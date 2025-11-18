El metal de inspiración prehispánica es analizado en novedad editorial del INAH

Ocarinas y caracoles, pintura facial, penachos, dioses del panteón prehispánico y frases en lenguas indígenas que se amalgaman con guitarras distorsionadas que abren el sonido del heavy metal, son los elementos del libro Los antiguos nunca mueren. Etnografía e imaginarios del metal de inspiración prehispánica en México, publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La obra, autoría del arqueólogo Stephen Castillo Bernal, curador de la Sala Los Toltecas y el Epiclásico del Museo Nacional de Antropología, analiza las razones por las que este subgénero del metal ha tenido un importante desarrollo en México desde principios de la década de los 90, así como sus características ideológicas.

El autor explicó que aunque entre los músicos del género siempre se habla de “metal prehispánico”, esto es una invención ya que, si bien mediante la arqueología experimental se pueden reproducir fielmente instrumentos musicales de aquella época e, incluso, experimentar con los sonidos, se desconoce cuáles eran las melodías, por lo que no se puede hablar de música prehispánica.

“Más bien, es un metal que se inspira en el pasado prehispánico. Muchas de estas agrupaciones tienden a maximizar esta historia y se inspiran específicamente en lo mexica, opacando a otras civilizaciones”, dijo.

Castillo Bernal expuso que tales grupos utilizan esta música y ese periodo histórico para imaginar un mundo diferente, inventando historias poscoloniales en las que deidades como Huitzilopochtli, Tezcatlipoca o Tláloc se alían para destruir violentamente a los conquistadores españoles y a la cristiandad, reinstalando el Anáhuac. Consideró además que se trata de proyectos que, más que despuntar por su calidad musical, lo hacen por su representación performativa.

Te podría interesar: Presentarán libro sobre conformación de 4 poblaciones en la Puebla novohispana

Asimismo, en sus conciertos y en el arte de sus discos hay una identificación con el pasado prehispánico, pero únicamente reflejada en personajes portentosos: “Siempre son el sacerdote, el guerrero, el tlatoani, el chamán: nunca un nahua promedio, un macehual. Precisamente, esa sustitución habla de la búsqueda de una nueva identidad a partir de un personaje ficticio: es un criterio de aspiración”.

El antropólogo dijo que la obra debe su título al hecho de que estas agrupaciones apelan a mantener vivos a los indígenas arqueológicos y sus antiguas civilizaciones, base sobre la que se construyeron el Estado-nación y la cultura nacional: “La cuestión es qué pasa con el indígena contemporáneo: se le venera más a un muerto que a una persona viva en condiciones marginales”.

Consulta:Presentarán libro sobre conformación de 4 poblaciones en la Puebla novohispana

En este sentido, indicó que el metal de inspiración prehispánica es creado en contextos urbanos por mestizos y laicos que cantan en español, en contraposición con propuestas como el metal indígena, producido por músicos de pueblos originarios con base en sus culturas e interpretado en lenguas maternas.

El libro consta de tres capítulos: en el primero, el autor trabaja con conceptos clave como imaginario, ritualidad, performatividad y mexicanidad; en el segundo, hace una semblanza histórica del surgimiento del folk metal a nivel mundial, su llegada a México y una genealogía de las bandas precursoras del metal de inspiración prehispánica; y en el tercero, lleva a cabo un análisis etnográfico con testimonios de agrupaciones y experiencias de presentaciones en vivo.

Los antiguos nunca mueren tiene un costo de 255 pesos y está disponible en la red de librerías del INAH, así como en la tienda de la Coordinación Nacional de Difusión: https://difusion.inah.gob.mx/compra-en-linea/catalogo-de-publicaciones/5445.html.