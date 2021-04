El gobernador insta a líder del PAN en Puebla a revisar antecedentes de sus candidatos

Luis Miguel Barbosa instó a la dirigente panista, Genoveva Huerta a revisar los antecedentes de sus candidatos antes de declarar que el gobierno estatal ha emprendido una persecución política contra los abanderados que tienen abiertos procesos, como Jesús Giles Carmona y Luis Cobo Fernández.

Giles Carmona es candidato del Partido Acción Nacional (PRI) a la presidencia municipal de Ocoyucan y está sometido a proceso porque supuestamente se ostentó como abogado en un juicio, careciendo de título profesional, en tanto que Cobo Fernández -quien fue detenido esta semana por presunta malversación de fondos públicos- es postulado a la alcaldía de Tehuacán por la alianza que el instituto político derechista fraguó con el PRI y el PRD.

El pasado lunes, Genoveva Huerta, líder estatal del albiazul en Puebla, aseguró que los casos de Giles y Cobos son muestra de la persecución que desde el Poder Ejecutivo encabezado por Barbosa Huerta se hace a los abanderados opositores, con el objetivo de favorecer al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

- Anuncio -

Ayer, en la rueda de medios que ofreció desde Casa Aguayo, al mandatario estatal le preguntaron su opinión sobre las declaraciones de la dirigente panista y Barbosa contestó:

“Si Jesús Giles no tuviera un hecho que se le investigara no estaría sujeto a proceso. En el caso del señor Cobo no sé ni por qué esté detenido. Son señalamientos naturales, respuestas naturales de la dirigente estatal del PAN, es parte normal de lo que responde para presentarse en la defensa, pero mejor primero que revisen quiénes son sus candidatos para que no se vean metidos en estas cosas: una cosa son los procedimientos legales y otra cosa son las visiones políticas, en absoluto”.

El exdirigente estatal del PAN Jesús Giles Carmona y candidato del PAN al ayuntamiento de Santa Clara Ocoyucan, compareció el pasado viernes en la Casa de Justicia de Puebla pues fue señalado de no acatar las medidas cautelares que el organismo le dictó anteriormente para que no hiciera uso de su título y cédula profesional de abogado pues se presume que no son legales.

Incluso se especuló que afuera del inmueble había presencia de policías ministeriales en espera de ejecutar una eventual orden de aprehensión, lo cual no sucedió.

Luis Cobo Fernández fue detenido en Tehuacán mientras hacía fila para ser vacunado vs el Covid-19. Se le acusa de haber malversado presupuesto del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de ese municipio, cuando fue su titular, y de no haber pagado una indemnización a ejidatarios.