grandes acciones de lucha con todos los que estén dispuestos a luchar.

Organizaciones de Piqueteros, de Coordinadora por el cambio social, Sindicatos, Comisiones internas y Cuerpos de delegados, Corrientes sindicales, Jubilados, Estudiantes, Mujeres, Jóvenes, Ambientales y Derechos humanos.

Experiencias para el presente y la construcción de futuro

“Las luchas anticapitalistas de los años 60 y 70 –Centroamérica de los 80 no es igual– fueron en general

primerizas, primitivas, insuficientes, sobre todo en sus capacidades de formar militantes y organizaciones

y deconducir a las mayorías humildes y a las capas medias a participar en las revoluciones y dejar de ser el público ante las dos minorías enfrentadas. Fueron insuficientes en cuanto a operar teniendo en cuenta los datos sociales esenciales, y en cómo comprender y actuar ante las diversas coyunturas. Es necesario que nos apoderemos de esas experiencias, que las conozcamos: ellas forman parte importante de la memoria histórica de las rebeldías. Si colaboramos en su demonización nos debilitamos todos. Pensemos lo que pensemos, creamos lo que creamos acerca del presente y del futuro, si consideramos que los llamados subversivos eran bestias de izquierda, los matamos otra vez. Es un triunfo ideológico del capitalismo. Lo que quiere decir el “nunca más” oficial, sobre todo, es que nunca más haya una revolución.”

Fernando Martínez Heredia (1998) sobre el conjunto de experiencias de aquélla época acerca de la necesidad de digerirlas y asumirlas para el presente y la construcción del futuro.

