El Infonavit ya no tiene injerencia en los predios de La Margarita, dicen los vecinos

Vecinos de La Margarita señalaron que el Infonavit ya no tiene injerencia en la propiedad de los terrenos que conforman la unidad habitacional, pues el fideicomiso que lo involucraba concluyó en el año 2000, por lo que es el ayuntamiento el encargado de evitar invasiones en la zona.

Los colonos pusieron en duda que exista un litigio entre el Infonavit y ejidatarios de la junta auxiliar de San Baltazar Campeche por un predio de 2.5 hectáreas que presuntamente fueron invadidas por estos últimos, pues insistieron en que el organismo federal ya no tiene nada que ver con la propiedad de los terrenos.

El martes, los vecinos ofrecieron una conferencia de prensa en la que denunciaron el caso y solicitaron la intervención de las autoridades municipales a fin de clausurar la obra.

Este miércoles, el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, fijó una postura sobre el tema mediante la que señaló que existe un pleito legal entre las dos partes referidas, por lo que la Comuna está a la espera de que haya una resolución judicial al respecto.

El funcionario mencionó que mientras el litigio se resuelve, el gobierno capitalino ha clausurado las obras en diferentes ocasiones; sin embargo, los encargados de las mismas han violado los sellos de clausura y han continuado con las labores de edificación. Incluso, comentó que cinco empleados fueron presentados ante un juez cívico.

Sobre el tema, los colonos mencionaron que es poco probable que haya un litigio por parte del Infonavit, pues recordaron que este sí tuvo injerencia en el fideicomiso que se conformó en la década de los 70 pero su vigencia concluyo en el año 2000, por lo que los terrenos pasaron a ser completamente propiedad de los trabajadores que los compraron para dar paso a la conformación del multifamiliar.

De cualquier manera, pidieron a las autoridades municipales transparentar el caso y dar a conocer el número de expediente del juicio, así como los pormenores del tema.

Mientras tanto, mencionaron que este mismo martes presentaron una petición a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano para que derriben las casa que ya se construyeron, al insistir en que se encuentran en propiedad privada.