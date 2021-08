El Fisgón rendirá un homenaje póstumo a Antonio Helguera en Puebla

A más de un mes del fallecimiento de Antonio Helguera Martínez (1965 – 2021), el caricaturista Rafael Barajas El Fisgón hará un homenaje póstumo a quien fuera su amigo y colaborador durante décadas.

Organizado por Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), el homenaje póstumo en línea será este sábado 14 de agosto a las 10 horas a través de la página de Facebook https://www.facebook.com/IMACP/

La charla girará en torno al sarcasmo como una de las Bellas Artes, basado en el texto escrito por El Fisgón para el diario La Jornada, como despedida a Antonio Helguera ante su fallecimiento en junio de 2021.

El Fisgón, caricaturista, pintor, escritor, ilustrador infantil y activista político, publicó al lado de Helguera las obras El sexenio me da risa: la historieta no oficial (1994) y El sexenio ya no me da risa: la tragicomedia del salinato (1995), entre otras.

Helguera fue un caricaturista y satirista que colaboró en medios nacionales, como La Jornada, Proceso, TV UNAM, entre otros, y fue conductor del programa El Chamuco TV.

Asimismo, como parte de este homenaje póstumo, el IMACP inaugurará una muestra gratuita sobre la obra del legendario satirista y caricaturista dentro del lobby del Teatro de la Ciudad en Avenida Juan de Palafox y Mendoza 14, Centro Histórico, misma que podrá visitarse del 14 al 20 de agosto, de lunes a viernes y en un horario de 10 a 14 horas.