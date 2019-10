El gatopardismo municipal (de Román Lazcano a Gonzalo Castillo, dos síndicos gandallas)

El hombre es un animal de costumbres, y a veces una bestia sin memoria, y cuando no se echa mano de los recuerdos (por incómodos) la historia tiende a repetirse. Es lo que el gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche acuñó como Teoría del Eterno Retorno.

La historia no tiene pierde y la he venido contando desde hace más de un año sin obtener respuestas. Lo grave de la situación es que esta trama no solo me incumbe a mí, sino a todo aquel que lea este artículo, y más: a quienes no lo lean, es decir, les concierne a todos los poblanos.

Me gustaría comenzar este texto a la manera de Ítalo Calvino:

Amable lector: estás a punto de empezar a leer el nuevo artículo de Carlos Meza. Recógete. Aleja de ti cualquier otra idea. La puerta es mejor cerrarla. Adopta la postura más cómoda: sentado, tumbado aovillado acostado o…

Ahora sí, ya que tengo tu atención, escucha.

Si bien es cierto que vivimos una época en la que afortunadamente las mujeres han obtenido el lugar que merecen dentro de la sociedad; un tiempo en el que ellas, las mujeres, ostentan ya puestos de poder, por desgracia no todas ellas han sido dignas de estos puestos, ya que han defraudado la confianza, no solo de todas las mujeres que las han apoyado, sino de todos aquellos que depositaron en ellas su voto.

El primer caso debió ser el botón de muestra para que el segundo no se replicara; sin embargo, y como bien dice Nietzsche, todo vuelve. Lo bueno y lo malo. Y en este caso es lo malo, lo jodido y lo lamentable lo que ha retornado en espiral.

Desde hace un poco más de un año, cuando Claudia Rivera arribó a la presidencia, llegó acompañada de una horda de ágrafos e improvisados, pero eso en este país no es novedad, lo asombroso fue que, pese a que llegaba abanderada y cobijada por la fecunda promesa de “no robar, no defraudar y no traicionar” de la 4T, Rivera trajo consigo a un personajillo sórdido: el síndico Gonzalo Castillo Pérez.

El que debía fungir como defensor del pueblo, pronto sacó las uñas y se le vio la cola. Una cola muy larga y retorcida. Cola de lagarto; de esas que intentan pasar por buenas colas pero que no son más que colas camufladas.

Quien esto escribe pronto encendió la luz amarilla. ¡Alerta, presidenta!, tiene usted una alimaña reptante deambulando por los pasillos de Palacio Municipal, dije. Pedí audiencia, hice una campaña permanente de quejas en Twitter, arremetí –sin y con acritud– en los distintos medios impresos donde escribo. Nada. Claudia Rivera se tapó los oídos para no escuchar ni los cantos de las sirenas ni las demandas del pueblo (hombres y mujeres que vieron en ella una opción diferente). La respuesta fue ominosa: silencio e indiferencia.

Y mientras todo esto sucedía, el síndico siguió haciendo pingües negocios. En vez de velar por la justicia, el tal Gonzalo Castillo engordaba su lista de tropelías. En su momento, y a muy buen tiempo para revertir los estragos de la ineficacia de gobiernos pasados, advertí que el síndico arrastraba un historial negro del pago de una expropiación añeja de 18 millones de pesos, cuando todavía podía litigarse el asunto, defender al municipio, y así usar esos recursos destinándolos hacia la mejora de políticas públicas (bacheo, drenaje, seguridad, etcétera). En vez de proceder de esa manera (la que se espera de un gobierno honesto) es ostensible que él (el síndico) alcahueteado y en contubernio con Rivera Vivanco, llevaron a sus arcas personales (que no a las municipales) más de 8 millones de pesos.

Mis consignas fueron ignoradas, y muy por el contrario, la administración de la alcalde ha ido en picada causando una catástrofe, tanto así que hasta el propio gobernador Barbosa acudió al primer informe de la susodicha no para aplaudirle, sino para hacer evidente su descontento. Y mientras tanto, Claudia sonríe con esa mueca indescifrable de los legos, de los que no saben en dónde esconder la cabeza porque simplemente ignoran que la traen puesta sobre los hombros.

Amable lector: ahora abre la puerta. Corre las cortinas de las ventanas. Cambia de posición. Fúmate un cigarro o apura tu copa. Haz esos movimientos porque la historia que viene puede parecerte conocida. Es la repetición de una misma narrativa. La variación en torno al tema. Finalmente toda variación es una suerte de repetición. Sólo cambian los rostros de los protagonistas.

Hace más de diez años, Puebla daba un paso agigantado en torno al tema de la equidad de género. Los poblanos dejaron atrás su conservadurismo y su machismo, y dieron su voto de confianza a Blanca Alcalá para encabezar el primer ayuntamiento liderado por una mujer. El PRI aún no salía completamente del closet travestido de PRIAN. Las cosas parecían marchar al ritmo de la modernidad, sin embargo, en lugar de poner en alto al partido y al género, reinó el gatopardismo. Alcalá se hizo acompañar de una panda de tunantes, de hienas hambrientas que bañaron de lodo la escena. Una vez más, amable lector, aparece un síndico sátrapa: Román Lazcano Fernández, quien trae en las venas la marca indeleble de la traición y el doble juego. Algo aprendió bien Lazcano de su progenitor, como haber fundado un “colegio” de abogados patito para medrar políticamente. Lo digo con conocimiento de causa, y que el lector no se apee ni se acongoje de que hable así del más viejo de los Lazcano pues, como dice un gran escritor austriaco: ni la vejez ni la muerte cambia a las personas, así pues, quien fue corrupto envejecerá y perecerá siendo un corrupto; el desleal, desleal y el tiempo no expía pecados añejos.

Entre las pillerías que llevó a cabo Román Lazcano (con la venia y participación de su jefa, Blanca Alcalá) destaco una: de manera deliberada, con toda falta de probidad y coludido con los abogados de la empres DISA, negoció el patrimonio de los poblanos. El costo de esta trama pestilente ascendió a más de 40 millones de pesos, cuando hubo opción de detener la transa a tiempo. Habíamos elaborado el recurso de amparo en revisión para que la SCJN conociera del mismo, con los argumentos suficientes para revocar el fallo que condenaba al municipio a tan reprobable e indigno pago. Román Lazcano sólo debía firmarlo en su calidad de síndico, actividad que desempeñó durante el trienio de Blanca Alcalá (firmón nuestro); extrañamente en esta ocasión se negó una y otra vez a defender el erario municipal. ¿La razón? En connivencia con Blanquita, negociaron con los abogados de DISA, un moche de más de diez millones de pesos. El entonces tesorero, Javier Ramírez Carranza, por órdenes de la alcaldesa desembolsó más de 50 millones de pesos a la empresa de marras. Román Lazcano, demostró que pese a su juventud tenía la cola muy larga.

A guisa de comentario, este paleto se ha convertido en asesor jurídico del homeless político, José Juan Espinosa, operando tras la cortina de el Colegio de abogados que fundara don “Matatena”, quien hoy se dedica a devorar las famosas sardinas de cacahuate hervido en el zócalo de Huauchinango. Y surge la pregunta, ¿y quién asesora al güero de rancho?, me refiero a Román, por supuesto.

Mis asertos sobre el caso DISA pueden consultarse en las hemerotecas, y con los personajes aludidos a quienes pongo como testigos.

Román Lazcano y Castillo Pérez son los hermanos macana: uno es rata y el otro le gana.

Lo digo sin acritud, ¡pero lo digo!