El fuero es inmunidad o impunidad

El artículo 61 Constitucional mandata que “los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”.

Ser inviolables significa que no son sujetos de responsabilidad penal y, por ende, ninguna jurisdicción represiva puede actuar en su contra. Como las opiniones pueden ser manifestadas en forma oral o escrita dentro del desempeño de la función, la inmunidad abarca ambas formas de expresión del pensamiento; como al manifestar una opinión se puede difamar, calumniar, injuriar, etc.

Cualquier delito que resultare cometido con la manifestación del pensamiento, queda protegido por la inmunidad cuyo alcance tiene como único límite la posibilidad de emitir una opinión. Como el precepto usa las palabras en el desempeño de su cargo, debe admitirse que si el miembro del Congreso no está en sus funciones o estándolo no actúa dentro de las atribuciones legales del encargo, no lo ampara la prerrogativa. La garantía es perpetua, ya que jamás se puede reconvenir al diputado o senador; no importa, pues, que cesen en sus funciones.

La inmunidad abarca sanciones administrativas o económicas, porque ser reconvenidos, significa ser sancionados en cualquiera otra forma que no sea la típica penal.

De modo que, el fuero constitucional es una prerrogativa que protege a los legisladores de ser juzgados por sus opiniones, les garantiza la libertad de expresión y la independencia del Poder Legislativo. Es un mecanismo que garantiza el equilibrio de poderes y protege a los legisladores de acusaciones sin fundamento (Hay elementos suficientes en solicitud de desafuero contra ‘Alito’: Sales Heredia).

Los orígenes del fuero se remontan al concepto de inmunidad parlamentaria, nacido a finales del siglo XIV en el seno del parlamento inglés en la sesión del 12 enero de 1397.

Cien años después, la Revolución Francesa de 1789 trajo consigo la necesidad de asegurar la no responsabilidad de los miembros del Parlamento por las opiniones que expresaran en el ejercicio de sus mandatos. Para el caso mexicano, el antecedente histórico más lejano de la inmunidad procesal es la Constitución de Cádiz, en 1812.

De acuerdo a lo señalado en al artículo 111 constitucional, para proceder penalmente contra los legisladores u otro servidor público, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra la persona inculpada.

La Cámara, como órgano acusador, emite la declaración de procedencia, pero no juzga, sólo elimina el fuero constitucional para que posteriormente el servidor público pueda ser juzgado, en caso de que se considere que existen elementos para suponer su probable responsabilidad.

La irresponsabilidad por las opiniones es aquella consecuencia o efecto que tiene la prerrogativa personal de los diputados o senadores o figura parlamentaria denominada inviolabilidad, consistiendo en que éstos están exentos de alguna responsabilidad por las manifestaciones que realicen en relación con su actividad como representantes (dentro o fuera de la institución), así como por sus votos emitidos en el parlamento, Congreso o en la Asamblea.

La inviolabilidad asegura la libertad de expresión de los diputados y senadores en el ejercicio de todas las funciones parlamentarias, se protege la integridad de la representación popular en relación con los demás órganos del Estado; y se respeta la discusión plural de las ideologías.

Sin embargo, dicha irresponsabilidad por las opiniones no es ilimitada, ya que sí se cae en responsabilidad penal cuando se emitan opiniones no relacionadas con la actividad parlamentaria; por ejemplo, la injuria, la difamación o la calumnia.

Si bien, el fuero es un instrumento legal que se creó para evitar abusos de poder entre las esferas de poder, en los últimos años es considerado un sinónimo de impunidad ante tanto abuso en los últimos años la impunidad ha rebasado todo límite y forma de descripción, y precisamente personajes de la vida pública amparados en el fuero constitucional, han quebrantado la ley a favor de sus intereses y complacencias.

Queda claro que la irresponsabilidad por las opiniones de los legisladores se limita a la actividad de opinión parlamentaria; lo cual hace suponer que todo ilícito fuera de esa atribución de opinión parlamentaria, queda sujeta a las leyes aplicables.

Un caso palpable de impunidad abrigado por el fuero es el de Alejandro Moreno “Alito” diputado federal y líder del PRI hasta el 2028, señalado por la actual gobernadora de Campeche Layda Sansores por actos de corrupción y desvío de recursos públicos mientras fue gobernador del mismo estado (Buscan revivir desafuero de “Alito” en San Lázaro).

Desde 2018 se mantiene con fuero, planchando acuerdos con líderes de la bancada de Morena, y sacando ventaja personal haciendo uso del fuero para evitar ser procesado. Alito ha entregado hasta los últimos residuos que le quedan al PRI como prebendas con tal de salvar su pellejo; muchas de las cabezas del PRI ahora portan el chaleco guinda.

El caso más reciente es la defensa a favor del diputado plurinominal Cuauhtémoc Blanco y exgobernador del estado de Morelos (San Lázaro declara improcedente desaforar a Cuauhtémoc Blanco).

Al respecto, la Fiscalía de Morelos había solicitado en febrero que se le retira el fuero para poder procesarlo por la denuncia de presunto abuso sexual, y señalado por actos de corrupción durante su mandato como gobernador; sin embargo, durante una tensa sesión parlamentaria, la Cámara de Diputados rechazó el 25 de marzo la solicitud para quitarle a Blanco el fuero político, apoyado por el partido Morena, el PRI y el partido Verde.

En cambio, fue más fácil y rápida la destitución del Fiscal de Morelos Uriel Carmona, luego de pedir desaforar a Cuauhtémoc Blanco. Así las cosas en la 4T donde deja entrever la vulneración de los derechos humanos de una presunta víctima de violación con tal proteger a un personaje al que quizás le deben muchos favores. Lejos del humanismo que pregona el actual régimen, es un retroceso a la democracia y un golpe a los derechos de la mujer.

