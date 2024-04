El Madrid es el Madrid

Por más que en Inglaterra se afirme que “el catenaccio sigue ganando batallas”, la verdad es que pocos contaban con la eliminación del City. La víspera habían caído los otros dos equipos españoles en liza –Barça y Atlético– y el precio del merengue tendía irremediablemente a la baja. Hasta que sonó el silbato del italiano Orsato y empezó a rodar el balón en el Etihad Stadium, repleto de gente y pasiones. Once minutos después, Rodrygo abría el marcador con doble remate a bocajarro –el primero lo devolvió Ederson–. Veníamos de un encuentro de ida lleno de goles y emociones, y lo menos que se esperaba era otra catarata semejante. Pero el Madrid dijo no. Ancellotti echó el cerrojo y sus pupilos se aplicaron admirablemente. Dejaron que el City paseara balón en busca de un resquicio que no se avizoraba. Un poco tarde, Guardiola movió ficha poniendo a Doku sobre el extremo izquierdo, donde Dani Carvajal resistía a lo heroico. Pero a partir de ahí, el local empezó a generar juego por esa punta y un centro rebotado en Rüdiger lo tomó De Bruyne para quebrar la resistencia de Lunin (76´). Conseguida la igualada, el City empujó y buscó, pero la retaguardia merengue, integrada por once leones, aguantó sin inmutarse. No sobra decir que los celestes pecaron de obnubilados y repetitivos en sus intentos de llevar peligro al arco de Lunin, de gran actuación. Así hasta que llegó el minuto 120 y cayó el telón. Para dar paso al desempate desde los once metros.

Y lo que pareció un presagio funesto para los madridistas al entregar Modric al portero el lanzamiento inicial, se convertiría en pesadilla para el City. Pesadilla con nombre y apellido, Andriy Lunin, oriundo de Ucrania, culpable de contener los envíos de Kovacic y Bernado Silva mientras Bellingham, Lucas Vázquez, Nacho y Rüdiger coinvertían los suyos con total autoridad. Detalle para el anecdotario: el quinto disparo del City lo anotó su arquero Ederson mediante impecable ejecución.

Pero el Madrid nunca será anécdota. Es historia viva. Muy viva.

Dos germanos y un galo. La víspera, el PSG le había dado vuelta a la historia vengándose con saña en Montjuich de un Barcelona demasiado tierno, incapaz de defender su ventaja de dos goles, el que trajo de París y el que señaló Raphinha a poco de comenzado el encuentro, tras gran penetración de Yamal por la banda derecha (12´). Pero a partir de ahí se fue diluyendo el blaugrana y pasó a gobernar las acciones el equipo de Luis Enrique. Para peor, el rumano Kovacs le sacó una roja dudosa a Ronald Araújo, lo que precipitó una lluvia de goles sobre Ter-Stegen, todos con algún grado de complicidad de la floja defensiva catalana (Dembelé, 40´; Vitinha, 54´ y dos veces Mbappé –61´de penalti y 89´–).

Mientras eso sucedía en Barcelona, en Dortmund el local avasallaba a un Atlético de Madrid casi tan frágil en defensa como el Barsa (¡Caramba, Cholo!) y atenido en ataque a la eventualidad de un autogol (Hummels, 49´) y una aislada genialidad de Correa (64´) que trajo el espejismo del transitorio empate a dos, pronto quebrado por los goles de Füllkrug (71´) y Sabitzer (74´), que dejaron a los colchoneros sin reacción; no la había habido ante el par de anotaciones teutonas de la primera mitad (Brandt, 34´; Matssen, 39´). Total, rotundo 4-2 para un global de 5-4 que hacía poca justicia a la superioridad germana.

Y en Múnich, al día siguiente, más de lo mismo: 1-0 para que el Bayern liquidara al Arsenal (palomita de Kimich a los 63´), que hizo muy poco por su causa y debió perder por una diferencia mayor. Eso sí, ninguno de los dos impresionó gran cosa.

Semifinales. Bayern-Real Madrid se medirán el 30 de abril en Múnich, con devolución de la visita el 8 de mayo, y Borussia-PSG el 1 de mayo en Dortmund y el día 7 en París.

UEFA Europa League. El segundo torneo eurocontinental –que sería el primero en cualquier otra latitud–, también definió en la semana a sus cuatro semifinalistas: jugarán el 2 de mayo Marsella-Atalanta y Leverkusen-Roma, y el 9 Atalanta-Marsella y Roma-Lerverkusen. Se esperaba más del equipo de la aspirina, que acaba de coronarse en la Bundesliga alemana y el jueves, contra el West Ham en Londres (1-1), prolongó su invicto a 44 partidos en todas las competencias. Con los británicos jugó Edson Álvarez, nuestro último paisano sobreviviente en los torneos continentales.

La otra sorpresa fue la eliminación del Liverpool a pies del Atalanta (ganó en Bérgamo pero solo por 1-0, cuando venía de caer 0-3 en casa). Los italianos, tan bocabajeados en los últimos tiempos, lograron colar dos semifinalistas: la Roma (3-1 global sobre el Milán), y el Atalanta, que hizo volar en pedazos al Goliat inglés de Jürgen Klopp. El cuarto es francés, un Marsella que tuvo que resolver desde los once pasos un duelo a cara de perro con Benfica (3-3 global y 4-3 el desempate, luego de 120´ de refriega).

