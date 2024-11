El futuro de Puebla está en la traducción del pasado, señala Raymundo Sesma

Raymundo Sesma regresa a la escena de Puebla de manera pública y festiva. Con una gestión propia y la invitación de la Secretaría de Cultura intervino la entrada de Casa de Cultura y la Biblioteca pública Fernando Tola de Habich que está en el interior de este edificio, en el marco de los primeros 50 años del inmueble cultural celebrados este 2024.

Gestado en 2023, el proyecto fue una respuesta contemporánea. “No quise hacer una exposición tradicional de cuadros sino pensé en un legado que me ubique como un artista del siglo XXI y no como del XX, pues el futuro de Puebla está no en el pasado, sino en la traducción del pasado hacia el futuro”.

En un acto que se vio antecedido por un breve conversatorio sobre el medio siglo de este recinto ubicado en pleno Centro Histórico de la ciudad, que en su interior resguarda importantes espacios como la Biblioteca Palafoxiana, memoria del mundo por la Unesco; la Cinemateca Luis Buñuel, espacio de proyección y programación del cine con la misma edad que la casa; la propia Biblioteca Tola y Biblioteca Pública “Gabino Barreda”, ejemplos de la teneduría de libros en Puebla, fue inaugurada la primera etapa de la intervención denominada Universo Expandido XI.

Acompañado por el titular de la SC, Enrique Glockner Corte, Raymundo Sesma señaló que “como uno de los sobrevivientes” de la época propuso hacer esta intervención e ir más allá de una exposición que es complicada en recursos y gestión.

“Entré a esta biblioteca –la Tola- y se me hizo extraordinario el espacio, pues son 25 metros de largo. Para mí y para todo artista uno de los ideales utópicos es pintar una capilla, y para mi acercarme a este acervo del siglo XIX y XX hizo sensacional e inmediata mi sugestión al tener la posibilidad de tocarlo, de crear una dialéctica entre el arte, la arquitectura y el conocimiento”, señaló el artista plástico y visual. Afirmó que, por tanto, “este diálogo, este recinto, esta capilla” para él fue esencial.

Expuso que con unos 70 proyectos de este tipo realizados en Puebla y en otras geografías, la intervención realizada en Casa de Cultura era un legado que quiere dejar a la ciudad y al lugar mismo.

“Vi que no solamente tenía que intervenir yo, así que invité a unos 15 diseñadores industriales para que aportaran distintos aspectos importantes para hacer un trabajo integral donde el diseño, desde el mobiliario, una silla una mesa o la iluminación, con cosas que todavía hacen falta”, mencionó animado.

Completó que denominado Universo Expandido XI responde a la idea consolidada a lo largo del tiempo: “que este no es un mural como lo hacía Siqueiros, Orozco o Rivera, con un tema bidimensional de hacer un cuadro pequeño en grande”.

Sesma detalló que esto tiene que ver con el espacio mismo, con la deconstrucción del espacio y la geometría, que no es la del siglo XX en el sentido del círculo, el cuadrado y el triángulo, sino una deconstrucción de esa misma geometría, siendo precisamente ahí donde radica el lenguaje contemporáneo de su proyecto.

“El piso, las ventanas, los libros, las paredes, el recinto mismo, la arquitectura misma, crea una dialéctica en todos los sentidos en donde convergen arquitectura, diseño, gráfica, escultura, arte. En donde el público forma parte: al estar aquí forman parte de la obra que es poliangular, como hablaba Siqueiros, donde no es una escultura que al verla ya la viste por todos lados sino que cada ángulo es distinto uno del otro, haciendo una forma y una imagen única”.

Acotó que en el proyecto han participado alrededor de 20 personas, conviviendo día a día, incluso los trabajadores del recinto que “vivían y trabajaban en un contexto completamente ascético”, y ahora tienen otra manera de convivir con la cultura y con el arte.

Asimismo, dijo que a la iniciativa se han sumado instituciones como la Universidad Anáhuac, la Universidad Iberoamericana de Puebla y Unarte, además de Airbnb Restauro, Studio Lofft y Giflex Cdmx, así como diversos patrocinadores y colaboradores entre los que se encuentran diseñadores, artistas y hoteles, entre otros.

“La idea es que sea un proyecto social y colectivo”, sostuvo el creador mexicano labora entre Milán y México desde 1980, desarrollándose en distintos medios como pintura, escultura, grabado, instalación, video, fotografía e intervenciones in situ que caben dentro del concepto “universo implicado”.

Por último, el creador de la fundación Advento A.C. que trabaja bajo el concepto de “arquitectura social” confió que los colores utilizados se relacionan con el color actual con el que está pintado el interior de Casa de Cultura.

“Eso determinó el gris que seleccioné porque todo color tiene su propia función y cualidades prácticas y sensoriales; el gris, es el mejor color para concentrarte. No es tanto que colores usas sino el equilibro que logras: pintar es como la música, una cuestión de equilibrios”.

Te puede interesar: Las residencias artísticas de Tetiem germinan en nueva colección editorial.