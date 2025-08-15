El gobierno no puede combatir por sí solo la inseguridad, necesita coordinación con la sociedad organizada: Armenta

El gobernador Alejandro Armenta reconoció este jueves que aún existe un amplio trabajo pendiente para garantizar la seguridad en el estado. En este sentido, subrayó que, pese a que han pasado administraciones de distintos partidos políticos, la incidencia delictiva no ha presentado cambios sustanciales.

A pesar de la presencia de más de 600 integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como de cuerpos de seguridad estatales y municipales, el mandatario admitió que el gobierno no puede enfrentar la inseguridad por sí solo. Por ello, explicó que la estrategia se centra en reforzar la coordinación con la sociedad mediante la integración y participación activa de comités vecinales.

“Ningún gobierno puede hacer las cosas por sí mismo; para ello es fundamental la participación ciudadana. No queremos que enfrenten directamente a los delincuentes, queremos que nos ayuden a organizar para que sean las fuerzas de seguridad las que acudan, pongan orden y protejan a sus familias”, afirmó.

Armenta reconoció que, aunque desde el inicio de su administración los delitos han disminuido, el problema persiste: “El acto delictivo es como una cañería con muchos hoyos. Tapas uno y te brinca por el otro. Tapas otro y vuelve a salir por otro lado”, expresó.

Además, señaló que la crisis de seguridad en Puebla se agravó entre 2018 y 2024 debido a la inestabilidad política derivada de los cambios constantes de gobernador y gabinete en ese periodo.

“Durante un sexenio, Puebla tuvo varios gobernadores y una gobernadora, por razones de salud o accidentes. La falta de continuidad genera inestabilidad y caos”, sentenció.

Explicó que con cada cambio de mandatario se sustituyen los mandos de seguridad y los titulares de dependencias, lo que implica semanas o meses de adaptación. Mientras tanto, la delincuencia sigue operando y, en ese lapso, se han dado infiltraciones del crimen organizado en instancias gubernamentales.

“El acto delictivo, cuando lo llevan grupos organizados, tiene continuidad. Ellos aprovecharon para infiltrarse”, añadió.

En cuanto a la estrategia basada en comités vecinales, formados por 18 habitantes de cada colonia o junta auxiliar, el gobernador recordó que el programa de alarmas vecinales, equipadas con cámaras de seguridad en zonas de alta incidencia delictiva, arrancó en la capital, y que el segundo municipio en incorporarse será Cuautlancingo.

Durante la entrega de apoyos para obras comunitarias en Cuautlancingo, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, Armenta recordó que se trata de una inversión cercana a los 22 millones de pesos para 68 proyectos seleccionados en asambleas locales. Subrayó que estas obras buscan no solo mejorar infraestructura, sino ofrecer oportunidades de desarrollo que prevengan el delito.

Por su parte, el secretario de Bienestar, Javier Aquino Limón, precisó que en menos de 250 días de gobierno se han realizado 4 mil 859 asambleas comunitarias en todo el estado, logrando al menos una obra en cada uno de los 217 municipios. En la microrregión 18 se concretaron las 68 acciones antes mencionadas, con una inversión que supera los 22 millones de pesos.

Finalmente, la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Rebeca Bañuelos, entregó un Centro de Transformación de Residuos con compostadora y recicladora de plástico, financiado con 1.28 millones de pesos. Este proyecto fomenta la economía circular, impulsa el reciclaje y reduce el impacto ambiental, resaltó la secretaria.

“Si no reutilizamos, condenamos al planeta. Cada plástico puede tener una segunda vida”, concluyó.

