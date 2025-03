El gobierno del estado está peleando con un enemigo que no existe, responde el movimiento antorchista

Tras reiterar que Antorcha Campesina no está dirigiendo a los paristas de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), el líder de la organización en el estado, Juan Celis Aguirre, dijo que el gobernador Alejandro Armenta, “se está peleando con un enemigo que no existe”, pues la organización no tiene problemas con el titular del Poder Ejecutivo, ni los quiere tener.

En ese marco, el dirigente advirtió que los señalamientos del mandatario se enmarcan en la disputa por la rectoría que se verifica este año y de la cual, afirmó, su movimiento es ajeno.

En una rueda de medios, acompañado de la plana mayor del antorchismo local, Celis Aguirre, dijo que Antorcha está siendo tomado como “chivo expiatorio”, pues aunque reconoció que hay estudiantes de su organización que pueden estar participando de las movilizaciones, también los hay de partidos como Morena y el PRI, lo cual no implica que las juventudes antorchistas estén liderando las movilizaciones.

Advirtió que en el pasado “era de todos conocido” que la universidad estuvo controlada por el Partido Comunista, en la rectoría de Alfonso Vélez, y luego por el PRI, con los rectorados de José Marún y Enrique Doger.

