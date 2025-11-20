El memorial ha hilvanado la música reciente del compositor Daniel Jiménez

En los últimos tres años, el concepto de “memorial”, aquel acto conmemorativo que se realiza en honor de alguien, de alguna fecha o acontecimiento en particular, ha hilvanado musicalmente la obra del compositor y artista sonoro poblano Daniel Jiménez García.

Hace unos días, el también profesor del Complejo Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) regresó de una estadía en la ciudad alemana de Berlín donde realizó dos proyectos: una videodanza en el Muro de Berlín y una grabación en los campos de concentración de Auschwitz.

“Mi quehacer sonoro viene del memorial, de rescatar el sonido y la estética tanto del muro y los campos de concentración, el dolor y todo lo que se conjuga en ese lugar”, confió el artista interesado en explorar las identidades de los espacios.

En Berlín, continuó, ejecutó una videodanza sobre la separación de esta ciudad en 1961 con la construcción de un muro que dividió a Alemania: a la República Federal de Alemania (RFA) ubicada en el Berlín Oeste, y a la capital de la República Democrática Alemana (RDA), centrada en el Berlín Este; mismo que fue derribado la noche del 9 de noviembre de 1989.

Dicha pieza, expuso, fue en homenaje a la resiliencia que tuvo el propio espacio para ser rehabitado pese al dolor, la violencia y la muerte que en sí mismo significaron por casi tres décadas.

Recordó que incluso, ese mismo carácter musical lo acompañó en la composición que hizo para conmemorar lo sucedido en 2017, cuando el 19 de septiembre un sismo sacudió la ciudad de Puebla causando no sólo la pérdida de bienes materiales, sino la vida de personas, en particular de niños.

Dicha pieza, refirió Jiménez García, contrastó con la otra pieza que le fue comisionada para celebrar los 15 años del propio CCU, que es su casa, con una música distinta a lo hecho en Europa, pues aquí fue algo “más nuevo, minimalista, brutalista incluso”.

De igual forma, el que fuera miembro del colectivo Convolución, una agrupación de estudiantes que hace unos años se dedicó a la exploración y la creación sonoras, fue el encargado de hacer una pieza por los 200 años del Archivo General de la Nación (AGN).

“Investigue sobre las personalidades y lo que hace que el AGN sea muy parecido a lo que pasa en el Archivo de Indias, en España”, refirió durante una entrevista.

También, el pasado 15 de noviembre, presentó Tríptico para los vestigios del silencio, una composición que dedicó a los 90 años del Museo de arte religioso ex convento de Santa Mónica, presentado como un homenaje al recinto fundado en 1688 por el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz.

“El primer movimiento es una pieza para órgano como si fuera una Tocata, un estilo común en el Barroco (…), que está en la tonalidad en La menor; el segundo movimiento es para piano en Fa mayor, una combinación de acordes basados en esta transición total; y el tercer movimiento es algo mucho más contemporáneo, fresco y minimalista, para hacer el recuerdo y los casi cuatro siglos de fundación del edificio”, dijo.

Con esas obras, asegura Daniel Jiménez, puede ver que el compositor “es uno de los pocos artistas que pueden apropiarse y viajar en el tiempo”, pues puede revisar las partituras en el pasado, pero también componer en el futuro: “si vamos unos cinco u ocho compases atrás estamos jugando con el pasado, si vamos para adelante estamos jugando con el futuro”.

Así, confía que “la música es una meca” para expresar sonidos basados en la investigación, en la idea de cómo se piensa podría sonar una canción de cierto tiempo pretérito en el momento actual.

