Miércoles, septiembre 17, 2025
NoticiasEstado

El gobierno estatal reforzará la seguridad en Tehuacán ante ola de violencia, anuncia Francisco Sánchez

Elizabeth Rodríguez Lezama

El gobierno del estado reforzará la seguridad en Tehuacán ante la ola de violencia que se vive, así lo anunció Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública del estado (SSP) luego de que la mañana de este miércoles se perpetró otro ataque armado en el que salió lesionada una menor de cinco años. Reconoció que el municipio tiene una incidencia delictiva fuera de lo común.

Francisco Sánchez sostuvo nuevamente que hay una disputa entre dos bandas delictivas denominadas Los Casas y Las Burras que, desde hace 20 días, aproximadamente incrementaron sus acciones de violencia, a partir de la doble ejecución de dos mujeres, lo que obliga a que el estado intervenga para impedir que se continúe con esos hechos delictivos en el municipio.

Si bien no aseguró que el ataque de este miércoles contra una mujer y su pequeña hija esté relacionado con esa disputa de bandas delincuenciales, sí expuso que hay esa posibilidad, ya que hace medio año el domicilio colindante con el de las víctimas de este hecho fue baleado, lo que sugiere que en esa ocasión los agresores se equivocaron de casa.

El director sostuvo que desde que inició la gestión estatal se hizo un diagnóstico en materia de seguridad de todos los municipios en el cual se incluyó a Tehuacán entre los de mayor prioridad por representar una incidencia delictiva fuera de lo común.

Hay una estrecha relación con el director de Seguridad Pública municipal y se tendrá una reunión para plantear estrategias que frenen la ola de ejecuciones y agresiones armadas; se pretende enviar más elementos de la Policía Estatal según lo que adelantó Sánchez González, quien prefirió no revelar el número de agentes que serán enviados.

Sobre las bandas delictivas en disputa que ya tienen identificadas, indicó que operan no solo en el municipio, sino en toda la región, motivo por el cual es necesaria la intervención de Seguridad Pública estatal, lo cual se espera que ocurra en breve, dado que esto hechos violentos han sembrado temor en la ciudadanía que ya hace patente su exigencia a las autoridades para poner un alto a la inseguridad en el municipio.

