Padres del artista “El Medio Metro del Alto” exigen justicia por el homicidio de su hijo y respeto a su legado de más de 20 años

Miguel Ángel Pineda y Claudia Pérez Fuentes, padres de Francisco Pineda Pérez, de 38 años, conocido como “El Medio Metro del Barrio del Alto”, señalaron a La Jornada de Oriente que las autoridades estatales se han acercado a la familia respecto al homicidio de su hijo. Indicaron que, tras la necropsia, el cuerpo les fue entregado la madrugada de este miércoles y es velado en la funeraria Latinoamericana, en la colonia San Baltazar Campeche de la capital poblana.

Con una trayectoria artística de más de dos décadas, contaron que el apodo “El Medio Metro” le fue dado en 2004 en San Felipe Hueyotlipan por Juan Manuel Quistián, creador del grupo Kiss Sound, con quien inició su carrera. También se desempeñó como luchador, bajo el nombre de “Cachorro K9”.

Los padres exigieron justicia por su homicidio y recordaron que su última presentación fue el sábado pasado en San Pablo Xochimehuacan. El evento concluyó antes de las 21 horas, algo inusual, pues solía prolongarse hasta medianoche. Su madre recordó que esa noche notó a su hijo preocupado. “Me prometió que me llevaría de vacaciones a Los Cabos”, dijo entre lágrimas.

El domingo, Francisco salió de casa a realizar actividades relacionadas con los sonideros, pero su cuerpo, con una herida de bala en la cabeza, fue hallado la mañana del lunes en un canal de aguas negras de San Sebastián Aparicio, casi en los límites con Tlaxcala.

Desde ese momento, las autoridades iniciaron los trabajos de identificación. Los primeros en reconocerlo fueron compañeros sonideros y seguidores de la capital y la zona conurbada. Horas después, su familia acudió al Servicio Médico Forense (Semefo) para confirmar oficialmente su identidad.

Miguel Ángel Pineda informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) y dependencias estatales han mantenido contacto con la familia y brindado apoyo, aunque la información del caso se mantiene bajo estricta reserva.

Lamentaron, sin embargo, la confusión mediática generada por la fama del apodo, pues algunos medios atribuyeron falsamente la muerte a otros artistas que “le robaron el nombre”. “Ellos quieren aprovecharse de la fama de mi hijo, pero les pido que respeten su legado”, expresó Claudia Pérez.

Negó que esos otros artistas les hayan ofrecido apoyo económico, como difundieron en redes sociales. La familia destacó que Francisco era un hombre trabajador, que además de los sonideros, se presentaba en la Arena Puebla y comercializaba gelatinas junto con su padre en la CAPU.

Agradecieron la solidaridad del público poblano, de los sonideros y luchadores, y anunciaron que el traje de “El Cachorro K9” será entregado próximamente. El entierro se realizará este jueves a las 13 horas en el Panteón Municipal de Puebla, donde el público podrá despedirlo.