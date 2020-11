El gobierno estatal no planea traslado de Eukid Castañón a un penal federal: Barbosa

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, descartó que Eukid Castañón vaya a ser trasladado a un penal federal por petición de su administración y dijo que esa es una versión que el morenovallista filtra a medios justo por el temor de que se le cambie a una cárcel de mayor seguridad.

“El señor Castañón está detenido en Tepexi en un reclusorio de mediana seguridad, están garantizados sus derechos: presenta amparos, todos se les niegan. Sobre las torturas (que dice haber sufrido el morenovallista), ya vinieron a inspeccionar su estado físico y encontraron que todas las lesiones que decía tener no existen”, expresó ayer el mandatario en su rueda de medios.

Y abundó sobre el principal operador político del morenovallista “no puede decir que está en riesgo, no pude decir y créanme que ese análisis de mandarlo a un reclusorio federal es algo que él ha sido quien lo ha filtrado porque tiene temor de eso, de que pudiera, la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Subdirección de Reclusorios pedir esa situación, que sería perfectamente legal, créanme que no, no la tiene considerada”.

El titular del Poder Ejecutivo añadió que Castañón Herrera le toman el pelo: “Porque hay gente que hasta lo extorsiona con noticias falsas, con rumores, pero no, el gobierno no tiene esa ruta de solicitar enviar al señor Castañón afuera porque está muy bien en Tepexi, ahí el gobierno, el sistema lo cuida bien: le dan sus tres comidas diarias, le proporcionan todos sus medicamentos, tiene un lugar para estar seguro y para que él tenga acceso a la justicia, tenga acceso a la justicia, para que pueda utilizar todos los mecanismos de ley para su defensa. No está incomunicado de nadie, sus abogados lo van a ver, ustedes deberían echarle una visitadita, ustedes que lograr trataron mucho, a lo mejor les puede contar muchas cosas”.

En un tema relacionado, en la misma rueda de medios, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, señaló que en relación al seguimiento de las personas privadas de la libertad, se sigue el monitoreo de las seis que fueron diagnosticadas con Covid-19; mientras que, sobre los fallecimientos de migrantes poblanos en el extranjero, confirmó el deceso de un conciudadano más, con el que incrementó a 499 el número total de poblanas y poblanos que han perdido la vida en Estados Unidos a causa de esta enfermedad.

De esta manera, Méndez Márquez reiteró que este gobierno de la cuarta transformación tiene el compromiso de velar por la salud de las y los poblanos a la par de incentivar la reactivación económica en la entidad, en un marco de seguridad sanitaria para todas y todos, prevaleciendo la gobernabilidad democrática.