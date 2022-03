El INE militante

Por si fueran pocas las actitudes asumidas por los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que mucho se ha dicho, han convertido al INE en una organización militante Contra el gobierno de la Cuarta Transformación. Por supuesto, esta posición militante, que aleja al INE de la democracia, viene de tiempo atrás y podemos ubicarla en dos grandes hitos: 2006, con el escandaloso fraude cometido en favor de Felipe Calderón, quien, haiga sido como haiga sido, usurpó la Presidencia de la República al margen de la voluntad popular que, desde entonces, favorecía al hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; luego, en 2012, solapó y se hizo cómplice de la perversión de la democracia electoral, que permitió llevar al Ejecutivo a Enrique Peña Nieto, frívolo presidente manipulado por la mafia del poder, sí, esa que tiene el verdadero poder político porque tiene el poder económico. En 2018, no fue posible desoír la decisión de los más de 30 millones de mexicanos, quienes a golpe de votos impidieron cualquier tentación de fraude. Sin embargo, las actitudes, sobre todo del actual presidente del INE, Lorenzo Córdova, amanuense de Ciro Murayama, han mostrado su talante opositor, que los ha llevado estar dispuestos a bloquear y aislar al presidente López Obrador en el proceso de revocación.

Cuando se aprobó la consulta revocatoria, el INE exigió más recursos económicos para cumplir con su obligación constitucional: llevar a cabo el proceso de revocación de mandato. Invocando la supuesta falta de recursos para llevar a cabo el ejercicio democrático, ni siquiera se intentó aplicar la política de austeridad para evitar cualquier gasto superfluo, que muchos hay en el INE. Como no se lograron los recursos externos, los consejeros tomaron revancha y decidieron abrir, para recibir los votos el 10 de abril, fecha en que culmina el proceso revocatorio, sólo 57 mil casillas, correspondientes apenas a una tercera parte de las 160 mil establecidas en la ley electoral, que deben ser las mismas instaladas en la última elección presidencial. Lo grave de esto, es que, por lo disperso y alejado de las casillas, el INE obstaculiza la participación ciudadana en la revocación, cuya responsabilidad no asume el Instituto, pues la traslada a las autoridades imposibilitadas para ampliar el cuantioso presupuesto anual del INE; pero también resulta grave la posibilidad de que, con esta limitación, pueda surgir una “trampa legal”, pues el INE sabe bien cuáles son las casillas donde el bloque opositor obtiene la mayor votación y, pudiera ser, que sean esas casillas las seleccionadas para recibir la votación.

Otra notoria actitud sesgada, por no decir facciosa, del INE, es su constante censura a quienes buscan incentivar la participación ciudadana en el proceso de revocación, peor si los ciudadanos impulsan la ratificación del mandato del presidente López Obrador; Se han prohibido las expresiones de los funcionarios públicos o de los representantes populares; aún más, se ha propuesto el despropósito de suspender la transmisión de las “mañaneras”, o prohibir la información sobre las actividades gubernamentales, entre otras, las obras públicas concluidas y puestas en marcha, como si eso no contara en la permanencia o la pérdida de confianza sobre el titular del Ejecutivo, que es lo que se pide en la boleta de votación; incluso, la Cámara de Diputados ha tenido que presentar una controversia constitucional contra la Comisión de Quejas del INE, respecto de la petición del PAN de aplicar medidas cautelares al presidente López Obrador pues, dijeron, sus comentarios no son sino “propaganda electoral”. La Suprema Corte está por decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acuerdo del INE, mientras el presidente López Obrador se mantuvo sin pronunciar palabra en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

En fin, todo aquello que aleja a la población de las decisiones fundamentales para orientar el rumbo del país, atenta contra la democracia y el INE obstaculiza la participación ciudadana en el proceso revocatorio. Lo cual, se quiera o no, abona a la necesidad de una reforma electoral.