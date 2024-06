El matrimonio Palavrakis, una obra dura y al mismo tiempo bella y esperanzadora

El matrimonio Palavrakis es un “texto duro, soez, oscuro, nauseabundo y destructor”, y sin embargo “bello y de manera subrepticia esperanzador”, describe el director de esta puesta en escena Gabriel Figueroa Pacheco, previo a la función que la compañía Tercera Llamada ofrecerá este viernes 28 de junio a las 21 horas en el foro Puro Drama, aquí en Puebla.

El matrimonio Palavrakis, una dramaturgia de Angélica Lidell, protagonizada por Sol Pisicoteatro –Elsa- y Ricardo Rojas –Mateo-, director de la compañía gestada en 2013 en Huamantla, Tlaxcala, es una obra que refiere a esa otra forma de violencia que las sociedades pueden cometer hacia las infancias: la objetivación, la instrumentación, la idea de que los hijos son la extensión de los padres y es en ellos donde se puede realizar lo que como adulto no se pudo hacer.

La pieza, explica el director Gabriel Figueroa Pacheco, fue estrenada en Madrid en 2001 y desde entonces ha sido montada por diferentes compañías en diversos escenarios teatrales, siendo que en México se montó hace 10 años.

En esta ocasión, la compañía Tercera Llamada invitó al director a dirigirla, siendo que fueron revisados varios textos. “Entre otras obras leí esta y me costó mucho trabajo continuar su lectura. Una vez que terminé les dije que no la quería ni podía dirigir. Me preguntaron por qué si iba con la línea temática y estética de la compañía, y les dije que no quería dirigir porque soy padre y en esa obra aparece el infanticidio”, refiere durante una entrevista telefónica.

Acota que estaba seguro que, como director escénico, no quería “abordar esos demonios que como en todo ser humano hay en mí”, pues estaba en la parte más luminosa de su paternidad. “Insistieron y además de que no encontramos otros texto decidí enfrentar mis miedos, echarme un clavado a esa parte oscura, acabé cediendo y abordamos escénicamente el texto. Es claro que cuando uno aborda un texto universal es enfrentarse a los demonios personales, a la propia miseria. Es un texto para adentrarnos a esa parte destructiva, a la maldad que todo ser humano tiene al igual que la bondad”, abunda Figueroa Pacheco y agrega que el texto permite acercarse con esa “esencia del mal” que posee todo ser humano, pues para combatirla es necesario conocerla y reconocerla.

Asimismo, menciona que El matrimonio Palavrakis es una obra que toca un tema importante que se ha dejado de lado: el maltrato a las infancias. Ello, porque si bien en el discurso general la niñez se pondera y se le brinda sustento y educación, además de que existe un mercado que es muy productivo, hay un problema que no se toca de fondo: la manera en que los adultos replican el maltrato que sufrieron como niños, en una violencia que no refiere a la física o a la sexual, sino que tiene que ver con la objetivación hacia la trascendencia.

“Queremos tener un hijo para dejar algo, para ser mejores personas, para que sean como nosotros y de esto habla la obra. Creo como muchos que el verdadero sentido consiste llana y meramente en reproducirse, pero la esencia humana es tan compleja e inasible que no acaba bastando, por lo que el hijo acaba de convertirse en un ser complejo que se aleja, que no será la continuidad de anhelos.

“La obra nos habla de la miseria humana y que siempre seremos miserables. El mal, según la autora, está siempre presente y no se podrá escapar de él, Sin embargo, de manera subrepticia es un montaje esperanzador. Una esperanza ilusoria que seguimos vivos a pesar de todo, que podemos ser menos peores en el momento en que lo aceptemos”, destaca Gabriel Figueroa.

Para Ricardo Rojas, director de la compañía Tercera Llamada de Tlaxcala y actor de El matrimonio Palavrakis señala que precisamente la obra va con la línea de la agrupación: hablar de las carencias humanas, aciertos, desaciertos y vicisitudes del ser humano.

Destaca que tras su estreno en enero pasado, la pieza se presentará por primera vez en Puebla este viernes 28 de junio a las 21 horas en el foro Puro Drama -2 Poniente número 2908, de la Colonia Amor-, con un costo de recuperación de 250 pesos, para luego presentarse en foros de Aguascalientes y Oaxaca.