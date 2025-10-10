Jueves, octubre 9, 2025
NoticiasInternacional

El gobierno israelí aprueba acuerdo de paz con Hamas

Palestinos se reúnen tras el anuncio de que Israel y Hamas acordaron un alto el fuego en Gaza frente a la sede del comité egipcio, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 9 de octubre de 2025. Foto Xinhua
Palestinos se reúnen tras el anuncio de que Israel y Hamas acordaron un alto el fuego en Gaza frente a la sede del comité egipcio, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 9 de octubre de 2025. Foto Xinhua
La Jornada

Sputnik y The Independent

Jerusalén. El gobierno de Israel aprobó este jueves en una sesión extraordinaria el acuerdo con el movimiento palestino Hamas para la liberación de todos los rehenes retenidos en la franja de Gaza, con lo cual entrará en vigor el alto el fuego, según se establece en el plan del presidente estadounidense, Donald Trump.

Consulta: Embajadora de Israel en México minimiza cantidad de víctimas en Gaza: “¡lo lamentamos mucho!”; niega genocidio

“El gobierno autorizó el acuerdo para la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos”, precisó el comunicado oficial de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Ahora, el ejército israelí se retirará a una zona más pequeña de Gaza y comenzará el plazo de 72 horas para la liberación de los rehenes israelíes y los prisioneros palestinos.

Según medios israelíes, Itamar Ben-Gvir, ministro de seguridad nacional de línea dura que se opone a la liberación de presos palestinos, y Bezalel Smotrich, ministro de finanzas de extrema derecha, votaron en contra del acuerdo.

Está previsto que el Tribunal Supremo israelí escuche las peticiones contra la liberación de los prisioneros palestinos dentro de 24 horas tras la aprobación del acuerdo, pero se espera ampliamente que no intervenga, informó The Guardian.

Puedes leer: EU enviará 200 soldados a Israel para supervisar alto el fuego en Gaza

Temas

Más noticias

Internacional

EU enviará 200 soldados a Israel para supervisar alto el fuego en Gaza

La Jornada -
Ap Washington. Estados Unidos enviará alrededor de 200 soldados a Israel para apoyar y monitorear el acuerdo de alto el fuego en Gaza como parte...
Internacional

Pese a acuerdo de paz, Israel mantiene ofensiva en Gaza: Francesca Albanese

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, denunció que tras el...

Últimas

Últimas

Relacionadas

EU enviará 200 soldados a Israel para supervisar alto el fuego en Gaza

La Jornada -
Ap Washington. Estados Unidos enviará alrededor de 200 soldados a Israel para apoyar y monitorear el acuerdo de alto el fuego en Gaza como parte...

Pese a acuerdo de paz, Israel mantiene ofensiva en Gaza: Francesca Albanese

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, denunció que tras el...

Se firmó versión final de la primera fase de acuerdo de paz: Israel

La Jornada -
Sharm el Sheij. Israel afirmó este jueves que todas las partes firmaron la versión final de la primera fase del acuerdo con Hamas para...

Más noticias

EU enviará 200 soldados a Israel para supervisar alto el fuego en Gaza

La Jornada -
Ap Washington. Estados Unidos enviará alrededor de 200 soldados a Israel para apoyar y monitorear el acuerdo de alto el fuego en Gaza como parte...

Pese a acuerdo de paz, Israel mantiene ofensiva en Gaza: Francesca Albanese

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, denunció que tras el...
00:00:56

Notifica la Corte Suprema de NY a Salinas Pliego de multa por 21 mdd

La Jornada -
La Corte Suprema del estado de Nueva York publicó ayer la notificación oficial con la que se multa al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025