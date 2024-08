El gabinete es inclusivo; sin “mezquindad” se integró a todos los grupos políticos, afirma Armenta

El gobernador electo Alejandro Armenta Mier destacó este jueves, que atendiendo a un principio de la doctora Claudia Sheinbaum, incluyó “sin mezquindad” a su gabinete a todos los grupos políticos, para rescatar los mejores perfiles de hombres y mujeres en las diferentes áreas.

En ese sentido, el morenista afirmó que en su equipo de trabajo está gente del equipo de Ignacio Mier, Claudia Rivera, Julio Huerta, José Juan Espinosa Torres y Olivia Salomón, la mayoría aspirantes a la gubernatura por Morena.

“Estamos integrando a todas y todos, sin mezquindad, con el único objetivo de cumplir los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo; y hemos sumado a cuadros sin ningún tipo de estigma político”, resaltó, al dar a conocer el nombramiento de 18 nuevos integrantes al gabinete.