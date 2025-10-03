El mito del gluten

El gluten es un complejo de proteínas presente en cereales como el trigo, la cebada y el centeno. Aunque ha sido considerado un “villano dietético” en los últimos años, esta percepción se ha popularizado en libros, redes sociales y medios de información sin bases científicas, llevando a personas sanas a adoptar una Dieta Sin Gluten (DSG) con la creencia de que es más saludable, ayuda a perder peso, reduce la inflamación o “limpia órganos y sistemas”; sin embargo, para la inmensa mayoría, el gluten no es tóxico ni dañino.

Consulta: La controversia del gluten

La evidencia científica actual no respalda que eliminar el gluten aporte beneficios a personas sanas. Su toxicidad se limita a patologías específicas, principalmente la Enfermedad Celíaca (EC), una enfermedad autoinmune que daña el intestino delgado en personas genéticamente predispuestas, haciendo obligatoria la eliminación del gluten de por vida para prevenir complicaciones graves.

Existen también la alergia al trigo, mediada por Inmunoglobulina E (IgE), y la Sensibilidad al Gluten No Celíaca (SGNC), donde los síntomas son similares a la EC, pero sin daño intestinal autoinmune. Estudios sugieren que la SGNC suele ser una “falsa sensibilidad al gluten”.

Los verdaderos culpables de hinchazón, dolor y gases son los FODMAPs (Oligosacáridos, Disacáridos, Monosacáridos y Polioles Fermentables), como los fructanos del trigo, que fermentan rápidamente en el intestino, produciendo gases y distensión abdominal, lo que a menudo se atribuye erróneamente al gluten. Estudios controlados muestran que eliminar el gluten puro no cambia los síntomas en pacientes con SGNC; la mejoría se debe más a la reducción de FODMAPs o aditivos de alimentos procesados.

Adoptar una DSG sin necesidad puede traer riesgos nutricionales, ya que excluye fuentes de micronutrientes como vitamina B, hierro y calcio presentes en granos fortificados. Además, muchos alimentos sin gluten ultraprocesados son más altos en grasas, azúcares y sal, resultando en una dieta menos nutritiva.

La recomendación es no eliminar el gluten sin consultar a un médico o nutriólogo, y realizar pruebas diagnósticas mientras se consume gluten para descartar Enfermedad Celíaca, evitando resultados falsos negativos y complicaciones a largo plazo.

Para personas sanas, la atención debe centrarse en una dieta variada con granos enteros, no en eliminar una proteína inofensiva. En caso de malestar digestivo, es más efectivo mejorar la calidad de los alimentos, considerar pan de masa madre o fermentación larga, y evaluar otras intolerancias alimentarias o problemas intestinales, en lugar de satanizar el gluten.

En resumen, el gluten solo es “malo” si el cuerpo tiene un mecanismo patológico para reaccionar a él; de lo contrario, es una fuente de nutrición y placer que no debe eliminarse por modas sin fundamento científico.

Fuente: Manza F, et al. Non-Celiac Gluten/Wheat Sensitivity – State of the Art: A Five-Year Narrative Review. Nutrients. 2025; 17(2):220.