¿Qué equipo tu mal entierra?… El Puebla. ¿Y qué escuadra a todo enfermo sana?… La Franja. Tijuana tardó en enterarse, para espabilar le hicieron falta un gol en contra (Sansores, 45´) y la reprimenda del Piojo en el vestidor, pero a la vuelta del descanso encontró pronto el empate (48´: Zúñiga, cabeceando solo y su alma), casi enseguida sobrevino la expulsión del anotador poblano –codazo y roja– y ya era cosa de tiempo que el local, echado hacia delante, contara con nuevas ocasiones de gol. A los 66´, Sebastián Olmedo repitió con calca su conocido pasecito de gol al atacante contrario y Álvarez fumigó a la Araña atracándose de balón (66´); y tan a gusto quedó con su hazaña que a poco armaba una doble pared de libro con la estatuaria zaga poblana nada más mirando cómo Castañeda la empujaba suavemente a la red.

El júbilo que se apoderó entonces del estadio Caliente y se justificaba porque los seguidores de Xolos no los habían visto ganar un solo encuentro en todo el año. Pero para eso está el Puebla: para curar de sus cuitas al doliente y levantarle el ánimo al deprimido. Fórmula que, de nuevo, funcionó sin tropiezos. Y si no cayeron más goles será porque el equipo del Piojo Herrera es bastante malo. Aunque no tanto como el rival que tuvo delante. Ahora, los de Tijuana reúnen 14 unidades y ocupan el lugar 15 de una tabla cuyo colero absoluto ya sabe usted quién es, y las razones por las qué permanece estacionado en lo más profundo del sótano con 5 puntos de 48 posibles.

Definitivamente, es ésta del Clausura 2024 la peor campaña del Puebla en sus 80 años de historia.

Jornada 16. Si el América fuera el super equipo que algunos pretenden difícilmente habría doblado la cerviz como lo hizo el sábado en CU. Se había puesto en ventaja antes de que cualquier otra cosa sucediera (19´: Henry Martín por penalti inocente de Monroy sobre el clavadista Zendejas; gol 100 en la cuenta personal de Henry), pero quiso administrarse y terminó pagando las consecuencias; primero fue Rivas quien aprovechó un tiro libre lanzado por Leo Suárez para cabecear en plancha al rincón más lejano de Malagón (38´), y más tarde el propio Suárez, tomando un balón suelto en el área para ponerla en la red con zurdazo pegado al primer poste (59´). No revistió importancia la expulsión de Bryan Rodríguez (90+1´), por patear sin balón al Chino Huerta, en la única contribución del Chino al triunfo de su equipo.

Otro multimillonario que flaqueó fue el Monterrey, superado en todo y por todo en León por los esmeraldas (2-0, goles de Viñas y Mena), que aprovecharon el ya clásico ir de más a menos de los equipos del Tano Ortiz. En cambio, Tigres, la otra potencia económica de la Liga MuyX, sacudió como tapete al Necaxa, que se venía caracterizando por su solidez pero se vio desarbolado y exhibido en el Volcán (5-2).

En el reino de las medianías, el Guadalajara aprovechó la debilidad del Querétaro para poner a soñar a sus todavía multitudinarios fanáticos (2-0), en tanto Juárez confirmaba su mejoría de visita en Mazatlán (0-2) y el Pachuca hacía lo propio ante Santos en Torreón (0-2). La otra victoria visitante le permitió al Toluca resarcirse de la paliza del América ocho días atrás imponiéndole al San Luis en su casa el mismo 1-5.

Tabla y vísperas. Cuando ya solamente queda una jornada por jugarse, el campeón América continúa al frente de la procesión pero su ventaja sobre el Toluca se reduce a un golecito (+17 vs +16), pues ambos suman 32 puntos por 29 de Monterrey y Cruz Azul (pendiente su partido de anoche contra el Atlas), 28 de Tigres, Pachuca y Guadalajara, 27 de Necaxa, 26 de Querétaro, León y Pumas.

Van 11 hasta ahí y está claro que a los últimos nadie los moverá del primer repechaje, al cual pueden colarse, sin importar su mediocre desempeño, Juárez, Santos y Mazatlán, los tres con 15 unidades por 14 de Xolos y 13 de Atlas y San Luis, que así y todo aún aspiran a alcanzar la pachanguera preliguilla, sienmdo el Puebla (5) el único sin posibilidades de nada que no sea terminar cuanto antes la pesadilla que ha sido este Clausura 2024 para el histórico club franjado. Para colmo, nos toca cerrar contra el América, que no querrá verse relegado al segundo puesto y vendrá por todo y con todo el viernes al Cuauhtémoc, también conocido como la “canasta básica”.

GP de China. Victoria número 58 y cuarta del año para Max Verstappen, con cerca de 20´´ de ventaja sobre Lando Norris, que rompió con su McLaren la posibilidad de otro 1-2 de Red Bull, desliz achacable a la inexplicable demora de la dirección de la escudería austriaca para llamar a Sergio Pérez al cambio de llantas. De modo que el mexicano tuvo que conformarse con el tercer lugar, seguido por los dos Ferraris (Leclerc delante de Sainz), y tras ellos Rusell (Mercedes), Alonso (Aston), Pisatri (Williams), Hamilton (Mercedes) y Hulkenberg (Haas).

De tal manera le está quitando emoción al campeonato la insultante superioridad de Verstappen que la dirección de las transmisiones por televisión ya casi no enfoca al líder de la carrera y procura mantenernos entretenidos con cualquier disputa que involucre dos o tres autos así rueden más cerca de la cola que de la punta. En cuanto a Pérez, parece que se está poniendo las pilas ante los rumores de que pudiera estar en riesgo su asiento en Red Bull para 2025.

La carrera sprint celebrada la víspera también se la llevó Mad Max de calle con más de 9´´ de ventaja sobre Hamilton. Checo, que arrancó mal, aprovechó con astucia un duelo de los Ferraris con Alonso a falta de dos vueltas (17/19) para dejarlos discutiendo entre ellos y colarse al tercero, lo que le representa 6 puntos nada despreciables.