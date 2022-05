El futbol mexicano: multipropiedad y ludopatía ¿A qué vamos al mundial de Qatar?

“Para el hincha del deporte más popular

del mundo, para el apasionado de la más

universal de las pasiones, la camiseta

del club es un manto sagrado, una segunda

piel, el otro pecho. Pero la camiseta se

ha convertido, además

en un cartel publicitario ambulante.”

Eduardo Galeano

Cualquier aficionado poblano, después de ver el partido del viernes pasado, último viernes del mes de abril de 2022, a altas horas de la noche para poner un juego del deporte más seguido del mundo, horario que imponen las televisoras, así como los días, comerciales, y desde luego, son las que recogen el dinero de eso que inició como deporte y ahora es un negocio fructífero, bien que pudiera preguntarse: ¿Qué le pasó al equipo de la franja? Pero los más, versados y viejos, los que han vivido estas incongruencias deportivas a lo largo de años y años, no se hacen esa pregunta, afirman categóricamente que la causa de que en México un equipo no dure su ritmo de juego por lo menos tres meses, es algo que está afuera de la cancha y no es otra cosa mas que: “la multipropiedad y la ludopatía”

No puede haber neutralidad deportiva si existe una compleja multipropiedad de equipos, eso es muy claro, no se necesita mucha ciencia para entenderlo, es propio de la condición humana, por ello es que en otros países, desde luego, los mas serios en estos menesteres, prohíben esos arreglos fuera de los estadios, en donde sea una empresa o corporación de ellas la que maneje a dos o tres o más equipos profesionales de futbol. Incluso, el propio monopolio de la FIFA lo prohíbe, pero para este organismo internacional, al que muchas veces le hacen más caso que a la ONU, resulta que le permite todo a México, y no es por simple sentimentalismo o humanismo, sino por lo que representa nuestro país, particularmente para este, ahora mas que nunca, negocio “negro” del futbol y que mejor muestra que el presidente de ese organismo mundial visitando esta semana pasada el Palacio Nacional de México. Además de haber sido recibido por los empresarios mexicanos de siempre, que ni la transformación actual ha podido con ellos.

La multipropiedad es parte de la respuesta de lo que esta sucediendo en los partidos de fútbol mexicano cada día más vergonzoso, como lo sucedido recientemente en un torneo internacional con el equipo de la empresa constructora ICA y con el nombre de la máxima casa de estudios de este país, otra vergüenza más del “dícese” futbol profesional mexicano.

Pero, eso no es todo, por si faltara mas para echar a perder a miles de futbolistas mexicanos y sobre todo a los miles de fanáticos de fútbol, particularmente los niños, es que se ha filtrado en los últimos años el negocio de las apuestas en el fútbol mexicano, al grado de que un equipo de la primera división es propiedad de una casa de apuestas, lo cual no debería de suceder así, mas aun que es propiedad de la familia, ahora de abolengo, de aquel político de los años sesenta a 80 del siglo pasado en México, que sostenía que: “político pobre, es un pobre político”.

Desde luego que, incluir intereses relacionados con las apuestas en los partidos del futbol mexicano, con la facilidad de la tecnología de la comunicación actual para poder gastar en ese vicio, y con el nivel de capacidad promedio que tenemos desafortunadamente en este país los mexicanos, es evidente que, se complementa un negocio sumamente atractivo en este país, habría que considerar que esa parte puede ser aun mayor la ganancia que la simple transmisión de fútbol, por ello es que, las televisoras han entrado a ese “giro comercial”.

Basta con estos dos factores y observando cualquier partido de la liga mexicana de futbol, como para considerar si efectivamente, el rendimiento de los jugadores y directores técnicos en México pude ser tan pobre de manera natural, como normalmente lo vemos cada semana. Pero, para los aficionados que no son creídos en estas conjeturas, la confirmación y con ello la desilusión la tenemos a la vuelta de la esquina, esto es en el próximo mundial de fútbol en tierras asiáticas, petroleras y desde luego, de los amos de las apuestas y de la ludopatía. El tiempo dará la respuesta. Lo que si es un hecho, es que contrario a lo que sostenía hace 20 años Diego Armando Maradona: “la pelota no se mancha”, todo parece dar a entender que sucede lo contrario, entre multipropiedad y ludopatía. (Web: parmenasradio.org)