El gobierno sigue apostando a EUA, una economía en declive

El 1 de mayo de 2024 el presidente de la República dijo que “somos los promotores de la inversión, vía nearshoring, en el país”, reiteró “que es una tarea que realizó con Trump -en su momento- y con Biden”. Añadió que “no fue algo natural o espontáneo, es algo que llevó trabajo para no tener tanta dependencia de Asia”. Y ello se inscribe dentro de “la idea de tener un bloque continental para competirle a China. Somos de los países más atractivos para la inversión foránea; el país tiene futuro”.

El presidente de México sigue apostando en la entrada de inversión extranjera y mayor integración con EUA ante la falta de política económica para impulsar el crecimiento. Promueve la inversión extranjera vinculada a las cadenas de producción y distribución que está dejando a China para relocalizarse cerca del principal mercado del mundo, que es Estados Unidos.

En dicha conferencia matutina, dijo que promueve junto con EUA y Canadá impulsar la autosuficiencia para disminuir la dependencia de China. Así, el gobierno mexicano se viene sumando a los intereses de Estados Unidos en la guerra comercial que este país tiene frente a China. México no tiene capacidad productiva para avanzar en la autosuficiencia, y EUA por más esfuerzos que hace en dicha dirección tiene la pelea perdida frente a China, la cual por más de 30 años viene creciendo dos-tres veces más que EUA. La participación en las exportaciones mundiales de bienes y servicios de EUA en el 2000 era de 13.73% y la de China fue de 3.17%, en cambio en 2020, la participación de EUA pasó a ser de 9.56% y la de China 11.85% (Datos del Banco Mundial), lo que evidencia como EUA ha venido perdiendo presencia en el comercio mundial.

La economía estadounidense ha venido impulsando al sector financiero, lo cual es incompatible con el sector productivo y de ahí la desindustrialización en dicho país. En la década de los ochenta la industria manufacturera representaba 20% del PIB y actualmente solo representa 10%. Igual situación enfrentan el resto de los países del G 7 (Japón, Alemania, Reno Unido, Francia, Italia y EUA) y no hay reversa. La industria se fue a China y al Sudeste de Asia. Los países del G 7 están siendo desplazados por los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sud África). En 2020 el PIB de los países del G 7 era igual a los países de los BRICS y en 2023 el PIB del G 7 era 29% del PIB mundial y el PIB de los BRICS era 33% del PIB mundial (Datos de Richard Wolf, www.democracyatwork.info).

A pesar de que el presidente dijo que “en América del Norte deben instrumentarse acciones a largo plazo para consolidar a la región e incrementar su potencial económico”, ello no está aconteciendo en México. El gobierno de EUA con su política industrial de 2022 está promoviendo el desarrollo tecnológico y la sustitución de importaciones a través de otorgar subsidios a sus empresas, como a aquellas que entren a su país, y México no tiene los recursos para aplicar igual política. Con las altas tasas de interés predominantes, el peso fuerte y la austeridad fiscal, no existen condiciones para impulsar la inversión productiva para avanzar en el auto abasto y depender menos de importaciones provenientes de China. Y por su parte, EUA debió haber instrumentado su política industrial hace décadas, y no cuando ya tiene la pelea perdida.

Las diferencias de crecimiento que se han venido configurando entre los diferentes países, se traducirán en desigualdades en el nivel de ingreso y de vida de la población y México es aliado y subordinado a los intereses de una potencia que va en decadencia, y que los acuerdos comerciales establecidos le han quitado manejo soberano de su política económica e internacional a favor de los objetivos nacionales. El T-MEC le impide a México realizar acuerdos comerciales con China y además el gobierno de EUA presiona a México para que no acepte entrada de empresas chinas que comprometan su seguridad nacional, llámese mayor presencia de China en su mercado nacional.

México debe recuperar su autonomía y el manejo de la política económica y comercial para impulsar condiciones tecnológicas, productivas y financieras que impulsen su crecimiento, así como para realizar acuerdos económicos con aquellos países donde pueda obtener ventajas y no ceñirse a tratados comerciales que le limitan su capacidad de diversificar y ampliar sus relaciones comerciales y económicas con otros países.