El mayo en Cannes

En poco menos de un mes, del 16 al 27 de mayo, tendrá lugar la edición 76 del Festival Internacional de Cannes, uno de los más prestigiados (y esperados) del orbe. Su selección oficial –que al paso de los días suele enriquecerse– se anunció ya, con films de no pocos nombres célebres, algunos de ellos hasta legendarios. Aquí algunos de los títulos en competencia, de cineastas a los que además agrego un film referencial entre paréntesis: Hojas caídas, de Aki Kaurismaki (El hombre sin pasado); Asteroid city, de Wes Anderson (El Gran Hotel Budapest); Monstruo, de Hirokazu Kore-eda (Un asunto de familia); El sol del futuro, de Nanni Moretti (La habitación del hijo); El viejo roble, de Ken Loach (Yo, Daniel Blake); About dry grasses, de Nuri Bilge Ceylan (Érase una vez en Anatolia); Días perfectos, de Wim Wenders (París, Texas); La pasión de Doudin Bouffant, de Tran Anh Hung (El aroma de la papaya verde); Rapito, de Marco Belocchio (La gran comilona); May december, de Todd Haynes (Lejos del cielo), y Firebrand, de Karim Ainouz (Madame Satá).

Además y como siempre, Cannes exhibirá varios films más en otras secciones y fuera de competencia; esto último, el caso de lo más reciente de Martin Scorsese: Killers of the flower moon, drama criminal ubicado en los 20s, actuado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Brendan Fraser. En cuanto a premieres del Festival, son dos las que principalmente llaman mi atención: Kubi, de Takeshi Kitano, y Cerrar los ojos, del legendario realizador vasco Víctor Erice –el de El espíritu de la colmena (1973) y El sur (1983)– quien no hacía un largometraje desde su documental de 2007 Víctor Erice-Abbas Kiarostami: correspondencias, codirigido con el gran Kiarostami. Por cierto, también como premiere se anuncia un corto de Pedro Almodóvar, trabajado como western: Strange way of life, hablado en inglés y estelarizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal. Se trata del segundo film en inglés del director manchego, después de La voz humana (2020), actuado por Tilda Swinton. Estos cortos, ¿se filmaron en algún país angloparlante? No; ambos se hicieron en geografía española. En fin, por aquí irá Cannes este año, con la notable ausencia de producción mexicana, al menos hasta el día en que escribo. Llegado el momento me ocuparé de los resultados más significativos de este 76 Festival Internacional de Cannes.

Ahora bien, mencionado arriba, quiero volver al nombre de Nanni Moretti, a quien siempre he tenido como uno de mis directores favoritos por la humanidad del conjunto de su filmografía, pero en especial a partir del impacto que me generó su dura pero extraordinaria La habitación del hijo –Moretti también la actúa– ganadora justo de la Palma de Oro en Cannes 2001. Como complemento a esta columna, recupero un breve fragmento de lo que sobre ella escribí cuando su estreno, deseando que en esta nueva edición del Festival, por comenzar, a Nanni Moretti le vaya muy bien con El sol del futuro. Aquí el fragmento seleccionado a propósito de La habitación del hijo…

“En ella, la vida de una familia armónica e integrada se trastoca por completo, tras la inesperada pérdida del hijo mayor; mazazo trágico y brutal, cuyo impacto la hace añicos. La película de Nanni Moretti es una sentida reflexión sobre el dolor humano, así como espejo al cual asomar para conocer de frente la espiral de la desesperación sin tregua. Un retrato global, a fin de cuentas, de las implicaciones y figura que tiene la impotencia. La habitación del hijo es, al mismo tiempo, una película muy triste que, a su manera, termina siendo optimista; un hermoso trabajo artístico, acuñado con tanto amor como talento; una lección de cine cuya cereza está en las actuaciones impecables; y una obra enternecedora cuyo sentimiento no nace de la tragedia, sino de los intentos por entenderla, justo cuando ‘entendimiento’ es lo que falta”.