EL IEE DEBE RENOVARSE

Documentación en poder de este medio informativo revela que el secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado (IEE), César Huerta Méndez, es el responsable del retraso con el que se aprobaron las candidaturas de este año, situación que desencadenó un sinnúmero de desaciertos por parte del órgano comicial en el mes previo a la elección del 6 de junio pasado, incluidos los errores en la impresión de las boletas electorales, cuya corrección costó a la hacienda pública 5 millones de pesos.

Dicho material devela que el órgano comicial autorizó las postulaciones la madrugada del 4 de mayo pasado “sobre un listado con el que no se contaba”, debido a que César Huerta estuvo recibiendo documentación de los partidos cinco días después del plazo autorizado e incluso dio entrada a un expediente de manera posterior a la aprobación del registro.

Lo anterior no solamente compromete su desempeño, sino el del conjunto de consejeros, ya que aprobaron candidaturas en una situación muy irregular, y que a lo largo del proceso electoral, incluido el día de la elección, mostró una serie de inconsistencias y dificultades que marcaron un gran desaseo dde parte del órgano electoral.

Decíamos en algún momento que no solamente hubo retrasos en resolver impugnaciones y decisiones de última hora, sino en la operación misma del proceso, cuando por ejemplo se suspendió en días previos a la elección, el reparto de los paquetes electorales en por lo menos nueve de los 26 distritos de Puebla, por errores en la impresión de las boletas a diputados locales que tuvieron que rehacerse.

Por ello la renovación de los consejeros resultaría pertinente, ya que demostraron en este ejercicio no contar con el profesionalismo que un instituto electoral requiere para hacer frente y llevar a buen término futuras elecciones.

